SONDA cierra 2024 con un fuerte crecimiento

SONDA es una empresa enfocada a los servicios de transformación digital, operando en 13 países de América Latina y Norteamérica, especializada en soluciones tecnológicas para diversas industrias.

Ingresos y resultados operacionales

Según los resultados financieros presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), SONDA concluyó el 2024 con ingresos consolidados de US$ 1,548 millones, lo que representa un crecimiento del 18.6% comparado con el año anterior. El resultado operacional fue de US$ 91 millones, un incremento del 12.1%, mientras que el EBITDA se situó en US$ 144 millones, un aumento del 14.6%.

Crecimiento regional y ganancia neta

(Image credit: SONDA México)

Todas las geografías donde opera SONDA mostraron un notable desempeño con crecimientos de dos dígitos: Región Andina (28.2%), Brasil (21.7%), Norteamérica (19%) y Cono Sur (16.2%). La ganancia neta atribuible a la controladora fue de US$ 32 millones, inferior en US$ 6.3 millones respecto de 2023, debido principalmente a factores no recurrentes.

Contratos y proyectos destacados

En 2024, SONDA cerró nuevos negocios por un valor de US$ 1,764 millones y tiene oportunidades futuras por US$ 5.3 billones. Proyectos importantes incluyeron un sistema de pagos en Chile, un outsourcing de impresión en Brasil, y la instalación de cámaras de seguridad en Uruguay. Para 2025, la empresa planea expandir su presencia en sectores como telecomunicaciones y medios.

Perspectivas para 2025

El presidente del directorio, José Orlandini, destacó que el foco para 2025 será continuar creciendo en industrias clave y nuevas oportunidades en telecomunicaciones, aprovechando la experiencia de SONDA en la industria tecnológica.