Más velocidad, más satisfacción: por qué actualizar el Wi-Fi es urgente

¿Eres de los que vive quejándose constantemente de la velocidad de tu conexión? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues puede que la razón no sea tu proveedor de internet, sino el Wi-Fi.

Para ponerte en contexto, Ookla ha analizado el impacto de los estándares de Wi-Fi sobre el desarrollo de la fibra en Latinoamérica. Puedes leer en análisis completo, basado en datos de Speedtest Intelligence, en el siguiente enlace.

Las redes de fibra óptica se están expandiendo rápidamente en América Latina, ofreciendo velocidades sin precedentes y superando a otras tecnologías de conectividad. Sin embargo, su verdadero potencial podría verse limitado si los operadores no actualizan sus redes domésticas a los estándares Wi-Fi más recientes.

Aunque algunos proveedores ya alcanzan velocidades de hasta 10 Gbps, el uso de protocolos antiguos, como Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5, impide aprovechar al máximo estas conexiones. Por ejemplo, Wi-Fi 5 alcanza un máximo de 6.9 Gbps, mientras que Wi-Fi 6 puede ofrecer hasta 9.6 Gbps y Wi-Fi 7 promete llegar a 46 Gbps.

Actualmente, países como Chile y Uruguay lideran la adopción de Wi-Fi 6, donde los usuarios ya registran velocidades hasta 10 veces más rápidas que aquellos con Wi-Fi 4. Aun así, en varias regiones, hasta un tercio de los clientes sigue conectado a redes antiguas, con marcas como Huawei y TP-Link dominando el mercado de routers obsoletos.

La combinación de redes de fibra de alta velocidad y Wi-Fi moderno no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también permite a los proveedores ofrecer planes más competitivos, incrementar sus ingresos y fortalecer su reputación. En cambio, mantener estándares antiguos puede obstaculizar el avance tecnológico de la región y frenar la revolución de la conectividad.

Entre las principales conclusiones de este análisis destacan las siguientes:

Según Speedtest Intelligence, algunos operadores de fibra óptica en la región aún mantienen un gran número de conexiones Wi-Fi 4, que llegan a representar, en algunos casos, hasta un tercio de su base de clientes.

Wi-Fi 7 apenas está comenzando a aparecer en Latinoamérica, pero solo en pequeñas cantidades: por ejemplo, solo el 0.1% de las muestras de América Móvil en México muestran capacidades de Wi-Fi 7.

Los usuarios de Speedtest prefieren estándares Wi-Fi más avanzados: Por ejemplo, los usuarios en México otorgaron a sus conexiones Wi-Fi 4 una calificación de satisfacción de 2.9 (sobre 5) en el primer semestre de este año; para los usuarios de Wi-Fi 5, esa calificación fue de 4.2, y los usuarios de Wi-Fi 6 en México reportaron niveles de satisfacción de 4.7, o 94%.