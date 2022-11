La NVIDIA RTX 4090 está en crisis: derrite los cables - Te explicamos qué pasa y cómo está la situación

NVIDIA está en apuros: su nueva y potentísima bestia de GPU, la RTX 4090 (opens in new tab), está dando problemas a algunos afortunados que la tienen, ya que su conector de alimentación se derrite, literalmente, por problemas de calor extremos. Y lo peor es que cuando pasa eso, la gráfica también se daña, cosa que escandaliza a esos compradores que han gastado tantísimo dinero en ella. Por si fuera poco, puede resultar muy peligroso.

La situación sigue desarrollándose, y en este artículo te vamos a contar todos los detalles de lo que está pasando, y cómo está la situación, presentando una línea de tiempo de todos los acontecimientos.

El problema concreto es que la RTX 4090 es al parecer víctima de un fallo crítico de su adaptador de corriente de 16 pines. Hasta la fecha, se han registrado 23 casos confirmados en un hilo de Reddit (opens in new tab) (y hay 6 más sin confirmar), y lejos de tranquilizarse la situación, las quejas de los usuarios siguen sumándose regularmente. NVIDIA ha respondido a estos usuarios afectados (y a algunos YouTubers curiosos) diciendo que está investigando el problema.

La nueva RTX 4090 salió a la venta el 12 de octubre y los primeros informes de este problema surgieron menos de dos semanas después. El hilo del subreddit r/nvidia comenzó a registrar casos el 24 de octubre, con nuevas incidencias que surgen casi todos los días.

¿Qué está pasando?

Básicamente, el problema de sobrecalentamiento está siendo causado por un tipo de adaptador de alimentación incluido con la RTX 4090. Se llama adaptador "12VHPWR", y es un conector de 16 pines que hace posible que se pueda usar la gigantesca GPU con fuentes de alimentación ATX 2.0 a través de cables PCIe estándar.

El adaptador 12VHPWR se ha desarrollado en colaboración con el grupo PCIe Special Interest Group (PCI-SIG), un consorcio de fabricantes de tecnología que supervisa el desarrollo del estándar de conexión PCIe. NVIDIA es un miembro clave del PCI-SIG, y hace uso del adaptador 12VHPWR para la RTX 4090 (y la próxima RTX 4080) porque la GPU, que consume mucha energía, ha sido diseñada para utilizarse con las nuevas fuentes de alimentación ATX 3.0, que todavía no son muy usados en los ordenadores de los usuarios; ni siquiera son habituales en los PC gaming (opens in new tab)más potentes de los gamers.

Ahora bien, a principios de este año, el PCI-SIG envió un memorándum a sus empresas miembros informándoles de que podría haber problemas de "variación térmica" en un pequeño número de casos en los que el conector 12VHPWR se utiliza con conexiones de alta potencia. La RTX 4090 tiene una potencia base de 450W, lo que ciertamente entra dentro de los componentes de "alta potencia".

Esto significa que NVIDIA fue advertida del problema con antelación, pero parece que la compañía realizó sus propias pruebas internas y concluyó que la tarjeta era segura. Ahora, a juzgar por el número de casos documentados, está claro que tan segura no era, y aunque nadie ha resultado herido todavía, los usuarios afectados han comentado que el plástico del conector se derrite y que la tarjeta emite humo, lo que significa que si esto pasa y nadie lo ve, podría suponer un grave peligro de incendio.

Un conector de alimentación dañado de la RTX 4090 (Image credit: Reggie_Gakil)

¿Por qué está pasando esto?

La causa exacta de por qué se derriten estos conectores de alimentación aún no se ha determinado, y creemos que esa es la razón por la que NVIDIA está permaneciendo relativamente en silencio respecto al problema: el gigante de las GPU no ha emitido ninguna declaración pública importante, ni advertencia de seguridad, que comente el problema de sobrecalentamiento, al parecer porque está intentando resolver la causa en "petit comité".

Por supuesto, hay un muchos periodistas tecnológicos e influencers que están intentando forzar este problema para que los adaptadores se derritan y averiguar la causa. Hay algunas hipótesis diferentes: la RTX 4090 es una tarjeta gráfica enorme, lo que significa que los usuarios con torres de PC más pequeñas tienen que doblar el cable de alimentación en algunos ángulos bastante forzarlos para que quepa dentro, y según una de las teorías, esto está dañando el cable y causando el sobrecalentamiento del adaptador.

