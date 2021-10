Acer esittelee huipputehokkaita pelitietokoneita sekä 3D-kannettavaa, joka ei tarvitse laseja

Acer on esitellyt uusia tuotteita next@acer -tapahtumassaan. Laitteista kenties mielenkiintoisin on huipputehokas 3D-kannettava, joka ei vaadi toimiakseen laseja. Acer on esitellyt myös uutta Predator-pelitietokonesarjaansa sekä tuoreita lisäyksiä vihreään Vero-mallistoon.

Aloitetaan laitteiden läpikäynti uusista ConceptD-tuotteista. ConceptD 7 SpatialLabs Edition -kannettava on kehitetty vaativaan käyttöön, erityisesti taiteilijoille ja kehittäjille. Kannettavassa on stereoskooppinen 3D-näyttö, jonka 3D-efekti toimii ilman laseja.

3D-efektin mahdollistaa näytön yläpuolella olevat kaksi kameraa, jotka seuraavat käyttäjän silmien paikkaa ja liikettä. Tätä tietoa käytetään kahden hieman erilaisen kuvan projektioon, mikä luo 3D-illuusion.

Teknologian mahdollistaa SpatialLabs, joka pystyy renderöimään lasitonta ja reaaliaikaista 3D-kuvaa näyttö- ja sensoriteknologian avulla. Myös kuvia, videoita tai videopuheluita voi muuntaa 2D:stä stereoskooppiseksi 3D-kuvaksi tekoälyteknologiaa hyödyntämällä.

3D-mallinnus tarvitsee suorituskykyistä rautaa, minkä takia ConceptD 7 on varustettu erittäin tehokkaalla laitteistolla.

Työasemaan saa valita rautaa aina RTX 3080 -mobiilinäytönohjaimeen- ja 11. sukupolven Intel H-sarjan Core i7 -prosessoriin asti. RAM-muistia kannettavaan voi valita 64 gigatavuun asti ja NVMe PCIe SSD-tallennustilaa kahden teratavun verran.

Näytössä on Pantonen kelpuuttama 4K-paneeli, joka väittää pystyvänsä toistamaan 100 % Adobe RGB -väriskaalasta.

ConceptD 7:n lisäksi Acer on paljastanut myös uuden 15,6 tuuman ConceptD 3 Ezel (convertible) -mallin sekä 16 tuuman ConceptD 3 (clamshell) -version 16:10-kuvasuhteen näytöllä.

ConceptD7 (tyyppikoodilla CN715-73G) saapuu Eurooppaan joulukuussa alkaen 3 599 eurolla. ConceptD 3 Ezel (CC315-73G) saapuu markkinoille alkaen 2 099 eurolla jo myöhemmin lokakuussa. Samoihin aikoihin julkaistaan myös ConceptD 3 (CN316-73G) alkaen 1 799 eurolla.

(Image credit: Acer)

Predator Orion 7000

Acer on paljastanut myös uudet Predator Orion 7000 -pelitietokoneet, joissa on Intelin 12. sukupolven Alder Lake -suorittimet. Niin kuin uudet Intelit, uusi Acer ei ole vielä saatavilla. Pelikoneet saapuvat markkinoille ensi vuoden alussa.

Alder Lake -prosessoreiden lisäksi Predator Orion 7000 -mallit tarjoavat suorituskykyä aina Nvidia GeForce RTX 3090 -näytönohjaimeen- ja jopa 64 gigatavuun DDR5-4000 RAM-muistia saakka.

Acer on pakannut tuleviin pelitietokoneisiinsa tuntuvaa tehoa, mutta mukana on myös muita päteviä ominaisuuksia, kuten Intel Killer 2.5G LAN -teknologia. Tallennustilaksi voi valita jopa kaksi kappaletta M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD-levyä, joissa on kussakin teratavun verran tilaa. Sen lisäksi Acerin pelikoneissa on myös kaksi 3,5 tuuman SATA3-kovalevyä, joissa on kussakin kolme teratavua tallennustilaa.

PC-kotelo on minimalistinen ja siinä on lasiset sivupaneelit. Kotelossa on ARGB-valaistus ja Acerin oma FrostBlade 2.0 -tuulettimilla varustettu jäähdytysjärjestelmä (kaksi edessä, yksi takana), mutta myös vesijäähdytys prosessorille.

Uudet Predator Orion 7000 -pelitietokoneet (tyyppinumero P07-640) saapuvat Eurooppaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Suositushinnat alkavat 2 199 eurosta.

(Image credit: Acer)

Vero vannoo vihreyteen

Acer on paljastanut myös uutukaisia Vero-kannettavien sarjaan, joka on kehitetty ekologisesti. Acer Aspire Veron (AV15-51) runko on 30 %- ja näppäimet 50 % kierrätettyä muovia.

Laite on myös pakattu 100 % kierrätettävään materiaaliin. Laatikkoa voi käyttää telineenä kannettavalle, mutta se ei luultavasti ole kovin kestävä ratkaisu. Tietokone on suunniteltu korjattavaksi ja myös päivitettäväksi, minkä pitäisi pidentää sen elinkaarta ja vähentää kuormaa ympäristölle.

Acer Aspire Vero saa suorituskykynsä Intelin 11. sukupolven mobiiliprosessorista ja integroidusta Iris Xe -grafiikkasuorittimesta. Kannettavassa on myös Wi-Fi 6 -teknologiaa ja 15,6 tuuman Full HD IPS -paneeli, jonka voi kierrättää 99-prosenttisesti. Laitteeseen sisäänrakennettu VeroSense-ohjelmisto auttaa käyttäjää maksimoimaan akunkeston ja energiatehokkuuden.

Acer Aspire Vero saapuu Eurooppaan myöhemmin lokakuussa alkaen 799 eurolla. Sen rinnalla kauppoihin saapuu myös muita ekologisia Vero-laitteita, kuten Acer TravelMate Vero -yrityskannettava ja Acer Vero BR277.