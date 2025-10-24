Google Wallet añade compatibilidad con una de las mejores funciones nuevas de Android 16
Se ha añadido compatibilidad con actualizaciones en vivo
- Android 16 introdujo notificaciones en tiempo real llamadas Live Updates (Actualizaciones en vivo).
- Estas alertas pronto serán compatibles con Google Wallet.
- Tendrás un acceso más fácil a la información sobre los viajes que realices.
¡Novedades! Así como lo lees, tenemos novedades en "Google Wallet", se trata de "Live Updates", un nuevo tipo de notificación en tiempo real para mantenerte al día sobre resultados deportivos, información de viajes y entregas. ¿Te suena? Así es, es muy similar a Live Activities en iOS.
Tal y como se describe en las últimas notas de la versión (detectadas por 9to5Google), Google Wallet ahora mostrará Live Updates para «viajes importantes que incluyen vuelos, viajes en tren y eventos». Sin embargo, ten en cuenta que esto forma parte de una actualización de los servicios de Google Play, y que estas actualizaciones pueden tardar unas semanas o incluso meses en llegar a todos los usuarios.
Para utilizar esta función, necesitarás tener algún tipo de billete almacenado en tu Google Wallet, como una tarjeta de embarque para un vuelo o un billete para un viaje en tren. La aplicación obtendrá entonces la información necesaria en tiempo real del billete.
Es probable que resulte útil para muchos usuarios. Por ejemplo, es posible que veas una actualización que muestre el progreso de tu vuelo a medida que se acerca a su destino, o una alerta sobre un retraso en tu tren, pero aún no lo hemos visto en acción, por lo que no estamos seguros de qué tipo de notificaciones pueden aparecer.
Adopción algo lenta
Como suele ocurrir, las distintas aplicaciones que Google crea para Android están tardando en aprovechar todas las funciones que ofrece Android 16. Por ejemplo, Google Wallet no ha recibido el último rediseño Material 3 Expressive hasta hace poco.
Las demás actualizaciones de Google Wallet con este último parche de Google Play Services permiten añadir tarjetas a través de las aplicaciones de los emisores compatibles sin tener que volver a introducir los datos, lo que facilita la transferencia, y enviar notificaciones cuando se importan tarjetas de fidelidad desde Gmail (en Android 12 o posterior).
En cuanto a las actualizaciones en vivo, los desarrolladores de aplicaciones no se han apresurado a añadir compatibilidad con esta función. Al menos está habilitada en Google Maps, donde te da una mejor idea de las indicaciones de navegación cuando estás ocupado en otras aplicaciones o tienes el teléfono bloqueado.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Esperemos que estas notificaciones persistentes se adopten más ampliamente en el futuro, ya que tienen el potencial de ahorrar tiempo y añadir comodidad. Por supuesto, Android lleva mucho tiempo pudiendo mostrar información en vivo en una notificación, pero Live Updates hace que estas alertas sean más evidentes en todo Android.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
- David NieldFreelance Contributor