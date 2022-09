RTX 3090 vs RTX 4090: Duelo de titanes - ¿Merecerá la pena la nueva tarjeta gráfica?

El esperado lanzamiento de las próximas tarjetas gráficas de NVIDIA, las Lovelace RTX serie 40 (opens in new tab), parece inminente, ya que está bastante claro que la compañía las presentará mañana, 20 de septiembre, durante su evento GeForce Beyond (opens in new tab).

Estamos deseando que NVIDIA nos saque de dudas y arroje luz sobre los interminables rumores y filtraciones, mostrándonos al fin su nueva serie de GPUs de nueva generación.

Las RTX serie 30 nos han gustado a todos y sigue siendo una línea de tarjetas gráficas que cambia las reglas del juego con su bestial rendimiento y versatilidad, tanto para los juegos como para el trabajo creativo profesional. Por lo tanto, hemos querido mirar al pasado mientras corremos hacia el futuro, y comparar la RTX 3090 con lo que sabemos de la RTX 4090 hasta ahora.

RTX 3090 vs RTX 4090: precio y disponibilidad

El precio de las tarjetas gráficas RTX 3090 ha bajado de forma notable recientemente, y es probable que siga bajando conforme llegue la nueva generación. El precio de venta de lanzamiento (recomendado) de la RTX 3090 Founders Edition era de 1.549€, y se puso a la venta en España el 24 de septiembre de 2020. Otro tema era poder encontrar disponibilidad para comprar la gráfica, ya que como sabéis, eso ha sido una odisea.

Ahora bien, a día de hoy, por suerte la cosa ha cambiado, y puedes encontrar la RTX 3090 a un precio más bajo, por ejemplo en PcComponentes, donde tienen la Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity OC rebajada a 1.249€. (opens in new tab)

Por otro lado, puedes encontrar la RTX 3090 en ordenadores de fabricantes como MSI, Dell o Asus, entre otros. Estas empresas compran las tarjetas al por mayor, por lo que el precio dependerá, obviamente, de si compras la tarjeta por separado o como parte de un equipo ya montado.

Hablemos ahora de la RTX 4090: según dicen, posiblemente pase de unos 2000 dólares (por comparar, la RTX 3090 se lanzó por 1.499 dólares), por lo que, aunque no creemos que vaya a subir mucho más, y los rumores parecen coincidir con nosotros, estamos hablando de un aumento importante en el precio.

Por otro lado, se rumorea que el minorista vietnamita AZPC, está ofreciendo pedidos anticipados de dos versiones de la Nvidia GeForce RTX 4090; una versión básica que cuesta alrededor de 50 millones de VND (Đồng vietnamita), lo que son unos 2.100€ (o 2100 dólares), y una versión premium que cuesta alrededor de 60 millones de VND (o 2.534€ o dólares).

Estas cifras provienen de una filtración en Twitter de I_Leak_VN (opens in new tab), y aunque no sabemos si el minorista realmente tiene las tarjetas gráficas en este momento, tenían los mismos precios de precompra para la RTX 3090, por lo que puede ser una buena estimación de lo que se puede esperar el día de lanzamiento.

RTX 3090 vs RTX 4090: rendimiento

Cuando probamos la RTX 3090, pudimos comprobar lo potente que era esta gráfica, y definitivamente no nos decepcionó. La RTX 3090 es una tarjeta gráfica potente por derecho propio, y era la GPU con mejor rendimiento del mercado antes del lanzamiento de la RTX 3090 Ti. Esto todavía se mantiene, y podemos basarnos en su rendimiento para predecir de qué será capaz la 4090.

En nuestros benchmarks (software de análisis), la RTX 3090 proporcionó unos resultados impresionantes con los videojuegos. En Metro Exodus, sin trazado de rayos y con ajustes máximos en 4K, vimos una media de 76fps, así como 54fps en Total War: Three Kingdoms con ajustes 4K Ultra. La RTX 3090 es claramente una GPU en la que puedes poner los ajustes gráficos al máximo y no preocuparte por el rendimiento.

