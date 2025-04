Este Día de las Madres, regálale una experiencia única en el universo Leica

¿Este Día de las Madres qué vas a regalar, flores, joyas o cartas? Si ninguna de estas opciones te convence, llegaste al lugar indicado. Sobre todo si sabes que tu madre es alguien que ve el mundo de una manera diferente.

Para ellas, amantes de la fotografía, la luz natural y la belleza en lo cotidiano, existe un regalo cortesía de la destacada fotógrafa Yvonne Venegas y una de las marcas más icónicas en el mundo de la fotografía, Leica.

En el marco de la celebración por su 100° aniversario, Leica nos invita a regalarle a mamá un momento que perdurará por siempre: una experiencia que alimentará su creatividad y le permitirá conectar profundamente con una de las cosas que más ama: la fotografía.

