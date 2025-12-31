Microsoft anuncia nuevas funciones de seguridad para reforzar las defensas de Teams

Microsoft está habilitando automáticamente las funciones de seguridad para los usuarios empresariales.

Las actualizaciones incluyen el bloqueo de URL maliciosas y la detección de phishing.

Los usuarios que prefieran desactivarlas pueden hacerlo en Configuración.

Microsoft está reforzando su postura de seguridad para las empresas y, a partir del 12 de enero de 2026, Microsoft Teams habilitará automáticamente funciones de seguridad críticas para la mensajería, con el objetivo de proteger a los usuarios que dependen exclusivamente de configuraciones de seguridad estándar.

La nueva actualización administrativa forma parte de la iniciativa de Microsoft para fomentar una cultura de «seguridad por defecto», proteger a las organizaciones, reducir la superficie de ataque y elevar el nivel en todos los ámbitos.

«Estamos mejorando la seguridad de la mensajería en Microsoft Teams habilitando protecciones de seguridad clave por defecto», informó Microsoft a los administradores en una actualización del centro de mensajes de Microsoft 365. «Esta actualización ayuda a proteger a los usuarios de contenidos maliciosos y ofrece opciones para informar de detecciones incorrectas».

Seguro por defecto

La actualización supondrá cambios para todos los usuarios que tengan la configuración de seguridad predeterminada para los mensajes, con tres protecciones que se activarán automáticamente.

La primera de ellas es la «Protección contra tipos de archivos utilizables como armas», una función que bloquea los mensajes que contienen tipos de archivos peligrosos o URL maliciosas en los canales y chats de Teams, especialmente aquellos que son vectores de alto riesgo para la ejecución de malware.

Otra mejora en la seguridad es la detección de URL maliciosas para el análisis en tiempo real de enlaces con el fin de señalar sitios y dominios sospechosos, lo que supone una protección adicional contra los ataques de phishing. La llegada de la inteligencia artificial ha provocado un enorme aumento de la frecuencia y la gravedad de los ataques de phishing, por lo que las protecciones adicionales tratarán de mitigarlos.

La última función añadida es un mecanismo de retroalimentación que informa de las detecciones de seguridad incorrectas, animando a los usuarios finales a detallar los falsos positivos para que Microsoft pueda calibrar los algoritmos de detección de amenazas.

Los administradores que prefieran mantener las medidas de seguridad más básicas deben revisar la configuración antes del 12 de enero, lo que pueden hacer accediendo al centro de administración de Teams y, a continuación, a Mensajería > Configuración de mensajería > Seguridad de la mensajería.

A través de: BleepingComputer

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.