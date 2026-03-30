Motorola se convierte en socio oficial de FIFA Heroes y lleva el fútbol arcade al móvil

¡Es oficial! Motorola se convirtió en socio oficial de smartphones del recién anunciado "FIFA Heroes", un título de fútbol 5 al estilo arcade publicado por Solace y que, por primera vez, cuenta con jugadores reales, mascotas y personajes ficticios.

Esta colaboración combina la tecnología móvil de vanguardia de Motorola y la experiencia de juego inmersiva del juego, creando una experiencia perfecta para que los aficionados disfruten del deporte más popular del mundo de una forma divertida e interactiva.

Como socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Motorola se compromete a llevar la emoción del torneo directamente a las manos de los consumidores. FIFA Heroes cumple esa promesa, ofreciendo a los aficionados experiencias innovadoras y centradas en los dispositivos móviles que los mantienen conectados a este momento único.

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Gracias a esta alianza, la presencia de Motorola se extenderá a múltiples puntos de contacto. La marca aparecerá directamente en el juego FIFA Heroes, y muchos de los próximos smartphones de Motorola incluirán acceso instantáneo al nuevo juego móvil con licencia de la FIFA. Los fans también podrán descargar el juego desde Google Play Store, lo que les permitirá jugar fácilmente desde cualquier lugar.

Todos los usuarios de Motorola tendrán acceso a contenido exclusivo dentro del juego diseñado especialmente para ellos, incluyendo fichas y gemas de poder, emoticonos, una celebración de gol retro razr, personajes jugables y mucho más. Este contenido forma parte de una colaboración más amplia que se desarrollará a través de una serie de activaciones globales, antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, y que ofrecerá a los aficionados de todo el mundo nuevas formas de conectarse con la acción, tanto dentro como fuera del campo.

Más allá del contenido en sí, la asociación presenta una experiencia de juego diseñada específicamente para el nuevo razr fold , que redefine lo que un formato plegable puede aportar al espacio de los videojuegos. Esta experiencia exclusiva optimiza la gran pantalla desplegada de 8,1 pulgadas del dispositivo para que los jugadores obtengan una visión ampliada del campo que mantiene la acción totalmente enfocada. Además, el espacio adicional de la pantalla permite que los controles se sitúen cómodamente debajo del juego para una visualización sin obstáculos, y también ofrece a los jugadores la flexibilidad de personalizar su diseño para una ergonomía óptima.

“Esta colaboración va más allá de los videojuegos: se trata de ofrecer una experiencia más rápida, fluida y conectada para todos los aficionados”, afirmó François LaFlamme, Chief Marketing Officer de Motorola. “Gracias a la estrecha colaboración con Solace y FIFA, hemos optimizado FIFA Heroes para los dispositivos Motorola, de modo que los jugadores disfruten del mejor rendimiento posible desde el primer momento. Es una forma poderosa de mostrar cómo nuestra tecnología mejora la forma en que las personas juegan, se conectan y disfrutan del entretenimiento, y nos entusiasma compartir aún más en los próximos meses”.

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