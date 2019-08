Call of Duty: Modern Warfaren moninpeli aikoo olla aikuisille suunnattu Fortnite

Call of Duty: Modern Warfaren uusioversio muokkaa peliä kaikilta osilta, eikä muutoksilta säily myöskään moninpeli, joka kutsuu tervetulleiksi rajun todellisuuden ja tappoputkipalkinnot.

Moninpeli tekee jossain määrin paluun sarjan juurille, mutta se ottaa samalla vinkkejä tuoreemmista peleistä, kuten huippusuositusta Fortnitesta.

Peli tukee muun muassa alustojen välistä pelaamista, joten konsolipelaajat voivat pelata yhdessä PC-pelaajien kanssa. Omaa versiota ei tarvitsekaan enää ostaa tietylle alustalle pelatakseen ystävien kanssa.

CoD: Modern Warfare ei ole kuitenkaan Fortniten tapaan ilmaispelattava, mutta siinä on ilmainen kausipassi. Lisäsisältöä ei lukita enää viimeisimpien osien tapaan maksumuurin taakse, joka on entisestään jakanut pelaajia pienempiin leireihin.

Moninpelin lopullisesta pelaajamäärästä ei ole vielä tietoa, mutta ainakin 64-hengen matsit ovat mukana kuvioissa. Kehittäjät paljastavat pelimoottorin kykenevän kuitenkin suurempiinkin taisteluihin, vaikka Modern Warfare esittelee muun muassa uuden 2 vs 2 -pelimuodon.

Oikeita sotilaita

Call of Duty aikoo kilpailla muiden verkkoräiskintöjen kanssa seuraavilla ominaisuuksilla: alustojen välinen moninpeli, ilmainen kausipassi ja isot pelaajamäärät. Mutta se haluaa vastata myös Fortniten suosioon.

"Meillä ei ole supersankareita", Infinity Wardin pomo Patrick Kelly sanoo. "He ovat oikeita sotilaita, oikeita ihmisiä ja oikeita varusteita."

"Halusimme tehdä autenttisen ja karun pelin. Pelissä nähtävät asiat ovat kaikki jossain määrin mahdollisia. Kysymme koko ajan itseltämme: 'Onko tämä realistista? Onko tämä autenttinen?'"

"Puhumme tiimin kanssa aina asioista, jotka on otettu suoraan uutisotsikoista. Haluamme luoda sisältöä, johon ihmiset voivat jollain tapaa samaistua lukemalla päivän uutisia ja näkevän niissä samoja yhtymäkohtia."

Uusi Gunfight-pelitila

Valtavien moninpeliräiskintöjen kaaos voi olla toisinaan hauskaa, eikä Call of Duty: Modern Warfare ole aikeissa rajoittaa sitä. Pelissä esitellään kuitenkin uusi 2 vs 2 -pelitila Gunfight, jossa pääpaino on tiimityössä ja tarkkuudessa.

Siinä kaksi kaksihenkistä joukkuetta taistelee toisiaan vastaan identtisin asein. Nämä vaihtelevat erien mukaan, joten toisinaan aseina voi olla pistoolit ja toisinaan tarkkuuskiväärit.

Kentät on suunniteltu varta vasten pienempiä kahakoita varten, joten ne ovat nopeita ja kiivaita. Tekijät uskovat pelitilan takovan hyviä katselukertoja Twitchissä, minkä lisäksi se toimii hyvänä harjoitteluna uusille pelaajille.

Muita pelillisiä muutoksia

Seuraavassa Call of Duty: Modern Warfaressa ei nähdä pelisarjalle ominaista zombitilaa lainkaan, sillä se ei sopinut pelin realistiseen ilmeeseen.

Sen sijaan tilalla on uusi Spec Ops -tila sekä asteen taktisempi meno moninpelirintamalla. Esimerkiksi raskaat aseet voi ensimmäistä kertaa asettaa ikkunoita tai seiniä vasten, jolloin niiden rekyyli on siedettävämpi.

Yönäkölasit ovat toinen suuri uudistus, jotka muuttavat pelin monet yöaikaan sijoittuvat tehtävät uudenlaisiksi taistelutantereiksi. Nämä muuttavat myös tuttuja taktiikoita, sillä esimerkiksi aseissa olevat lasertähtäimet paljastavat pelaajat nopeasti pimeyden keskeltä.

Uudet taktiset sykähdykset sekä ovien murtamiset tuovat omat taktiikat matseihin, jotka ovat samalla entistä nopeatempoisempia mutta vähemmän kaoottisia.

Riittävätkö uudistukset kuitenkin kilpailemaan Fortniten suosion kanssa ja houkuttelemaan uutta yleisöä Call of Duty -sarjan pariin jää nähtäväksi. Tiedämme sen varmaksi, kun Modern Warfare julkaistaan 25. lokakuuta.

Sitä ennen PlayStation 4 -käyttäjillä on tosin mahdollisuus testata moninpelibetaa 12. syyskuuta, ja Xbox One - ja PC-käyttäjät pääsevät mittelöihin mukaan viikkoa myöhemmin.