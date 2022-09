NVIDIA GeForce RTX: horario y cómo ver el evento GeForce Beyond en la GTC 2022 - Y qué esperamos ver

Nvidia ha anunciado su evento GeForce Beyond (opens in new tab), en el que se mostrará la última tecnología de la compañía. El mundo de la tecnología lleva meses esperando noticias oficiales sobre las nuevas tarjetas gráficas RTX serie 4000 de NVIDIA, y es muy posible que este evento sea el momento elegido para anunciar por fin algunos detalles sobre estas esperadas GPUs.

Según la web oficial, el evento, presentado por el fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, cubrirá "los últimos avances en gaming, creación y tecnologías gráficas". A juzgar por todos los rumores que han ido viendo la luz este año, es muy posible que el modelo insignia NVIDIA RTX 4090 haga su aparición en el evento.

También se cree que podrían aparecer las RTX 4080 y RTX 4070, aunque estas no parecen estar tan aseguradas como el tope de gama. Sea como sea, si alguna de estas tarjetas gráficas es presentada en el evento, lo que sí que está garantizado es que se convertirán en algunas de las mejores tarjetas gráficas del mercado (opens in new tab).

Independientemente de qué pueda mostrarnos NVIDIA en el evento, sabemos a qué hora comenzará y cómo se puede ver en directo por Internet, y te lo vamos a contar a continuación. Además, también hemos concretado qué detalles concretos podría revelar hoy la compañía.

¿Cuándo es el evento NVIDIA GeForce Beyond?

El evento GeForce Beyond de NVIDIA se celebra hoy mismo, 20 de septiembre, y comenzará a las 17:00 hora española.

Esto significa que es una buena hora para poder seguir el evento en directo, aunque por supuesto, ya lo veas o no, no te preocupes, ya que aquí en TechRadar cubriremos todas las novedades del evento, así que no dudes en volver para enterarte de las últimas noticias.

Sea lo que sea lo que NVIDIA revele hoy, podéis estar seguros de que será tecnología de vanguardia. A continuación, te contamos cómo puedes ver el evento en directo, si te interesa.

¿Cómo ver el evento GeForce Beyond de NVIDIA?

NVIDIA ha anunciado que transmitiría su evento en directo a través de sus cuentas oficiales de Twitch (opens in new tab) y YouTube (opens in new tab).

A continuación te dejamos el vídeo de la transmisión incrustado, por lo que no tendrás que ir a ningún sitio para ver el evento en directo, ya que podrás verlo aquí mismo en cuanto empiece:

Una vez finalizado el evento, NVIDIA ha sugerido a los espectadores a ir a su página web oficial (opens in new tab), donde encontrarán más detalles, aunque la compañía todavía no ha concretado qué es lo que podremos ver ahí.

Nuestras predicciones sobre el evento NVIDIA GeForce Beyond

Más allá de lo que NVIDIA ha afirmado en su web oficial que mostrará en el evento GeForce Beyond, que son los últimos avances en gaming, creación y tecnologías gráficas, la compañía no ha confirmado nada sobre lo que veremos exactamente. Pero, gracias a los diversos rumores, podemos hacernos una idea más clara de lo que podemos esperar.

El rumor principal es que veremos la nueva tarjeta gráfica insignia RTX 4090, y que revelarán sus especificaciones, e incluso la fecha de lanzamiento oficial para finales de este año. Y aunque no hay confirmación de esto por parte de NVIDIA, nos extrañaría mucho que estos rumores no se conviertan en una realidad cuando se celebre el evento esta tarde.

También se ha rumoreado que la compañía está dejando a punto las RTX 4080 y RTX 4070 para lanzarlas en 2023. Y aunque esto no es tan probable como la presentación aparentemente inminente de la RTX 4090, es bastante posible que al menos nos revelen algunos detalles sobre ellas en el evento.