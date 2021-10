GTA Trilogy sai pikaisen julkaisupäivän – ja uudistukset näyttävät merkittäviltä

GTA Trilogy – eli oikeammin Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition – sai viimein julkaisupäivän. Tietoa odotettiin jo vesi kielellä, sillä pakettia on huhuiltu kuukausien ajan.

Trilogiakokoelma pakkaa sisuksiinsa hittiteokset Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City ja Grand Theft Auto: San Andreas. Peli ilmestyy digitaalisena versiona marraskuun 11. päivä PS5:lle, PS4:lle, Xbox Series X/S:lle, Xbox Onelle, Nintendo Switchille sekä PC:lle. Fyysinen versio saapuu Xbox-konsoleille, Switchille ja PS4:lle joulukuun 7. päivä.

Teosta pääsee kokeilemaan eri reittejä pitkin. Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition saapuu Xbox Game Pass -palveluun heti julkaisupäivänään. Vastaavasti Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition ilmestyy Sonyn PlayStation Now -kokoelmaan joulukuun 7. päivä.

Kaikki kokoelman pelit on remasteroitu Unreal Engine -pelimoottorilla. Tämä mahdollistaa uusitun valaistuksen sekä korkeamman resoluution sekä paremman piirtoetäisyyden.

Koko kolmikon pelattavuus on päivitetty. Lopputuloksen kerrotaan muistuttavan enemmän GTA V:n vastaavaa ja olevan täten paitsi aiempaa parempi mutta myös tuoreelle pelaajakunnalle mieluisampi. Muutokset näkyvät liikkumisessa, kamerassa sekä tähtäämisessä.

Luvassa on paremmat valikot radiokanavien sekä aseiden vaihtamiseen. Etenkin ensin mainittu on monille pelejä aiemmin pelanneelle harmistus, sillä radiokanavien selaaminen on ikoninen osa vanhojen teosten hienoutta. Sen sijaan uusittu ja paremmin navigointiin soveltuva kartta on varmasti kaikille mieluisa lisä.

Alkujaan yllätyksenä tullut tieto Switch-versiosta on sittemmin vahvistettu. Sittemmin on vahvistettu, että Nintendon konsolilla on tarjolla kosketusnäytön lisäksi liiketunnistukseen pohjautuva ohjaus.

Traileri esittelee Definitive Editionien muutoksia:

Yllättääkö kokoelma laadullaan?

Trailerin perusteella voidaan jo todeta, että GTA Trilogy näyttää yllättävän hyvältä. Vaikka osasimme odottaa ylöspäin skaalausta sekä tarkempia tekstuureja, erityisesti uusittu ohjaus, parempi piirtoetäisyys sekä Switchin liiketunnistus vaikuttavat mielenkiintoisilta.

Kokoelman täysihintaisuus aiheuttaa kuitenkin parranpärinää, sillä pelit ovat vuosikymmeniä vanhoja. Remasteroinnit ovat varmasti vaatineet oman työnsä, mutta hinta tuntuu tästä huolimatta suolaiselta.

Onneksi pelejä pääsee kokeilemaan konsolien palveluissa. Xbox Game Passin sekä PS Nowin valikoimia vahvistavat osat tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua remasterointien onnistumiseen. Eittämättä Xbox-pelaajat vetivät pidemmän tikun, sillä San Andreas on isompi ja parempi peli kuin GTA III.