Esta hipótesis todavía no ha sido confirmada, y recientemente nos enteramos de que JonnyGuru, residente de Corsair en materia de fuentes de alimentación, publicó un informe en el que sugiere que la causa podría ser la inserción incorrecta del adaptador en la GPU.

El problema parece estar localizado en los usuarios de fuentes de alimentación ATX 2.0, ya que los modelos ATX 3.0 no necesitan el adaptador.

A juzgar por los informes que llegan a través de Reddit, ningún modelo específico de tarjeta de terceros está siendo víctima de los cables fundidos; aunque se han mencionado a MSI, Gigabyte y Asus, entre otras compañías. Curiosamente, parece que ninguno de los casos reportados ha implicado una tarjeta Founders Edition (Edición de fundadores) comprada directamente a NVIDIA.

(Image credit: JonnyGuru)

¿Qué se está haciendo para solucionar este problema?

Pues a primera vista, ¡poca cosa! Tal y como hemos comentado antes, NVIDIA aún no ha emitido una declaración en condiciones. De hecho, el director técnico de marketing de NVIDIA le ha dicho a través de un correo electrónico a un YouTuber preocupado que se estaban "preocupando por problemas que no existen".

Pero no os preocupéis, ya que la repuesta oficial de NVIDIA no es tan "pasota". La breve respuesta que hemos recibido de la compañía es la siguiente: "Seguimos investigando los informes, pero aún no tenemos más detalles que podamos compartir. NVIDIA y nuestros socios estamos comprometidos a apoyar a nuestros clientes y asegurar un proceso de RMA acelerado para ellos."

El PCI-SIG ha revelado que se está llevando a cabo un proceso de revisión del conector 12VHPWR, con una fecha de finalización prevista para el 20 de diciembre. No cabe duda de que NVIDIA está trabajando frenéticamente entre bastidores con sus socios fabricantes para encontrar una solución a este problema.

Afortunadamente, el resto de la industria de hardware informático no se han quedado quietos. En un arrebato para aprovechar un poco la situación, AMD ha anunciado triunfalmente que no utilizará el conector de 16 pines en sus GPU Radeon RX 7000 de próxima generación, y que en vez de eso, optará por un par de conectores PCIe convencionales de 8 pines para sus tarjetas gráficas.

Por otro lado, algunos fabricantes han intentado producir sus propias soluciones al problema. Seasonic y CableMod han anunciado que lanzarán conectores en ángulo recto para evitar que los usuarios doblen sus cables en ángulos forzados.

Un render del adaptador que propone CableMod (Image credit: CableMod)

¿Qué debemos hacer nosotros respecto a este problema?

Si quieres comprar una NVIDIA RTX 4090 (o has tenido la suerte de encontrar alguna en stock y ya la tienes), las probabilidades de que se le prenda fuego son ciertamente bajas. Aunque no sabemos exactamente cuántas unidades ha vendido NVIDIA, lo que está claro es que han sido muchísimas; al fin y al cabo la gráfica se agotó el primer día cuando se puso a la venta. Pero claro, con 23 casos confirmados de este problema, lo cierto es aunque son muy pocos en proporción, no podemos decir que sea un problema insignificante.

Si quieres garantizar la seguridad de tu GPU, puedes comprar una nueva fuente de alimentación ATX 3.0, con la que no tendrás que utilizar el adaptador 12VHPWR, que es la causa del problema. Por otro lado, también es importante asegurarse de que el adaptador está bien conectado (según el consejo de JonnyGuru) y, si es posible, evitar doblar el cable de forma demasiado forzada.

Por supuesto, nuestro consejo honesto en esta situación es no comprar una RTX 4090. A menos que seas un streamer de Twitch con mucho dinero o un creativo profesional de efectos especiales, no necesitas una tarjeta gráfica cuyo precio parte de 1.959€ en España. No nos volvamos locos. Si echamos un vistazo a una reciente encuesta de hardware de Steam, podemos ver que la mayoría de los jugadores de PC siguen utilizando las antiguas GPUs NVIDIA de la serie 1000 y 2000. Por lo tanto, nuestra recomendación es que te esperes a que salgan más tarjetas gráficas a la venta, o que te compres una de "gama media" en oferta, como la maravillosa NVIDIA RTX 3070 (opens in new tab), que es una de nuestras GPUs preferidas del mercado.

Volveremos a actualizar este artículo cuando haya novedades importantes respecto a esta crisis de la NVIDIA RTX 4090.