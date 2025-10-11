Intel presenta XeSS 3 con generación multifotograma y, a diferencia del MFG de Nvidia, funciona en GPU más antiguas

Intel ha anunciado el escalado XeSS 3 y la generación multifotograma XeSS.

Su versión de MFG funcionará con GPU más antiguas, incluso con gráficos integrados Xe1.

Esto supone una gran ventaja con respecto al MFG de Nvidia y, con la llegada de los chips Panther Lake en 2026, se vislumbran interesantes posibilidades en el horizonte.

Intel ha presentado su tecnología XeSS de última generación para aumentar la velocidad de fotogramas con sus GPU Arc (y Xe), y Team Blue sigue los pasos de Nvidia con su propia versión de Multi-Frame Generation (MFG).

VideoCardz informa de que Intel ha anunciado el escalado XeSS 3 y XeSS-MFG, que facilita la interpolación multifotograma, lo que significa que la función inserta múltiples fotogramas generados por IA entre los fotogramas (reales) renderizados por la GPU.

Esto aumenta artificialmente la velocidad de fotogramas, por supuesto, y XeSS-MFG ofrecerá hasta 4 veces la generación de fotogramas (lo que significa tres fotogramas de IA por cada uno real, para cuadruplicar la velocidad de fotogramas).

El giro positivo de la tecnología MFG de Intel es que será compatible con las GPU Arc más antiguas, lo que significa que las tarjetas gráficas de escritorio Arc Alchemist de primera generación y las GPU integradas Xe2 (y, eventualmente, también las Xe1).

No se ha revelado la fecha de lanzamiento de XeSS 3 y MFG, pero se espera que salgan al mercado el próximo año.

Haciendo que la pantera corra más rápido

(Image credit: Future / John Loeffler)

Para ser más precisos, se espera que XeSS 3 con MFG forme parte del gran plan de Intel para potenciar las CPU móviles junto con Panther Lake. Esos procesadores Intel Core Ultra serie 3 para computadoras portátiles (y dispositivos portátiles) estarán "ampliamente disponibles en el mercado a partir de enero de 2026", según nos ha informado Intel en un comunicado de prensa.

Por lo tanto, ya se espera que Panther Lake con gráficos Xe3 integrados «establezca un nuevo estándar» y proporcione un rendimiento gráfico más de un 50 % más rápido en comparación con Xe2, lo que supone un gran salto, que puede convertirse en uno aún mayor si se tiene en cuenta la generación de fotogramas (con los juegos compatibles, claro está).

En resumen, el año que viene podríamos ver algunos portátiles para juegos muy atractivos y asequibles que incorporan chips Intel con GPU integradas realmente potentes (por no hablar de los rápidos portátiles para juegos, finos y ligeros, y los dispositivos portátiles, también muy dinámicos).

Intel también presume de un logro notable, ya que será el primer fabricante de GPU en permitir que las generaciones anteriores de sus tarjetas gráficas utilicen MFG. Nvidia es la única empresa que ofrece MFG en este momento, pero la función sigue siendo exclusiva de sus GPU RTX 5000 más recientes.

AMD cuenta con la generación de fotogramas, pero aún no ha entrado en la carrera de la generación de fotogramas múltiples, aunque se espera que lo haga con su versión de próxima generación de FSR, cuyo nombre en clave es "Redstone".