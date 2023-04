NVIDIA RTX 4070 vs RTX 3070: ¿Qué tarjeta gráfica de gama media es mejor para ti?

Por fin ha llegado la NVIDIA GeForce RTX 4070: la compañía finalmente ha lanzado oficialmente su nueva GPU, y estamos emocionados, ya que es la tarjeta gráfica de gama media que estábamos esperando para complementar la potente familia RTX 4000. Esta nueva GPU más asequible se ha hecho de esperar, y ahora que está aquí, nos preguntamos: "¿cómo queda en comparación con su predecesora?".

La RTX 4070 parte en España de 669€ (disponible desde el 13 de abril) por lo que tiene un precio mucho más accesible que los demás modelos de su serie, claro que aun así no puede considerarse económica precisamente, por lo que tendrá que estar a la altura para que merezca la pena comprarla y conseguir un puesto en nuestro ranking de mejores tarjetas gráficas (opens in new tab).

Naturalmente, la nueva RTX 4070 supera a la GeForce RTX 3070 (opens in new tab) de la generación anterior en rendimiento, y su precio razonable la convierte sin duda en una opción muy atractiva para los PC gamers de todo el mundo.

Pero por otro lado, cuesta algo más que su predecesora, y además es de esperar que la 3070 baje más de precio ahora que ha llegado al mercado la nueva RTX 4070. Por eso, cabe preguntarse si realmente merece la pena comprar la nueva tarjeta gráfica de nueva generación, o si la anterior supone mejor compra.

Vamos a desglosar todos los detalles, y con esta comparativa esperamos poder ayudarte a averiguar cuál es la mejor tarjeta gráfica de NVIDIA para ti. Cuando en 2021 analizamos la RTX 3070, dijimos que era "una de las mejores tarjetas gráficas de todos los tiempos", ¿será la nueva RTX 4070 lo suficientemente buena aunque cueste algo más? ¡Veámoslo! Este será sin dudas un gran duelo.

NVIDIA RTX 4070 vs RTX 3070: Precio

Los aumentos de precio generacionales nunca nos gustan, y con la inflación vemos esto más que nunca. Por lo tanto, ya puedes hacerte una idea de cuál de las dos tarjetas gráficas ganará en esta sección.

Con un precio de lanzamiento de partida recomendado de 669€, la RTX 4070 cuesta 120€ más que el precio recomendado de la RTX 3070. La NVIDIA RTX 3070 se lanzó por 519€, y luego subió a 549€.

Por supuesto, no hay que olvidar que fue muy difícil encontrar la 3070 a ese precio durante mucho tiempo, debido a la crisis de las tarjetas gráficas causada por la escasez mundial de chips, los revendedores y los mineros de criptomonedas. Sin embargo, por fin el precio de las GPUs se ha estabilizado. Sea como sea, ahora mismo puedes conseguir la RTX 3070 por 509,89€ en PcComponentes (opens in new tab).

Ninguna de estas gráficas es precisamente barata, pero la 3070 te costará algo menos. Más adelante profundizaremos en el rendimiento, pero esto es lo esencial: la RTX 4070 rinde lo suficientemente bien como para justificar su subida de precio, aunque por los pelos. La diferencia de rendimiento gaming entre ambas tarjetas gráficas aumenta a resoluciones más altas, así que ten en cuenta qué monitor vas a usar para jugar; si vas a usar uno de los mejores monitores gaming (opens in new tab)a 1080p con una alta tasa de refresco, la 3070 será la mejor opción. Pero por encima de esa resolución, la 4070 es más conveniente.

Sea como sea, lo más probable es que sea prácticamente imposible encontrar la RTX 4070 por los 669€ recomendados, al menos inmediatamente después del lanzamiento, sobre todo los modelos de terceros, mientras que la 3070 podría bajar de precio. Así que, por ahora, tenemos que dar la victoria a la tarjeta más antigua, aunque sólo sea para disuadir a NVIDIA de subidas de precios generacionales similares en el futuro.

Ganadora: NVIDIA RTX 3070

NVIDIA RTX 4070 vs RTX 3070: Diseño

Es importante tener en cuenta que tanto la RTX 4070 como la 3070 tienen un montón de variantes disponibles a través de los fabricantes asociados de NVIDIA, y cada uno ofrece diseños distintos.

Algunos preferirán la versión clásica llamada "Founders Edition" (edición de fundadores), mientras que otros querrán una tarjeta con luces RGB de MSI, Asus o cualquier otro fabricante. Sea como sea, las diferencias tampoco es que sean abismales, y aquí hablaremos de los modelos "Founders Edition" (abreviado como FE) de NVIDIA.

A diferencia de la RTX 3070 FE, que tenía dos ventiladores abiertos en la parte frontal, la RTX 4070 FE tiene el mismo diseño que las GPU más caras de la gama RTX 4000, es decir, un panel cerrado en uno de los lados de la tarjeta que oculta uno de los dos ventiladores. Es de suponer que esto proporcionará un flujo de aire ligeramente superior, aunque tendremos que hacer más pruebas por nosotros mismos para estar seguros.

