Atención compradores: la RTX 4080 de 12GB esconde un "engañoso" secreto - Las dos RTX 4080 no son iguales

Después de que NVIDA presentara sus nuevas tarjetas gráficas en la keynote "GeForce Beyond" en la GTC 2022, se nos ha quedado un sabor de boca un tanto agridulce.

Por un lado, nos he emociona ver las mejoras con los que llega la nueva arquitectura Ada Lovelace (opens in new tab), como el increíble DLSS 3 (opens in new tab), que tiene un potencial enorme.

Pero claro, por otro lado, el aumento de precio de las nuevas gráficas respecto a sus predecesoras es enorme. Además, NVIDIA presentó la RTX 4090 (opens in new tab) y dos versiones de RTX 4080, pero de momento, nos hemos quedado con ganas de ver otro modelo a un precio relativamente más accesible, como la RTX 4070.

Para que os hagáis un idea, la RTX 4090 parte de 1.959€ (mientras que su predecesora, la RTX 3090, se lanzó en España por 1.549€), y por otro lado, la RTX 4080 está disponible en dos versiones: la de 12GB parte de 1.099€, y la de 16GB cuesta 1.469€ (la RTX 3080 se lanzó por 719€, aunque el modelo estándar contaba con 10GB).

Es cierto que nadie pudo comprar la generación anterior por el precio recomendado de lanzamiento debido a la falta de disponibilidad que se alargó en el tiempo, y al hecho de que todas las unidades disponibles las compraban los mineros de criptomonedas, que luego además, las revendían por precios desorbitados. Pero bueno, eso no quita que sea decepcionante ver el aumento de precio recomendado que hemos visto este año, y por eso, es una pena que la compañía no haya lanzado, al menos de momento, una opción de "gama media" a un precio más bajo.

(Image credit: Nvidia)

Entonces... ¿dónde está la RTX 4070?

Lo que estamos a punto de plantear a continuación es lo siguiente: es posible que sí que hayamos visto la RTX 4070 en el evento GeForce Beyond de NVIDIA.

Resulta que los modelos de RTX 4080 tienen más diferencias de las que su nombre sugiere. Cualquiera que se haya parado a mirar las hojas de especificaciones de la RTX 4080 de 12GB y la RTX 4080 de 16GB, se habrá dado cuenta de que el modelo de 12GB no es simplemente la misma GPU con menos VRAM: es un chip totalmente diferente.

La RTX 4080 de 16GB cuenta con el chip de GPU AD103, por lo que cabría esperar que el modelo de 12GB utilice una versión reducida de ese mismo chip. Esto no sería una sorpresa; muchas variantes de graficas han utilizado históricamente el mismo chip interno (con menos núcleos habilitados) para ahorrar en los costes de producción generales. De hecho, la GPU AD102 que se encuentra en la RTX 4090 ni siquiera es la versión completa de ese chip, es posible que eso lo veamos cuando salga la RTX 4090 Ti más adelante.

Sin embargo, la RTX 4080 de 12GB viene con el chip AD104. Esta GPU se construye con el mismo proceso de fabricación y cuenta con la misma arquitectura Ada Lovelace que las AD102 y AD103, por lo que no estamos diciendo que no sea un chip de nueva generación: el AD104 tendrá igualmente acceso a DLSS 3 (opens in new tab)y a todas las demás novedades que llegarán con las RTX serie 40.

Pero resulta que el chip AD104 de la RTX 4080 de 12GB es inferior al AD103 de la RTX 4080 de 16GB, ya que cuenta con algunos recortes importantes. Si echamos un vistazo a las especificaciones, no es solo la memoria GDDR6X la que se ve afectada: tenemos 2.048 núcleos CUDA menos, menos memoria caché y un ancho de bus de memoria menor. Aunque no sabremos exactamente cuál será la diferencia de rendimiento hasta que podamos probar estas tarjetas, probablemente estemos ante una diferencia de rendimiento de entre un 20 y un 25%, o posiblemente más.

Eso es una diferencia demasiado notable para dos gráficas que se llaman igual. Esta decisión, de nombrar ambas como RTX 4080, creemos que es algo que confunde a los compradores, sobre todo a los que no entienden demasiado y no se paran a comparar especificaciones: ellos pensarán que simplemente están ante la misma gráfica, pero con más o menos memoria. Y eso podría acabar en una decepción.

(Image credit: Nvidia)

Renombra, reúsa, recicla

A modo de comparación, la diferencia de rendimiento entre la RTX 3080 y la excelente RTX 3070 (opens in new tab) es de alrededor del 30%. También utilizan chips de GPU diferentes: los GA102 y GA104 de la arquitectura Ampere, respectivamente. Entonces aquí está nuestro planteamiento: ¿Podría ser que la RTX 4080 de 12GB (con su chip AD104) iba a ser originalmente la RTX 4070?

Si ese es el caso, cabe preguntarse: ¿qué ha llevado a NVIDIA a tomar esta decisión de cambiar el nombre respecto a lo que estaba previsto? Es además un cambio un poco... pillín, ya que dar el mismo nombre a dos productos muy diferentes, sugiriendo por su nomenclatura que la única diferencia es la cantidad de VRAM, cuando no es el caso, es algo que sin dudas confunde a los consumidores.

El motivo de este cambio en el nombre está abierto a especulación ahora mismo. Es posible que NVIDIA se diera cuenta de que la producción de los chips AD104 sería más cara de lo que se esperaba, y que les preocupara que los compradores no aceptaran un aumento tan grande en el precio de la RTX 4070 (no olvidemos que la RTX 3070 se lanzó por 520€). Si comercializar una 4080 con un precio de partida 380€ más caro que la versión básica de la RTX 3080 ya es muy difícil, pues imaginad si encima se hubiera llamado 4070.

(Image credit: Nvidia)

¿Mi opinión? No te arriesgues

No queremos hablar de forma prematura a la hora de dar nuestro veredicto, y por supuesto, es muy probable que cuando probemos la RTX 4080 de 12GB nos impresione su rendimiento gaming para el precio que tiene. De hecho, es muy posible que se convierta en una de las mejores tarjetas gráficas del mercado (opens in new tab), y por supuesto, si ese es el caso, así os lo haremos saber.

Pero sinceramente, nos desconciertan un poco las decisiones que ha tomado la compañía respecto a estas gráficas. Los chips AD103 y AD104 de los dos modelos de RTX 4080 no funcionan con el 100% de sus núcleos activados, así que NVIDIA tiene margen para confundirnos todavía más con más variantes.

Si estás pensando en comprar cualquiera de las dos versiones de la RTX 4080, que salen a la venta en algún momento de noviembre, te diría que te esperes. Sí, es probable que estas tarjetas se agoten muy rápido, pero no es probable que veamos el mismo horrible problema de disponibilidad que sufrimos con las RTX serie 30. Sería más prudente esperar a que salgan a la venta y la gente las pruebe, para ver cómo se comportan y cómo rinden en la práctica las dos tarjetas antes de elegir una y comprarla, al fin y al cabo, estamos hablando de una diferencia en el precio de 370€ entre la RTX 4080 de 12GB y la de 16GB.

Por supuesto, puede que estés pensando en aprovechar el lanzamiento de las RTX serie 40 para actualizar tu vieja GPU. Si ese es el caso, te recomiendo la RTX 3070: sigue siendo una tarjeta de gran valor con un excelente rendimiento a 1080p y 1440p, y su precio no puede más que bajar a partir de ahora. También puedes consultar nuestro ranking de mejores tarjetas gráficas (opens in new tab) para ver cuáles son las mejores opciones.