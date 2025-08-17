¿Te lo perdiste? Hace poco, Google Gemini presentó una nueva función enfocada en la educación llamada "Aprendizaje Guiado" (Guided Learning). ¿Quieres conocer de qué se trata? De ser así, no te pierdas los detalles a continuación.

La idea es enseñarte algo a través de una conversación centrada en preguntas en lugar de una lección tradicional.

Cuando le pides que te enseñe algo, descompone el tema y comienza a hacerte preguntas sobre él. Con base en tus respuestas, te explica más detalles y formula otra pregunta. La función incluye elementos visuales, cuestionarios e incluso videos de YouTube para ayudarte a asimilar el conocimiento.

Como prueba, le pedí al tutor socrático de Gemini que me enseñara todo sobre el queso. Comenzó preguntándome qué creía que contenía el queso, aclarando mi respuesta algo vaga con más detalles, y luego preguntándome si sabía cómo esos ingredientes se convertían en queso. Pronto, me encontré en un seminario completo sobre queso. Por cada respuesta que daba, Gemini respondía con más información o, de forma amable, me decía que estaba equivocado.

La IA luego abordó la historia del queso, presentándola como la narración de pastores viajeros, ollas de barro, sal antigua y tumbas egipcias con restos de queso. Mostró una línea de tiempo visual y preguntó: “¿Cuál de estos datos te sorprende más?”. Le respondí que las tumbas, y dijo: “¿Verdad? Encontraron queso en una tumba y había sobrevivido”. Algo que resulta inquietante, pero que también me hizo respetar el queso a un nivel más profundo.

En unos 15 minutos, ya sabía todo sobre la cuajada y el suero, la historia de algunas tradiciones queseras regionales e incluso cómo elegir los mejores ejemplares de distintos quesos. En algunos casos, podía ver fotos y un video con un recorrido por una cava llena de costosas ruedas de queso en Francia. Cuando le pedí que me evaluara para asegurarme de que estaba aprendiendo, me aplicó un cuestionario… y obtuve diez de diez.

IA vendedora de quesos

No parecía exactamente que estuviera estudiando. Era más bien como participar en una conversación en la que la otra persona lo sabe todo sobre los lácteos y está encantada de compartir sus conocimientos contigo. Después de aprender sobre las micelas de caseína, los cultivos iniciadores y el corte de la cuajada, Gemini me preguntó si quería aprender a hacer queso.

Le dije que sí y me guió a través del proceso de elaboración de la ricotta, incluyendo imágenes para mostrar cómo debía quedar en cada paso.

Cuando terminé esa parte de la conversación, sentí como si hubiera tomado un mini curso sobre la elaboración de queso. No estoy segura de estar lista para llenar una tabla de quesos o madurar una rueda de gruyère en mi sótano.

Aun así, creo que hacer ricotta o tal vez paneer sería una actividad divertida para las próximas semanas. Y podré presumir de una suave y blanda bola de orgullo lácteo gracias a lo que he aprendido al preguntar y, por así decirlo, al haber sido guiado hacia una educación.