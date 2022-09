Te explicamos por qué un portátil con gráfica NVIDIA RTX serie 30 es ir a lo seguro - Ahora al mejor precio

Estamos a principios de septiembre y esto significa una cosa: la vuelta al cole (opens in new tab). Y sabemos que esto es algo que despierta muchas emociones: los niños más pequeños están emocionados de volver a juntarse con sus amiguitos, los adolescentes se revelan porque no quieren volver a las clases, y los universitarios tratan de mentalizarse para dejar atrás la piscina y la playa, y volver a encerrarse en las bibliotecas para estudiar. Por otro lado, la vuelta al cole también supone la vuelta al trabajo para mucha gente (afortunada) que ha tenido vacaciones.

Todos estos escenarios tienen algo en común: la necesidad de equiparse de cara al nuevo curso. Y por suerte, tenemos una buena noticia que daros. ¿Sabes que la campaña de vuelta al cole es el momento perfecto para renovar tu portátil? Ya lo necesites para estudiar o para tu vuelta al trabajo, todos podemos aprovecharnos de un hecho: todos los vendedores sacan ofertas irresistibles, con descuentos increíbles, por lo que es un momento fantástico para comprar y poder ahorrar ese preciado dinero que, con la situación mundial actual, puede llegar a escasear.

¿Qué tienen en común los mejores portátiles del mercado?

Hay muchos fabricantes de portátiles, Asus, HP, Lenovo, MSI, Acer... pero, ¿sabes lo que tienen en común los mejores portátiles de cada una de esas marcas? Pues que equipan un tarjeta gráfica de NVIDIA, concretamente las GeForce RTX serie 30. En otras palabras, ninguno de estos modelos sería capaz de ofrecer todo lo que ofrece, si no fuera por los componentes de NVIDIA.

Ahora bien, si piensas que todo lo que ofrece NVIDIA son tarjetas gráficas, es decir, hardware, estás equivocado, porque ninguna de estas GPUs, y por tanto, estos portátiles, podrían ofrecer todo esto si no fuera por las tecnologías y servicios que desarrolla NVIDIA.

De hecho, NVIDIA trabaja codo con codo con los mejores fabricantes de portátiles para desarrollar un montón de tecnologías enfocadas a ofrecerte la mejor experiencia posible, y esto implica, optimizar el rendimiento, poder crear dispositivos más finos y ligeros que aun así no escatiman en potencia, ayudarte a ahorrar batería, y mucho más.

Todo esto os lo queremos explicar a continuación, y repasaremos todas estas tecnologías de NVIDIA, para que puedas entender bien para qué sirven. Luego entramos en esto, pero de momento, ve quedándote con estos términos: Max Q, Resizable Bar, Battery Boost, y por supuesto, los clásicos de las GPUs de NVIDIA RTX serie 30 de las que todos habréis oído hablar ya: DLSS y Trazado de Rayos. No te preocupes, con esta guía te quedará todo muy claro.

¿Por qué optar por un portátil con tarjeta gráfica NVIDIA RTX serie 30 es ir a lo seguro?

Pero empecemos por lo básico: ¿qué razones hay para optar por un portátil con tarjeta gráfica NVIDIA RTX serie 30? Verás, es que simplemente te van a ofrecer todo lo que necesitas. Esta es la forma en la que puedes blindarte de cara a todo lo que este nuevo curso tenga preparado para ti. ¿Para qué tener distintos ordenadores si uno solo te ofrece todo lo que puedas necesitar, sin renunciar a nada?

Por supuesto, está lo obvio: un portátil te permite hacer lo que quieras, cuando quieras, y en cualquier sitio. Estos dispositivos son los más versátiles que hay, y los mejores modelos del mercado cuentan con las mejores innovaciones que harán que no tengas ni que prescindir de la máxima potencia, ni estar luchando con la duración de batería. Es increíble cómo ha avanzado la tecnología en este sentido, y en parte, esto es gracias a NVIDIA.

Podríamos decir que todo el esfuerzo de NVIDIA se enfoca en optimizar ciertos pilares, que son los que todos queremos para ser felices: rendimiento, potencia, una buena duración de batería y un funcionamiento silencioso, y todo esto, en un portátil lo más fino y ligero posible.

Los portátiles con tarjetas gráficas NVIDIA RTX serie 30 te ofrecen toda la versatilidad propia de un portátil, pero además, te garantizan poder disfrutar de un rendimiento de primera que te servirá para convertirte en el alumno más rápido de la clase, o en el trabajador más eficiente de tu empresa.

Además de todas las tareas típicas para las cuales te sirve cualquier equipo, con los portátiles con tecnología NVIDIA podrás ejecutar cualquier tarea exigente que requiera tu carrera o tu trabajo, y con esto nos referimos a todo: desde diseño 3D, modelado, edición de vídeos y entornos de programación (que volarán gracias a los procesos acelerados por CUDA), al uso de Inteligencia Artificial acelerado para todo tipo de desarrollos de Machine Learning, etc.