Cabe destacar que la RTX 4070 FE es mucho más pequeña que las otras tarjetas de su generación Ada Lovelace que NVIDIA ha lanzado hasta ahora, ya que utiliza las mismas dos ranuras para GPU de la torre del ordenador que la RTX 3070 FE. Es una gran noticia para todos aquellos que estaban esperando una GPU que no fuera tan enorme como las demás que hemos visto esta generación.

Algo que nos ha gustado menos es la presencia del polémico conector de alimentación de 16 patillas 12VHPWR de NVIDIA, que requiere un adaptador especializado para su uso con fuentes de alimentación ATX antiguas y que estuvo en medio de la polémica que hubo (opens in new tab)cuando algunas de las tarjetas RTX 4090 (opens in new tab)se sobrecalentaron y dañaron los ordenadores en los que estaban montadas.

Por otro lado, la RTX 3070 FE utiliza el estándar de conexión de 8 pines para la fuente de alimentación, más antiguo pero más consolidado, que sigue siendo utilizado por AMD y que también puede encontrarse en algunos modelos de terceros de la 4070, lo que plantea la pregunta de por qué NVIDIA sigue empeñada en usar este adaptador.

Por lo anterior, concluimos que la ganadora de esta sección también es la RTX 3070.

Ganadora: NVIDIA RTX 3070

NVIDIA RTX 4070 vs RTX 3070: Rendimiento

(Image credit: Future)

Como era de esperar, la RTX 4070 supera a su predecesora en lo que se refiere a rendimiento bruto. Ambas GPU son tarjetas gráficas 1440p, y aunque también existe la opción de usar la tecnología de escalado DLSS de NVIDIA para jugar en 4K, la resolución principal con la que compararemos estas dos tarjetas gaming será 1440p.

Sin embargo, si nos fijamos primero en las pruebas sintéticas y creativas realizadas con benchmarks, la RTX 4070 supera a la 3070 cómodamente en todas las áreas excepto en la prueba de transcodificación de vídeo Handbrake, donde las ganancias fueron mínimas ya que ambas GPU utilizan el mismo códec de vídeo. El rendimiento en Photoshop (según la prueba PugetBench) también fue similar, con una pequeña ventaja para la 4070.

Por lo demás, el renderizado 4K en Lumion 12.5 fue muchísimo más rápido en la 4070 (lo que no es de extrañar, ya que la 4070 es mucho más apta para 4K que la 3070), mientras que el rendimiento en las pruebas CUDA y RTX de la prueba de renderizado V-Ray GPU fue enormemente superior en la gráfica nueva que en la más antigua.

A continuación te dejaremos varias tablas con los distintos resultados de los benchmarks que hemos realizado. Hemos especificado varios tests específicos, y luego hemos puesto el promedio de cada categoría, que también incluye otros resultados que no hemos incluido en las tablas (hemos hecho muchas pruebas).

Swipe to scroll horizontally Pruebas creativas BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 DIFERENCIA HandBrake (De 4K a 1080p, FPS) 170 167 1,80% Lumion 12.5 (Render 4K, 4 estrellas, FPH) 264 99 166,67% V-Ray GPU (CUDA) 1.871 1.423 31,48% V-Ray GPU (RTX) 2.629 1.819 44,53% PugetBench Photoshop 1.517 1.486 2,09% Row 5 - Cell 0 Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Row 5 - Cell 3 Promedio Rendimiento Creativo (añadiendo otros tests que hemos realizado) 1.587 1.251 26,86%

En cuanto a las pruebas de gráficos sintéticos, en la prueba sintética PassMark 3D la RTX 4070 consiguió alrededor de un resultado un 12% mejor en promedio a través de todas las resoluciones en comparación con la RTX 3070. En otras pruebas, los resultados fueron más pronunciados; la diferencia más significativa la encontramos en las cargas de trabajo con trazado de rayos, como demostró la prueba 3DMark Port Royal RTX.

No es de extrañar, ya que NVIDIA ya va por su tercera generación de tecnología de trazado de rayos, así que no nos sorprende ver que ese es el área en la que la RTX 4070 derrota con mayor fiabilidad a su predecesora.

El rendimiento medio en todas las resoluciones de nuestras pruebas sintéticas fue ligeramente superior al 20% en la 4070, lo que se casi corresponde con el aumento de precio, pero no con el asombroso aumento de más del 50% que se había rumoreado.

