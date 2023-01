La NVIDIA RTX 4070 Ti ha sido anunciada en el CES 2023: aquí tienes todos los detalles

NVIDIA ha presentado en el CES 2023 (opens in new tab) su nueva tarjeta gráfica, y es una muy esperada ya que no te dejará en la bancarrota, tal y como pasa con la RTX 4090 (opens in new tab).

Hablamos de la nueva RTX 4070 Ti, y llega lista para ofrecernos un potente rendimiento en juegos 4K a un precio más asequible que la tope de gama, aunque sigue costando unos buenos 949.90€, como mínimo. La RTX 4070 Ti ya se puede comprar (opens in new tab) en España (desde el 5 de enero de 2023).

Como ya esperábamos, esta GPU parece tener las mismas especificaciones que la cancelada RTX 4080 de 12GB (opens in new tab), lo que no es ninguna sorpresa dado que NVIDIA admitió públicamente que aquella gráfica llevaba el nombre equivocado.

Esto coincide con las especificaciones filtradas (opens in new tab) de la 4070 Ti: la tarjeta cuenta con el chip GPU AD104, que tiene 7.680 núcleos CUDA, 240 núcleos Tensor y 60 núcleos de trazado de rayos. Cuenta con los mismos 12GB de VRAM GDDR6X que la RTX 4080 original de 12GB, y la GPU tiene una velocidad de reloj acelerada (boost clock) de 2.610MHz. Esto la sitúa muy por encima de la tarjeta insignia de la generación anterior, la RTX 3090 Ti.

En cuanto a los requisitos de energía, la RTX 4070 Ti viene con un TDP relativamente conservador de 285W, lo que significa que muchos jugadores probablemente se las arreglarán sin necesidad de cambiar su fuente de alimentación para usar esta gráfica. Las actuales tarjetas Ada Lovelace de NVIDIA demostraron una buena eficiencia energética con cargas menos intensivas, algo que esperamos que también ocurra en este caso.

Una incorporación muy necesaria en la gama actual de tarjetas gráficas, pero se puede ir más allá

(Image credit: Nvidia)

Dado que se trata de una de las GPU Lovelace de NVIDIA, la RTX 4070 Ti vendrá con todas las impresionantes ventajas de las que hace gala la nueva generación de tarjetas gráficas (opens in new tab). El mayor atractivo es el DLSS 3, que es la versión mejorada de la tecnología de escalado por IA de NVIDIA, que ahora puede generar fotogramas completos para aumentar la frecuencia de fotogramas hasta el doble. NVIDIA mostró sus nuevas capacidades durante la retransmisión en directo del CES.

El trazado de rayos mejorado y las capacidades de aprendizaje profundo están a la orden del día, y el software existente, como NVIDIA Reflex, que reduce la latencia, funcionará aún mejor en el nuevo hardware. Bajar la barrera de entrada con más tarjetas de gama media es bueno, pero la compañía tiene que ir más allá: ¡necesitamos la RTX 4060!

Seamos realistas: un precio que parte de 949.90€ apenas es "gama media" en el contexto económico actual. Como referencia, la RTX 3070 Ti (opens in new tab)de la generación anterior se lanzó por 619€, lo cual son 330,90€ menos. La GPU más potente entre las 10 gráficas más usadas en la encuesta de hardware de Steam de diciembre de 2022 (opens in new tab)fue la RTX 3070, que incluso así solo representó el 2,72% de los usuarios, algo que demuestra que la mayoría de los jugadores siguen usando hardware asequible.

Aun así, es bueno ver que NVIDIA ha bajado el precio respecto a los 1.099€ originales que iba a costar la RTX 4080 de 12GB que fue cancelada, y que en realidad terminó convirtiéndose en esta RTX 4070 Ti. Es un comienzo, y naturalmente podemos esperar precios más bajos para las tarjetas RTX 4070 y 4060 una vez que se lancen.