Pero la cosa no queda ahí; ya que no todo en esta vida deben ser obligaciones, cuando llegues a casa, podrás seguir usando el mismo dispositivo para echarte unas partidas con tus amigos y evadirte del estrés de la jornada. Los portátiles con tarjeta gráfica NVIDIA RTX serie 30 te permiten ejecutar y disfrutar de la mejor experiencia gaming jugando a todos los mejores juegos, ya sean juegos triple A, o si juegas a nivel competitivo.

Rendimiento, batería, y adiós al ruido, gracias a las tecnologías de NVIDIA: te las explicamos

Como hemos comentado al principio, las tarjetas gráficas GeForce RTX serie-30 de NVIDIA son increíbles, pero no serían lo mismo sin las tecnologías de este gigante de la tecnología, que llevan tu experiencia a un nuevo nivel, en todos los sentidos.

Es la combinación de estos dos factores (GPU + tecnología) lo que hace posible que estos portátiles te ofrezcan todo lo que necesitas.

NVIDIA Max-Q (opens in new tab) es como se conoce el conjunto avanzado de tecnologías impulsadas por IA que se encargan de lograr la máxima eficiencia, incluso en portátiles con diseños finos y elegantes. Veamos las tecnologías más destacables.

Battery Boost: para que tu batería dure más.

Vamos a empezar hablando de una tecnología que responde a la preocupación más extendida de entre todos los usuarios, independientemente del uso que se le quiera dar al equipo. El objetivo de Battery Boost (opens in new tab) es optimizar el uso de la batería en función de lo que estés haciendo con el portátil. Para ello, regula el rendimiento de forma automática para darte exactamente la potencia que necesitas en cada momento, y esto se traduce en una mayor duración de batería, ya estés usando aplicaciones destinadas a tus estudios o tu trabajo, o echando unas partidas.

WhisperMode: para que no te desconcentre el ruido.

A mucha gente le molesta que su portátil haga demasiado ruido mientras trabaja o estudia, ya que es posible que esto les desconcentre. Por suerte, esta tecnología de NVIDIA pone remedio precisamente a eso. Podrás escoger el nivel de acústica de desees, y WhisperMode (opens in new tab), gracias a su IA, gestionará automáticamente la CPU, la GPU, la temperatura del sistema y las velocidades del ventilador, para poder mantener el portátil tan silencioso como desees, sin renunciar al mejor rendimiento posible.

Escalado rápido de núcleos: para disfrutar siempre del mejor rendimiento posible.

Esta tecnología permite a la GPU detectar en tiempo real qué recursos necesitan las aplicaciones que se están ejecutando, y se encarga de que se utilicen solo los núcleos necesarios, en vez de todos. Optimizando esto, habrá más potencia disponible para poder usarla solo en esos núcleos activos que son los realmente necesarios, y por tanto se consigue mayor velocidad. Gracias al escalado rápido de núcleos, se consigue hasta el triple de rendimiento para los trabajos creativos intensos. Como habréis imaginado, esta tecnología es especialmente útil para creadores y estudiantes que usan aplicaciones muy exigentes como Adobe Premiere, Blender o Matlab.

Resizable Bar: porque una comunicación rápida es sinónimo de rendimiento.

Según la descripción oficial "esta es una característica de PCI Express avanzada que permite que la CPU acceda a todo el búfer de fotogramas de la GPU a la vez". Expresado de otra manera más simple, esto quiere decir que la comunicación entre la CPU (el cerebro) y la GPU (la gráfica) del equipo será más rápida gracias a la tecnología Resizable Bar, por lo que se consigue un rendimiento mucho mejor.

Otras tecnologías de NVIDIA: las más famosas

Por supuesto, no podemos quedarnos sin hablar de unas tecnologías que nos ofrecen las tarjetas gráficas NVIDIA RTX, y que son prácticamente su carta de presentación: el Trazado de Rayos y el DLSS.

Trazado de Rayos (Ray Tracing)

Tal vez esta es la tecnología de la que más gente ha escuchado hablar, sobre todo los gamers. Lo que hace el Trazado de Rayos (opens in new tab), en pocas palabras, es mejorar la iluminación de los videojuegos compatibles, que se comporta como en la vida real, ofreciéndote unas sombras y unos reflejos súper realistas que harán que tu experiencia sea más inmersiva que nunca. Dicho esto, los beneficios de esta tecnología no se limitan a los videojuegos, ya que en aplicaciones que utilizan iluminación en tiempo real también se aprovecharán todos los núcleos dedicados al Trazado de Rayos. Esto permite acelerar el renderizado de imágenes cuando estemos trabajando en herramientas creativas.