Swipe to scroll horizontally Pruebas sintéticas BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 DIFERENCIA PassMark 3D 34.913 31.063 12,39% 3DMark Firestrike 44.288 34.696 27,65% 3DMark Firestrike Ultra 10.037 8.605 16,64% 3DMark Time Spy 17.778 13.496 31,73% 3DMark Port Royal 11.154 8.269 34,89% Row 5 - Cell 0 Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Row 5 - Cell 3 Promedio Rendimiento Sistético (añadiendo otros tests que hemos realizado) 36.687 30.339 20,92%

Por supuesto, lo que más interesa aquí es el rendimiento gaming, ya que la RTX 4070 es la gráfica que querrán comprarse los PC gamers, mientras que la RTX 3070 es una de las gráficas gaming más populares en este momento de acuerdo con la Encuesta de Hardware de Steam (opens in new tab).

Swipe to scroll horizontally Gaming (FPS, 1440p, ajustes gráficos al máximo, sin DLSS) BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 DIFERENCIA Total War: Warhammer III 91 72 26,39% Cyberpunk 2077 (Sin Trazado de Rayos) 48 44 9,09% Cyberpunk 2077 (Trazado de Rayos nivel Psycho) 35 25 40,00% Tiny Tina's Wonderlands 107 77 38,96% Returnal (Sin Trazado de Rayos) 101 78 29,49% Returnal (Con Trazado de Rayos) 76 55 38,18% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Promedio rendimiento (1440p) (añadiendo otros tests que hemos realizado) 76 59 28,81%

Una vez más, vemos que las cargas de trabajo con trazado de rayos son donde brilla la RTX 4070, superando a la 3070 de forma mucho más significativa en los juegos con RTX activado. Sin trazado de rayos, el rendimiento de Cyberpunk 2077 solo varía en un 9% entre las dos tarjetas, pero si activamos el exigente ajuste Psycho RTX, la diferencia aumenta hasta el 40%.

Los resultados anteriores corresponden a juegos a 1440p, porque es el punto de comparación más razonable, ya que la NVIDIA GeForce RTX 4070 destaca mucho más a 4K que la 3070, incluso sin DLSS.

Además, como la 4070 es una de las GPU de nueva generación de NVIDIA, puede aprovechar la generación completa de fotogramas con DLSS 3, lo que podría proporcionar frecuencias de cuadro aún mayores a resoluciones más altas. Si quieres jugar en 4K, no hay dudas; deberías optar por la 4070. Por debajo de ese nivel, la diferencia de rendimiento se reduce, y la 3070 sigue siendo una opción perfectamente válida.

Swipe to scroll horizontally Promedios Rendimiento Totales CATEGORÍA NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 DIFERENCIA Benchmarks Sintéticos 36.687 30.339 20,92% Benchmarks Creativos 1.587 1.251 26,86% Benchmarks Gaming (todas las resoluciones) 97 75 29,34%

Swipe to scroll horizontally Promedios Rendimiento Definitivos (añadiendo otros tests que hemos realizado) 13.398 11.015 21,63% Puntos por euro gastado (según precio recomendado) 20,03 20,06 -0,15%

Ganadora rendimiento bruto: NVIDIA RTX 4070

NVIDIA RTX 4070 Ganadora relación rendimiento/precio: NVIDIA RTX 3070

¿Cuál debería comprar?

(Image credit: Future)

Así pues, parece que la RTX 4070 pierde esta vez la batalla. La relación precio/rendimiento de arriba es especialmente condenatoria: lamentablemente, el aumento en el rendimiento bruto no llega a compensar el aumento en el precio.

Por eso, sinceramente recomendaríamos la RTX 3070 por encima de la nueva RTX 4070. La 3070 realmente es una de las mejores GPU jamás fabricadas, y si puedes conseguir una por debajo del precio de venta recomendado en los próximos meses, será una inversión muy acertada.

Pero eso no significa que la 4070 sea mala, sino todo lo contrario. De hecho, ofrece la mejor relación rendimiento/precio de toda la gama actual de RTX 4000 de NVIDIA, con un margen bastante significativo; su hermana mayor, la RTX 4070 Ti (opens in new tab), está cerca, pero las GPU de nueva generación de más alta gama son tan extremadamente caras que su relación calidad/precio es difícil de recomendar.

AMD tampoco ha lanzado todavía tarjetas gráficas asequibles en la serie Radeon RX 7000 de AMD. Así que si quieres una tarjeta gráfica de nueva generación, con un precio razonable y preparada para el futuro, la RTX 4070 es la mejor opción. Y aunque NVIDIA ha dicho que algunas funciones nuevas (como DLSS 3) estarán disponibles en las GPU de generaciones anteriores, seguro que estas tecnologías funcionarán mejor en las GPUs más recientes.

Por último, tal y como hemos comentado antes, si quieres jugar con un monitor 4K, entonces deberías comprar la RTX 4070. La 3070 es genial, pero no es realmente una gráfica 4K, ni siquiera aprovechando el DLSS. Por eso, en un futuro próximo, la 4070 irá escalando posiciones en nuestra lista de mejores tarjetas gráficas (opens in new tab).