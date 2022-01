JBL on paljastanut kolme paria täyslangattomia nappikuulokkeita

JBL aloittaa uuden vuoden samaan tyyliin kuin se lopetti edellisen: paljastamalla kolme uutta paria täysin langattomia nappikuulokkeita. Syyskuussa debyyttinsä näkivät Reflect Flow Pro, Tune 230 NC sekä Tune 130NC. Nyt vuoronsa saavat Live Pro 2, Live Free 2 sekä Reflect Aero.

Kaikkia kolmea äänilaitetta yhdistää ainakin yksi asia, joka on kilpailijoitaan edullisempi hinta. Live Pro 2, Live Free 2 sekä Reflect Aero on kaikki suositushinnaltaan 149,95 Yhdysvaltain dollaria ja ne saapuvat keväällä 2022. Hinnoittelu ja myynti Suomessa ovat toistaiseksi vielä pimennossa.

JBL Live Pro 2

JBL Live Pro 2 -nappikuulokkeet (Image credit: JBL / Future)

JBL Live Pro 2 on uusien julkistusten päätähti. Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet saapuvat aktiivisella vastamelutoiminnolla ja 40 tunnin kuunteluajalla, joista 10 tuntia luvataan pelkille kuulokkeille. Akunkesto pitenee 30 tuntia, jos kuulokkeita säilyttää latauskotelossa. Kuulokkeissa on kuusi mikrofonia, joiden tehtävänä on tuottaa vastaääniä ulkoiselle melulle ja tuulelle. Nappikuulokkeet on pakattu Apple AirPodsin näköiseen latauskoteloon.

JBL Live Pro 2 -nappikuulokkeet sisältävät tuen ääniavustajalle, kuten Amazon Alexalle tai Google-avustajalle. JBL:n oma kuulokesovellus toimii kaikkien kolmen uutuuden kanssa.

JBL Live Free 2

JBL Live Free 2 -nappikuulokkeet (Image credit: JBL / Future)

JBL Live Free 2 on käytännössä samanlainen kuin Pro-sisarensa, mutta hieman pienemmässä koossa. Myös kuulokkeiden äänenlaatu pitäisi olla liki identtinen Pron kanssa.

Live Free 2 lupaa kuulokkeille 35 tuntia kuunteluaikaa. Kyseisissä nappikuulokkeissa on hieman Pro-mallia pienemmät ohjaimet. Prossa ohjainten halkaisija on 11- ja Free 2:ssa 10 millimetriä. Kompakti malli saapuu samoilla vastamelu- ja ääniavustajaominaisuuksilla kuin Pro-versio.

JBL Reflect Aero

JBL Reflect Aero -nappikuulokkeet (Image credit: JBL / Future)

Lopuksi JBL on paljastanut myös yllä listattuja kuulokkeita halvemman version, joka on nimeltään JBL Reflect Aero. Nämä kuulokkeet on suunniteltu tien päälle, sillä niiden korvatapit ovat säädettävää sorttia ja niissä on myös erinomainen vedenkestävyysluokitus. Myös kaksi kalliimpaa mallia ovat vedenkestäviä.

Reflect Aero ei pröystäile teknisillä ominaisuuksillaan. Kuulokkeissa on 6,8 millimetrin ohjaimet, eli ne ovat huomattavasti pienemmät kuin kahdessa muussa mallissa. Isommat ohjaimet liikuttavat enemmän ilmaa, minkä avulla luodaan etenkin vahvempaa bassoa. Tästä syystä Reflect Aero ei välttämättä tuota yhtä vaikuttavaa kuuntelukokemusta.

Edullisimmat kuulokkeet tinkivät myös akunkestosta, sillä Reflect Aero lupaa akunkestoksi 24 tuntia. Kuulokkeissa on samat vastamelu- ja ääniavustajatoiminnot kuin kahdessa muussa mallissa.