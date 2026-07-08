Google revela que el lanzamiento del Pixel 11 para el 12 de agosto: estas son las 5 cosas que podemos esperar

En el último evento "Made by Google" se presentaron la serie Pixel 10 y Pixelsnap

Google ha enviado invitaciones para un evento que se llevará a cabo el 12 de agosto.

Según la invitación, allí veremos «la próxima generación de Pixel».

Esperamos que la marca lance la serie Pixel 11 y el Pixel Watch 5, junto con algunos aumentos de precios.

¡Es oficial! La serie Google Pixel 11 se lanzará el 12 de agosto, ya que Google ha comenzado a enviar invitaciones para un evento en esa fecha, en el que promete presentar «la próxima generación de Pixel».

El lanzamiento comenzará a las 3 p. m. PT / 6 p. m. ET / 11 p. m. BST, lo que equivale a las 8 a. m. del 13 de agosto para quienes se encuentran en la zona horaria AEST de Australia. El evento se llevará a cabo en Nueva York, pero esperamos que también se transmita en línea.

Pero, ¿qué presentará Google realmente? Bueno, aunque en la invitación no se mencionaron modelos específicos, tenemos una idea muy clara de qué esperar.

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1. Google Pixel 11

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Es casi seguro que el Google Pixel 11 se presentará en este evento; se rumorea que este teléfono contará con una nueva función llamada "Pixel Glow", que podría consistir en luces de colores en la parte trasera que te avisen de las notificaciones.

Más allá de eso, el diseño podría ser similar al del Google Pixel 10, pero seguramente habrá cambios en las especificaciones; las filtraciones apuntan a un nuevo chipset Tensor G6, una nueva cámara de 50 MP y un nuevo panel OLED M16, lo que podría mejorar la calidad de la pantalla.

Esas podrían ser las mejoras más destacadas —aunque es probable que también se ofrezcan algunos colores nuevos—, por lo que la función Pixel Glow podría ser el cambio más notable.

2. Google Pixel 11 Pro y Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Además del Pixel 11 estándar, es casi seguro que Google lanzará el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL.