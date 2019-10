Googlen hakukoneen jättipäivitys keskittyy lauseisiin

Google on ilmoittanut päivittävänsä hakukonettaan. Mittavan uudistuksen tärkein anti on parantunut kyky ymmärtää käyttäjän syöttämiä lauseita sen sijaan, että tuloksia pyrittäisiin hakemaan ainoastaan täsmääviin hakusanoihin vertaamalla.

Koneoppimiseen pohjautuvan teknologian myötä tarkoituksena on, että käyttäjät voivat etsiä luonnollisemmalla ja puhekielisemmällä haulla osumia.

Googlen Pandu Nayak kertoo blogissa, että erityisesti pitkät haut sekä prepositiot tunnistettaisiin aiempaa paremmin.

"Hakukohteella tai -kielellä ei ole väliä, sillä haluamme vain saada tiedon etsimisestä entistä luontevamman tuntuista", kuvailee Nayak.

Etsivä löytää

Päivitetyn hakukoneen toimivuudesta annettiin muutamia näytteitä. Esimerkiksi englanninkielinen hakurimpsu "2019 brazil traveler to usa need a visa" on aiemmin jättänyt to-sanan välistä, sillä järjestelmä on pitänyt sitä liian yleisluontoisena. Tämän vuoksi hakutuloksissa on tapauksia, joissa yhdysvaltalaiset matkustavat Brasiliaan, vaikka tarkoitus on päinvastainen. Vastaisuudessa to-sana tulkitaan virkkeeseen mukaan, jolloin lopputuloksena haut kertovat brasilialaisten matkoista ja viisumiasioista.

Toisen tyypillisen ongelman ovat aiheuttaneet monitulkintaiset sanat, kuten vaikkapa esimerkissä "do estheticians stand a lot at work". Aiemmin stand-sana on tuottanut vääriä tuloksia, sillä se voi tarkoittaa useita eri asioita. Päivityksen jälkeen hakukone pyrkii ymmärtämään lauseen kokonaisuudessaan.

Google kuvailee päivityksiä suurimmaksi muutokseksi viiteen vuoteen. Vaikka uudistukset näkyvät alkuun vain englanninkielisissä hauissa, päivitys tuodaan ajan saatossa myös muille kielille.