Las puntuaciones que consiguió la tarjeta gráfica fueron igualmente bestiales. La RTX 3090 alcanzó puntuaciones de 9.955, 12.469 y 13.875 respectivamente en TimeSpy Extreme, Fire Strike Ultra y Port Royal. En comparación con la RTX 3080, estas puntuaciones son alrededor de 1.000 puntos más altas en cada categoría.

Se espera que la RTX 4090 alcance eso, y lo supere, lo que supondría un gran salto en el mundo de las GPU. Según el filtrador kopite7kiki (opens in new tab), la RTX 4090 debería ser capaz de alcanzar una puntuación de 19.000 en Time Spy Extreme, lo que la convertiría en una de las GPU más rápidas del mercado con casi el doble de puntuación que la RTX 3090. Otros rumores sugieren que la RTX 4090 podría alcanzar resoluciones 4K y 160 fps (fotogramas por segundo) con el trazado de rayos y el DLSS activados. Si estas especificaciones son ciertas, los jugadores que tengan la suerte de hacerse con una RTX 4090 deberían quedar muy satisfechos.

Si bien todavía es pronto para poder saber con certeza cuál de estas gráficas será la mejor elección a la hora de comprar, creemos que la RTX 3090 seguirá mereciendo la pena, y que seguirá ofreciendo un valor superior a muchas otras GPU del mercado, y más todavía si sigue bajando de precio.

El rendimiento que promete la RTX 4090 está muy por encima de lo que la mayoría de los consumidores necesitan realmente, y es probable que sea una tarjeta destinada solo a los más entusiastas. Sea como sea, si quieres la tarjeta gráfica gaming más potente jamás creada, y te la puedes permitir, la RTX 4090 podría ser la tarjeta gráfica de tus sueños.

RTX 3090 vs RTX 4090: consumo de energía

Los rumores apuntan a que la RTX 4090 consumirá una bestialidad de energía. Se espera que requiera hasta 650W de potencia, o incluso más cuando se la lleve al límite mediante el overclocking. Esta cantidad de energía supone un problema en tiempos en los que las facturas de la luz están disparadas, y también en un mundo en el que la gente es cada vez más consciente del medio ambiente y del consumo energético. La RTX 3090 consume 385W, casi la mitad de lo que se dice que necesita la RTX 4090.

Si la RTX 4090 es tan cara como creemos que va a ser, y además le sumamos el aumento en las facturas de la luz causadas por ese enorme consumo energético, tal vez habría que pensarse dos veces si realmente merece la pena.

¿Deberías comprar la NVIDIA RTX 4090?

La gran pregunta es: ¿deberías comprar la RTX 4090 cuando se ponga a la venta?

Si eres alguien que quiere lo mejor de lo mejor, con el objetivo de llevar el rendimiento de los juegos al límite, la RTX 4090 podría ser la tarjeta óptima para ti. Esta GPU permitirá jugar a juegos AAA con un rendimiento fuera de serie a altas resoluciones.

Sin embargo, no hay mucha gente que necesite este tipo de potencia, y por el precio que tendrá la RTX 4090 no parece merecer la pena. No mucha gente podrá permitirse una GPU a ese precio, y es posible que en realidad no haya ninguna necesidad para hacerlo, ya que el coste de la RTX 3090 y otras tarjetas RTX sigue cayendo en picado y probablemente lo seguirán haciendo, y son GPUs increíbles.

No podemos decir mucho más hasta que podamos poner a prueba la nueva tarjeta gráfica por nosotros mismos, pero por lo que hemos escuchado hasta ahora, es probable que estemos ante una maravilla de la tecnología, digna de nuestra emoción, pero que en la práctica tendrá un precio tan elevado, y un consumo energético tan alto, que es posible que no sea una compra muy práctica.