Microsoft ha reiterado su compromiso con su programa de retrocompatibilidad de Xbox, y afirmó que en el futuro “introducirá nuevas formas de jugar algunos de los juegos más icónicos de nuestro pasado”

Microsoft confirma que su programa de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox volverá de alguna forma este año.

La empresa ha renovado su compromiso con el programa para sus futuras consolas.

Este año "lanzará nuevas formas de jugar a algunos de los juegos más emblemáticos de nuestro pasado".

Microsoft ha renovado su compromiso con el programa de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox para sus futuras consolas y ha confirmado que volverá de alguna forma a finales de este año.

Durante su discurso inaugural en la GDC 2026, donde se anunciaron nuevos detalles sobre el Proyecto Helix, Jason Ronald, vicepresidente de próxima generación de Microsoft, confirmó que compartirá nuevas formas de jugar a algunos de sus juegos más populares de Xbox en algún momento de este año (vía Windows Central).

"Nos comprometemos a mantener jugables durante años los juegos de cuatro generaciones de Xbox. Como parte de nuestro 25.º aniversario a finales de este año, lanzaremos nuevas formas de jugar a algunos de los juegos más emblemáticos de nuestro pasado", añadió Ronald en una publicación de Xbox Wire.

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"A medida que los juegos se extienden cada vez más por los dispositivos, estamos rompiendo las barreras entre los juegos de consola y PC para lograr una experiencia de juego más fluida entre dispositivos, y estamos haciendo que la experiencia Xbox sea consistente en todas las pantallas. Esto también ofrece a los desarrolladores una vía más sencilla y unificada para llegar a más jugadores, al tiempo que ayuda a reducir los costos de desarrollo".

El Programa de Compatibilidad Retroactiva de Xbox se anunció en 2015 y permite a los jugadores disfrutar de juegos antiguos lanzados para la Xbox original, la Xbox 360 y la Xbox One en hardware de última generación, como la Xbox Series X.

En 2021 se lanzó la última tanda de títulos compatibles con versiones anteriores, y Microsoft afirmó que no había planes de añadir más juegos.

«Aunque seguimos centrados en preservar y mejorar el arte de los videojuegos, hemos llegado al límite de nuestra capacidad para incorporar nuevos juegos antiguos al catálogo debido a restricciones legales, técnicas y relacionadas con las licencias», declaró en ese momento.

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Microsoft también anunció que en abril llegará el «modo Xbox», una interfaz a pantalla completa compatible con mandos para Windows 11.

Ahora que la empresa ha renovado su compromiso con el programa de retrocompatibilidad de Xbox, es probable que los juegos clásicos de Xbox y Xbox 360 se puedan jugar pronto en PC con Windows 11, así como en su próxima consola híbrida para PC/consola, Project Helix.

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