DLSS

Os voy a decir una cosa, el Trazado de Rayos es magnífico, y a nivel visual una pasada, pero posiblemente la tecnología más importante de NVIDIA sea el DLSS (opens in new tab), que significa "supermuestreo de deep learning". Tratando de explicar esto de forma simplificada, el DLSS te permite aumentar los fps (fotogramas por segundo) en los videojuegos, sin tener que renunciar a la resolución más alta posible. De esta manera, podrás disfrutar de una calidad visual fantástica, sin tener que renunciar a una alta tasa de fps.

No solo eso, gracias al DLSS podrás disfrutar del Trazado de Rayos en equipos que no sean lo suficientemente potentes como para activar esta característica en altas resoluciones. Esta tecnología es posible gracias a los procesadores de IA de núcleos Tensor dedicados que tienen las gráficas NVIDIA GeForce RTX.

Por cierto, el DLSS también te aportará beneficios para procesos acelerados por IA en aplicaciones exigentes como Adobe, DaVinci Resolve, etc., ya que se beneficiarán de esos núcleos Tensor de los que acabamos de hablar.

¡Ah! Y por si fuera poco, gracias a la ayuda del DLSS también ahorrarás batería, ya que exiges menos esfuerzo a la gráfica... ¿veis ahora por qué he dicho que era una tecnología súper importante?

Por último...

NVIDIA Studio

Si eres creativo, ya estés formándote todavía o sean un profesional, vas a adorar la plataforma NVIDIA Studio (opens in new tab), que te aporta una gran cantidad de herramientas destinadas a la creación de contenido 3D. Tal y como afirma la compañía "podrás crear a la velocidad de tu imaginación". El límite lo pondrás tú mismo, y no tu ordenador, por lo que podrás dar forma a cualquier proyecto que te venta a la mente, por ambicioso que sea. Esta tecnología requiere un equipo bien potente, y por supuesto, una tarjeta gráfica RTX. Sin entrar en más detalles, si eres creativo, no dejes pasar esta oportunidad de mejorar tus aplicaciones creativas, pudiendo disfrutar de un rendimiento impresionante.

Ofertas

Vamos a lo importante, ¿cuánto hay que pagar por todas estas maravillas?

Como ves, los portátiles con tarjetas gráficas NVIDIA RTX serie 30 tienen una barbaridad de cosas para ofrecerte.

Si estás pensando que todo eso está muy bien, pero que no quieres gastarte todos tus ahorros, ahora verás por qué decimos que este es el momento perfecto para comprar, ya que el dinero que vas a ahorrar con estas ofertas, te da incluso para irte de viaje la próxima vez que cojas vacaciones.

¡Hablamos de descuentos de hasta 599€ en uno de los mejores portátiles gaming del mercado!

Te dejamos un par de ofertas muy jugosas, para que puedas hacerte una idea, y para que no se te escapen si están interesado:

(opens in new tab) 35% de descuento ASUS TUF Dash F15 (opens in new tab)

Ahorra 599€. Tenemos que empezar por esta oferta porque es impresionante, y además, este portátil es de nuestros preferidos.

- Gran rendimiento.

- Fino, ligero y muy resistente

- Larga duración de batería.

La configuración en oferta cuenta con pantalla FHD de 15,6" con tasa de refresco de 144Hz, y por dentro, procesador Intel Core i7-12650H, 16GB de RAM, 512GB SSD y la maravillosa gráfica NVIDIA RTX 3060. Precio: 1.699€ 1.099,99€ (opens in new tab).

(opens in new tab) 29% de descuento Acer Nitro 5 (opens in new tab)

Ahorra 350€. Si quieres gastar algo menos, el Acer Nitro 5 es otra gran opción. Cuenta con procesador Intel Core i7-11800H, con 16GB de RAM, 512GB SSD y la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050Ti. Todo esto, acompañado de una pantalla de 15.6" FHD IPS con tasa de refresco de 144Hz y un tiempo de respuesta de 3ms. Precio: 1.199€ 849€ (opens in new tab).

(opens in new tab) 21% de descuento HP Victus 16 (opens in new tab)

Ahorra 240€. Si quieres una pantalla un poco más grande, el HP Victus 16 tiene una FHD de 16,1", además de una tasa de refresco de 144Hz, y tiene un precio fantástico. Esta configuración viene con procesador Intel Core i7-11800H, 16GB de RAM, 512GB SSD y tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050. Precio: 1099€ 859€ (opens in new tab).

(opens in new tab) 23% de descuento HP Victus 16 (opens in new tab)

Ahorra 300€. ¿Te gusta el HP Victus 16 anterior pero te parece bien subir un poco la apuesta con una gráfica más potente? Pues aquí tienes otra configuración en oferta: en este caso, tenemos un procesador AMD Ryzen 7 5800H, 16GB de RAM, 512GB SSD, y sube la apuesta con la GPU NVIDIA RTX 3060. Precio: 1299€ 999€ (opens in new tab).