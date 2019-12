EU määräsi Googlelle 4,3 miljardin euron sakon johtavan markkina-aseman väärinkäytöstä

EU:n valvova viranomainen asetti Googlelle historiallisen 4,3 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmän hallitsevan aseman väärinkäytöstä älypuhelinmarkkinoilla. Kuten arvata saattaa, kyseessä on EU:n historian suurin yritykselle määrätty sakko.

Euroopan komissio rankaisi Googlea jo viime vuonna, kun hakukonejätti sai 2,7 miljardin dollarin (noin 2,3 mrd €) sakot kilpailijan hintavertailutyökalun syrjimisestä Googlen hakutuloksissa.

EU:ssa on vireillään vielä kolmaskin kilpailuoikeudellinen tapaus Googlea vastaan. Yhtiötä syytetään nimittäin myös verkkomainonnan hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöstä Adsense-työkalun osalta.

Euroopan unionin kilpailukomissaari, Margrethe Vestagerin mukaan Google on väärinkäyttänyt Android-puhelinten johtavaa markkina-asemaa vahvistaakseen omaa hakukoneliiketoimintaansa. Tällaiset toimet ovat laittomia EU-alueella.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop itJuly 18, 2018