NVIDIA GeForce RTX 4080: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones y todo lo que sabemos

RTX 4080: Noticias más importantes - Hay dos variantes de la NVIDIA GeForce RTX 4080: una con 16GB GDDR6X y otra de 12GB GDDR6X.

- El modelo superior de 16GB contará con 9728 núcleos CUDA y una velocidad de memoria de 23Gbps.

- El TGP base es de 285W/240W, menor a lo que decían las filtraciones.

- Se espera que el consumo máximo sea de 516W.

- El modelo de 12GB tiene una velocidad de reloj ligeramente superior.

La NVIDIA GeForce RTX 4080 ha sido presentada oficialmente durante la keynote de NVIDIA en la GTC 2022 (opens in new tab), celebrada el 20 de septiembre. La compañía nos ha mostrado un total de tres tarjetas gráficas nuevas: dos variantes de la RTX 4080 y la RTX 4090 (opens in new tab), aunque lamentablemente, no han dicho nada sobre la RTX 4070.

Las dos versiones de la RTX 4080 incluyen una con 12GB de VRAM GDDR6X y una versión más potente de 16GB. Tenemos muchas esperanzas puestas en la RTX 4080. En nuestra opinión, tiene el potencial de convertirse en una de las mejores tarjetas gráficas del mercado.

Ahora ya sabemos cuál es el precio de las nuevas gráficas de nueva generación. La RTX 4080 con 12GB tiene u precio de venta recomendado de 899 dólares, mientras que la versión con 16GB cuesta 1.199 dólares. ambos modelos se pondrán a la venta en noviembre, aunque no han concretado el día.

Los precios en España todavía no han sido anunciados, en cuanto lo sepamos actualizaremos este artículo.

Si quieres conocer los detalles sobre la RTX 4090 los encontrarás en este artículo (pinchando aquí) (opens in new tab).

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA. Concretamente, la RTX 4080

¿Cuándo se pone a la venta? En noviembre de 2022

¿Cuánto cuesta? El modelo de 12GB cuesta 899 dólares y la de 16GB cuesta 1.199 dólares

NVIDIA GeForce RTX 4080: fecha de lanzamiento

Según ha anunciado NVIDIA, ambos modelos serán lanzados en noviembre de 2022

Según NVIDIA ha dicho en el evento, los dos modelos de la RTX 4080 se lanzarán en algún momento de noviembre de 2022. Esto la sitúa unos dos años después del lanzamiento de su predecesora, la RTX 3080.

Esto significa que estas gráficas se pondrán a la venta un pelín más tarde que la RTX 4090, la cual se lanzará el 12 de octubre.

Estas fechas coinciden con lo que esperábamos, ya que la mayoría de las generaciones de tarjetas gráficas aguantan unos dos años antes de ser reemplazadas por una versión renovada. La RTX 2080, por ejemplo, se lanzó en septiembre de 2018, algo más de dos años después del lanzamiento de la GTX 1080 en mayo de 2016. Y, en la última generación, la RTX 3080 se lanzó en septiembre de 2020, es decir, casi dos años después.

(Image credit: Nvidia/CD Projekt Red)

NVIDIA GeForce RTX 4080: precio

La RTX 4080 de 12GB cuesta 899 dólares

La versión de 16GB cuesta 1.199 dólares

La compañía ha confirmado que la RTX 4080 tendrá un precio de partida de 899 dólares para su versión de 12GB (eso son unos 900€ pero con las conversiones en estas cosas nunca se sabe). Estamos a la espera de que NVIDIA España confirme los precios en nuestro país.

Lo que sí os podemos decir el precio en dólares de la predecesora, la RTX 3080, era de 699 dólares.

Por otro lado, la versión con 16GB dispara el precio, ya que cuesta 1.199 dólares (alrededor de 1.200 euros). Esto significa que este modelo de RTX 4080 cuesta bastante más de lo que sugerían las filtraciones.

Cuando analizamos por primera vez la NVIDIA GeForce RTX 3080, la elogiamos por su enorme mejora de rendimiento a un precio notablemente inferior al de la RTX 2080 Super. Por supuesto, el auge de la minería de criptomonedas hizo que los precios de las GPUs se dispararan.

Sin embargo, la crisis de las criptomonedas ya ha pasado, y la mayoría de las GPUs de última generación vuelven a estar disponibles a su precio de venta recomendado original, a medida que el mercado se estabiliza.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia GeForce RTX 4080: especificaciones

El modelo de 16GB contará con 9728 núcleos CUDA, velocidad de reloj boost 2,505MHz, bus de memoria de 256 bits y un ancho de banda de memoria de 736GB/s

El modelo de 12GB contará con 7.680 núcleos CUDA, velocidad de reloj boost 2,610MHz, un bus de memoria de 192 bits y un ancho de banda de memoria de 504GB/s.

El consumo energétivo no será tan exagerado como decían los rumores

