Dark webin yleistynyt länsimaissa kovaa vauhtia

Vaikka dark web eli täkäläisittäin pimeä verkko yhdistetään negatiivisiin mielikuviin, on sen käyttö PreciseSecurity.com-sivuston tietojen mukaan kovassa kasvussa. Raportin mukaan jopa yli 30 prosenttia Pohjois-Amerikassa asuvista käyttäjistä hyödynsi mahdollisuuttaan menneen vuoden aikana.

Pimeän verkon puolelle ajautuvat yleensä käyttäjät, jotka haluavat pitää kiinni yksityisyydestään. Dark webissä ihmiset pääsevät valtioiden sekä palveluntarjoajien valvovan silmän ulottumattomiin.

Dark webissä on kyse lyhykäisyydessään verkkosivuista, joita ei löydä perinteisillä hakukoneilla. Rajan ylitykseen vaaditaan erillistä sovellusta, asetusta ja oikeutta.

Raportin mukaan käyttö on aktiivista erityisesti Pohjois-Amerikassa, jossa peräti 26 prosenttia käyttäjistä hyödynsi dark webiä päivittäin. Lisäksi seitsemän prosenttia tunnusti pyörivänsä pimeän verkon puolella viikoittain.

Tie pimeälle puolelle

Vaikka Pohjois-Amerikka ylsi kärkipaikalle, taistelu palkintosijoista käy tiukkana. Latinalaisessa Amerikassa dark webiä käyttää päivittäin 21 prosenttia käyttäjistä, kun taas Euroopassa lukema on 17 prosenttia. Viikoittain alueella pyörähtää lisäksi 11 prosenttia vanhan mantereen selailijoista.

Syy dark webin käyttöön vaihtelee, mutta tutkimuksen perusteella yleisin argumentti on anonymiteetti. Peräti 40 prosenttia käyttäjistä kertoi syyksi yksityisyyden varjelun. Toiseksi yleisimmäksi syyksi nousi halu päästä käsiksi palveluihin tai sisältöihin, jotka eivät ole vielä kotimaassa tarjolla.

Tutkimuksen mukaan 38 prosenttia käyttäjistä halusi välttää verkkoyhtiön valvovan silmän, kun taas lähes joka neljännes tahtoi pitää toimintansa valtion ulottumattomissa.

Vaikka käyttö on yleistä, potentiaalisia uusia tulokkaita on vielä roimasti. Lähes puolet dark webiä käyttämättömistä kertoi syyksi sen, etteivät he tiedä miten pimeään verkkoon pääsee.

45 prosenttia puolestaan kertoi, ettei heillä ole tarvetta päästä dark webin puolelle.