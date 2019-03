Putin haluaa Venäjälle oman yksityisen internetin

Uusi venäläinen laki saattaa pian eristää maan Runetin muusta internetistä ja rajoittaa kansalaistensa liikkumista verkossa. Presidentti Vladimir Putinin tukema lakialoite on tällä hetkellä maan parlamentin käsittelyssä.

Käytännössä laki antaisi viranomaisille vapaat kädet internetin hallintaan ja tiettyjen sisältöjen estämiseen. Putinin itsensä mukaan "riippumattomaksi internetiksi" kutsuttu lakialoite on vastaisku Trumpin hallinnon uudelle kyberstrategialle rikollisia internet-toimijoita vastaan. Yhdysvaltojen uusi strategia mahdollistaisi käytännössä kyberhyökkäykset Venäjää vastaan.

The Red Web: The Kremlin's War on the Internet -kirjan kirjoittaja Andrei Soldatov kertoi Bloombergille, ettei usko lain olevan suunnattu ulkomaisia uhkia vastaan, vaan pyrkivän kukistamaan kansalliset levottomuudet.

"Laissa ei ole kyse ulkomaisista uhista tai Facebookin ja Googlen estämisestä – jonka Venäjä voi tehdä jo nykylain puutteissa. Tarkoituksena on mahdollistaa tietynlaisen liikenteen katkaisu tietyiltä alueilta kansallisten levottomuuksien aikana."

Riippumaton internet

Yksi lakialoitteen alullepanijoista oli KGB-veteraani Andrei Lugovoi, joka on etsintäkuulutettu Isossa-Britanniassa entisen venäläisen agentin murhasta. Itse lakialoite on oikeastaan usean eri lakialoitteen kokoelma, jota on kehitetty jo vuosien ajan.

Putinin mukaan lain tärkein tavoite on mahdollistaa Runetin toiminta, vaikka Yhdysvallat yrittäisikin estää Venäjää pääsemästä muuhun internetiin.

Jos lakialoite menee läpi, maa asentaisi tuhansia paikannusteknologialla varustettuja erikoislaitteita verkon tärkeimpiin solmukohtiin ja kaikki liikenne kulkisi näiden laitteiden kautta. Laitteet syöttäisivät datan verkon keskusyksikköön, jonka kautta viranomaiset pystyisivät analysoimaan verkkoliikennettä ja ohjaamaan sitä uudelleen.

Venäläinen sensuuri on kasvanut yhä voimakkaammaksi viime vuosien aikana. Jos Putin saa tahtonsa läpi, Venäjän internet muistuttaa pian Kiinaa, jossa kaikki kansainväliset internet-sisällöt on estetty kansallisen palomuurin taakse.

Lähde: Bloomberg