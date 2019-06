AMD vihjailee yhtiön tuleviin suunnitelmiin kuuluvan säteenseuranta

AMD on vihjaillut Bank of America Merrill Lynch 2019 Global Technology Conferencessa käynnistävänsä kehityksen säteenseurannan suhteen tulevaisuudessa, mutta keskustelut aloitetaan vasta, kun AMD Navi -näytönohjaimet saadaan myyntiin.

Yhtiön markkinointi-, HR- ja sijoittajasuhteiden varapuheenjohtaja Ruth Cotter kertoi konferenssissa, ettei hän aio "varastaa Lisan hetkeä maanantaina järjestettävässä suoratoistolähetyksessä", jolla hän viittasi E3 2019:ssä järjestettävään puheenvuoroon, jossa AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su paljastaa lisää Naveista.

E3:ssa AMD aikoo kertoa tarkemmin AMD Navista ja sitä pyörittävästä RDNA-arkkitehtuurista, eikä keskity Nvidian lailla Turing-arkkitehtuurin mahdollistamaan säteenseurantaan. Tämä vain vahvistaa, ettei AMD Navissa nähdä vielä tukea säteenseurannalle, mutta olemme kuulleet huhuja, että ominaisuus olisi vuodelle 2020 tarkoitetuissa Navi 20 -näytönohjaimissa.

Nvidian RTX:n mahdollistamaan teknologiaan kohdistuvasta hypestä huolimatta vain kolme peliä tällä hetkellä hyödyntää sääteenseurantaa: Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider ja Battlefield V. Quake II RTX toimii vain eräänlaisena teknologiademona. Nvidialla on siis selkeästi etulyöntiasema teknologian suhteen, mutta onko AMD:lle välttämätöntä hypätä kelkkaan juuri nyt?

RTX:n levittäytyminen käyttäjien keskuuteen on hidastunut. Ilman RTX:ää varustettu GTX 1660 Ti on tällä hetkellä Turing-sarjan parhaiten myyvin tuote. Navin suhteen AMD näyttäisi kilpailevan tehojen osalta RTX 2070:n kanssa, mutta ilman säteenseurantaa.

Ottaen huomioon, että olemme kuulleet AMD:n valmistelevan peräti viiden AMD Navi -näytönohjaimen julkistamisesta, yhtiö saattaa olla aikeissa tarjota vaihtoehtoja kuluttajille, jotka pitävät säteenseurantaa ohimenevänä villityksenä.

Emme kuitenkaan tiedä, mihin AMD Navi pystyy tai mitä se maksaa. Mutta jos AMD onnistuu tarjoamaan paremman tai vastaavan suorituskyvyn peleihin edullisempaan hintaan, saatamme nähdä Team Redin vievän näytönohjainmarkkinat talliinsa samaan tapaan kuin yhtiö teki pöytätietokoneiden osalta alkuvuodesta.

Toisaalta Nvidia on niin ikään vihjaillut jotain "superia" GeForce-näytönohjaimien suhteen, minkä huhuillaan tapahtuvan E3 2019:ssä. Joten joudumme odottamaan, mitä yhtiöt päättävät paljastaa näytönohjaimiensa suhteen.

Onnistuuko AMD Navi päihittämään Vega II:n?

