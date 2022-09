NVIDIA revela el DLSS 3 para revolucionar el gaming en PC - Potenciará los juegos todavía más

Nvidia ha anunciado el DLSS 3, la nueva generación de la tecnología Deep Learning Super Sampling (supermuestreo de aprendizaje profundo), que utiliza el aprendizaje automático para mejorar el rendimiento de los juegos con un impacto mínimo en la calidad gráfica.

En el pasado nos ha impresionado mucho cómo el DLSS nos ha permitido mejorar el rendimiento de los juegos, especialmente cuando se utilizan efectos gráficos intensivos y exigentes como el trazado de rayos, así que esta nueva versión es realmente muy emocionante.

Parece que DLSS 3 será exclusivo de las nuevas GPU de NVIDIA que la compañía también acaba de anunciar: la RTX 4090 (opens in new tab) y dos variantes de la RTX 4080 (opens in new tab).

Grandes mejoras

Según el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, el DLSS 3 puede aumentar el rendimiento hasta cuatro veces, en comparación con la ejecución de un juego a resolución nativa.

NVIDIA ha mostrado algunas de las mejoras que se esperan con el DLSS 3 con el juego Cyberpunk 2077, que es muy intenso a nivel de gráficos, y hemos visto cómo el juego pasa de 30 fps (con resolución nativa) a unos 100 fps gracias al DLSS 3. Con DLSS 2, se consigue llegar a 60 fps con la misma configuración, para que os hagáis una idea de las mejoras que supone el DLSS 3.

Esta noticia está en desarrollo, ¡estamos a tope para traerte todas las novedades!...