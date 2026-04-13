Actor de GTA V advierte: el mundo ya es tan absurdo que GTA VI podría no impactar igual

Jay Klaitz, actor de doblaje de Grand Theft Auto 5, ha hablado sobre GTA 6 en una nueva entrevista

Sostuvo que el humor satírico característico de la serie podría tener dificultades en 2026

"Va a ser un éxito enorme, obviamente", afirmó. "Pero es un mundo diferente al de hace 13 años, cuando salió el último título"

El actor de doblaje Jay Klaitz, quien interpretó al genio criminal Lester Crest en Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online, ha señalado que el humor satírico de la próxima entrega podría no tener el mismo impacto en el mundo actual, que ya es «inverosímil y demencial».

En una entrevista con el mercado en línea Eldorado, Klaitz dijo que «no le sorprendería que el impacto inicial de GTA 6 fuera un poco menor» dado el clima político actual.

"No me malinterpreten. Sigue siendo el jodido GTA. Va a ser algo grandioso. La gente se va a volver loca. Va a ser enorme, obviamente", continuó. "Pero es un mundo diferente al de hace 13 años, cuando salió el último. Quiero decir, es un mundo muy diferente al de hace tan solo un año".

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Añadió que «lo que parecía tan descabellado y una locura hace tan solo un tiempo, ahora parece algo cotidiano» y razonó que, como resultado, "quizás GTA 6 no pueda causar el mismo revuelo que los juegos anteriores".

Dicho esto, admitió que la desarrolladora Rockstar Games aún podría lograrlo. "Sé que habrá muchos comentarios y sátira entretejidos en él", dijo.

"El foco político suele centrarse en Florida, y quizá por eso siga cautivando al público, pero lo que vemos que está sucediendo en el mundo real sin duda hará más difícil que un juego de GTA aproveche esos aspectos".

La entrevista llega en un momento en que muchos otros que trabajaron en juegos anteriores de GTA han especulado sobre Grand Theft Auto 6. Recientemente, el exdiseñador de audio de GTA 5, Rob Carr, dijo que cree que el próximo juego contará con mecánicas de títulos anteriores como Red Dead Redemption 2 y que el estudio «probablemente ha reconstruido la totalidad del motor RAGE» para ello.

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En una conversación con Jim Cramer de CNBC en febrero de 2026, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, Strauss Zelnick, confirmó que habrá «campañas de marketing este verano» para promocionar GTA 6 y acelerar aún más el tren del hype.

Dado que el lanzamiento de GTA 6 está previsto para el 19 de noviembre de 2026, eso significa, presumiblemente, que podemos esperar un aumento de la publicidad y quizás una gran cantidad de nuevos tráilers en las próximas semanas.

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