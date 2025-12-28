¿Es hora de pasarse a la eSIM? Corea del Sur obligará a los consumidores a escanear su rostro para comprar una tarjeta SIM y reducir así las estafas

Corea del Sur añade el reconocimiento facial al registro de tarjetas SIM para acabar con los números de teléfono utilizados para estafas

El robo de datos personales ha abaratado el fraude móvil, y los reguladores quieren imponer barreras más estrictas

Los fallos de seguridad en las telecomunicaciones obligaron al Gobierno a replantearse el proceso de aprobación de las cuentas telefónicas

Corea del Sur está tomando medidas para endurecer los requisitos para crear nuevas cuentas de telefonía móvil mediante la incorporación del reconocimiento facial al proceso de registro.

Una nueva publicación del gobierno (a través de The Register) describió cómo este cambio reducirá las estafas que se basan en números de teléfono registrados de manera fraudulenta.

Con la nueva política, los compradores seguirán presentando documentos de identidad oficiales, pero también deberán someterse a un escaneo facial a través de aplicaciones móviles respaldadas por los operadores.

Las violaciones de datos empujan a los reguladores hacia controles más estrictos

El Ministerio de Ciencia y TIC sostiene que el robo de datos personales por sí solo ya no debería ser suficiente para activar una línea telefónica.

Este cambio de política se produce tras un año marcado por importantes incidentes de robo de datos que han afectado a una gran parte de la población.

Corea del Sur tiene casi 52 millones de habitantes, y las brechas de seguridad de este año han expuesto los registros de más de la mitad de ellos.

Entre ellos se encuentra Coupang, una importante empresa de comercio electrónico, que filtró decenas de millones de registros de clientes, lo que provocó cambios en la dirección, y SK Telecom, que también expuso datos confidenciales relacionados con toda su base de suscriptores.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Las investigaciones revelaron fallos básicos de seguridad, como credenciales sin cifrar y detalles de la infraestructura que se dejaron en servidores públicos.

Los reguladores respondieron con fuertes multas y compensaciones obligatorias para los clientes, lo que aumentó la presión financiera sobre la operadora.

Las autoridades afirman que los datos robados alimentan las estafas telefónicas, como el phishing de voz, que se basan en números fáciles de obtener.

El gobierno también señala a los operadores de redes móviles virtuales como una de las principales fuentes de registros telefónicos falsos, responsables de la mayoría de los casos detectados durante 2024.

Las autoridades creen que los controles biométricos aumentarán el costo y la complejidad del fraude, aunque no lo eliminen.

El mismo razonamiento respalda el interés por alternativas como la eSIM, que puede limitar el uso indebido de las tarjetas SIM físicas, pero que sigue dependiendo de una verificación de identidad segura.

La verificación facial plantea interrogantes sobre cómo se almacenan, protegen y auditan los datos biométricos a lo largo del tiempo.

Las tres principales operadoras de Corea del Sur, SK Telecom, LG Uplus y Korea Telecom, utilizan una aplicación llamada PASS que almacena estas credenciales, pero los recientes fallos de seguridad dificultan la confianza del público.

Para los consumidores, el proceso añade fricciones a la compra de una nueva línea, especialmente para uso a corto plazo o prepago.

Las empresas que gestionan grandes flotas de teléfonos para uso comercial pueden enfrentarse a trámites administrativos adicionales, aunque los reguladores argumentan que la compensación está justificada.

Esta política refleja la opinión de que es preferible realizar controles de identidad más estrictos que absorber pérdidas repetidas debido a controles deficientes, incluso si el enfoque traslada el riesgo en lugar de eliminarlo por completo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.