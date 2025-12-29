Samsung podría estar probando la gigantesca mejora de batería para teléfonos con la que siempre has soñado, pero no esperes grandes avances para el Galaxy S26 Ultra

Según se informa, Samsung está probando una batería para teléfonos de 20 000 mAh.

El aumento de capacidad se debe a un compuesto de silicio y carbono.

Es poco probable que esté lista a tiempo para la serie Galaxy S26.

La capacidad de la batería es una de las especificaciones clave que la mayoría de nosotros buscamos al comprar uno de los mejores smartphones, y se rumorea que Samsung está trabajando en una mejora sustancial en este aspecto, aunque no llegará a tiempo para sus próximos teléfonos insignia.

Según los informantes @phonefuturist y @SPYGO19726 (a través de Wccftech), Samsung está probando una batería de silicio-carbono de doble celda que alcanza los 20 000 mAh. Eso es cuatro veces la capacidad de la batería de 5000 mAh del Samsung Galaxy S25 Ultra.

Como se puede deducir por su nombre, las baterías de silicio-carbono se diferencian de las baterías de iones de litio convencionales que incorporan los teléfonos actuales en la elección de los materiales. Un ánodo compuesto de silicio-carbono permite capacidades mucho mayores, sin aumentar demasiado el volumen.

Ya habíamos oído rumores sobre esta tecnología de silicio-carbono, incluyendo una filtración a principios de este año que sugería que las baterías de próxima generación podrían estar listas a tiempo para la serie Galaxy S26, aunque ahora parece poco probable que eso suceda.

Aunque la batería de 20 000 mAh que se está probando actualmente parece prometedora, no está claro cuándo estará lista para su producción en masa. Según esta filtración, aún hay problemas de hinchazón que deben resolverse.

Samsung sabe lo que es que la tecnología de las baterías falle estrepitosamente y no querrá repetir esos errores. Tanto Samsung como sus competidores esperarán a que la actualización de silicio-carbono esté completamente lista antes de lanzarla al mercado.

Teniendo esto en cuenta, no hay que esperar grandes mejoras en los teléfonos Galaxy S26 que saldrán a la venta en febrero. Según las últimas filtraciones, es posible que veamos un pequeño aumento hasta los 5200 mAh de capacidad de batería en el modelo Samsung Galaxy S26 Ultra, por ejemplo.

Sin embargo, es alentador saber que se avecinan importantes aumentos en la capacidad de la batería y que, en el plazo de uno o dos años, podríamos tener el privilegio de utilizar teléfonos que duren dos o tres días entre cargas.

