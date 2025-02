Novedades del Google Pixel 9a aparentemente se filtraron, pero hay una omisión notable

Un informe afirma que los compradores del Pixel 9a obtendrán pruebas gratuitas de YouTube Premium, Fitbit Premium y Google One

Estos son los mismos obsequios que obtendrías con un Pixel 8a

Lamentablemente (pero no es sorprendente) probablemente tendrás que pagar extra para acceder a Gemini Advanced.

Se espera que el Google Pixel 9a se lance muy pronto , con informes que sugieren que los pedidos anticipados comenzarán el 19 de marzo, y ahora también tenemos una idea de qué extras esperar con la compra del teléfono, que como bien sabemos, el Pixel sigue (y aparentemente seguirá) sin llegar de manera oficial a México.

Según una fuente de Android Headlines , los compradores recibirán una suscripción de seis meses a Fitbit Premium , una suscripción de tres meses a YouTube Premium y una suscripción de tres meses al nivel de 100 GB de Google One.

Si bien la fuente no especifica si estas ofertas se limitarán a los pedidos anticipados o estarán disponibles para todos los compradores, es probable que sea esto último, ya que el Pixel 8a, por ejemplo, viene con exactamente los mismos obsequios para todos los compradores hasta el 1 de enero de 2026.

Una función de IA en el Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Sin Gemini Advanced

Dado que estos son los mismos obsequios que se ofrecieron con el modelo anterior, no hay sorpresas reales aquí, pero vale la pena señalar que obtienes una selección ligeramente mejor de obsequios con modelos más premium como el Google Pixel 9 Pro.

Lo más notable es que, en lugar de una suscripción de tres meses a Google One de 100 GB, obtienes una suscripción de 12 meses a Google One AI Premium con los modelos Pro. Por lo tanto, no solo es una cantidad de tiempo mucho más útil para tener acceso al servicio, sino que también obtienes el modelo Gemini Advanced AI de Google.

Ahora bien, dado que el Google Pixel 9a será un teléfono de gama media (se rumora que su precio inicial será de tan solo 499 dólares , probablemente 499 libras esterlinas o 849 dólares australianos), no esperaríamos un regalo tan premium. Pero Google llena sus teléfonos de herramientas de inteligencia artificial, por lo que tener acceso a Gemini Advanced definitivamente sería beneficioso.

Por supuesto, todavía puedes comprar una suscripción por separado, pero te costará $19,99 dólares por mes, en cuyo caso se podría argumentar a favor de simplemente comprar un modelo Pixel más caro y que venga ya incluido.