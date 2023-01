CES 2023 es en enero: todo lo que necesitas saber sobre la mayor feria de electrónica del mundo

Tras dos años consecutivos celebrándose en formato virtual, el CES volvió a realizarse de forma presencial en todo su esplendor el año pasado para deleitarnos con una gran cantidad de anuncios interesantes sobre todo tipo de productos, desde la última tecnología en televisores hasta el hardware más avanzado para portátiles.

El CES 2023 está preparado para volver en enero, y esperamos que se anuncien un montón de cosas que acaparen todos los titulares en todo tipo de categorías tecnológicas de fabricantes como Samsung, Sony, LG y Panasonic.

Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos muy atentos al CES 2023, y tenemos a varios compañeros de nuestro equipo internacional que van a asistir en persona a la feria en Las Vegas. Desde aquí, os iremos informando sobre las noticias y revelaciones más importantes del CES 2023.

CES 2023: fechas y horarios

El CES 2023 comenzará el jueves 5 de enero de 2023 y durará hasta el domingo 8 de enero.

Aún no se ha publicado el programa completo, pero sabemos que la conferencia inaugural y el discurso sobre el estado de la industria comenzarán a las 8:30h de la mañana (hora del pacífico), lo cual son las 17:30h en España (península).

En cuanto a las exposiciones presenciales, el horario de visita en el Centro de Convenciones y Comercio Mundial de Las Vegas (LVCC) o en el Venetian Expo es el siguiente:

10:00 - 18:00 (hora del pacífico) - Jueves, 5 de enero

9:00 - 18:00 (hora del pacífico) - Viernes 6 de enero

9:00 - 18:00 (hora del pacífico) - Sábado 7 de enero

9:00 - 16:00 (hora del pacífico) - Domingo 8 de enero

Por otro lado, el Espacio C en el ARIA, dedicado al entretenimiento doméstico, tendrá un horario de visitas del jueves 5 de enero al sábado 7 de enero, desde las 9.00h hasta las 17.00h (horario del pacífico).

¿Quieres asistir al CES 2023?

Si formas parte del mundillo y quieres desplazarte a Las Vegas para asistir a la feria más importante de electrónica del mundo en persona, aquí tienes lo que necesitas saber.

El CES es un evento exclusivo para personas mayores de 18 años relacionadas con el sector de la tecnología de consumo, por lo que para asistir es necesario estar asociado a una empresa tecnológica o a un medio de comunicación adecuado.

Si cumples estos requisitos, para inscribirte en el CES 2023 tendrás que visitar la página oficial de inscripción de CES 2023 (opens in new tab) y rellenar el formulario correspondiente: hay uno para quienes asistieron en 2020 o 2022 y otro para quienes son nuevos en el CES (o que sí asistieron pero tienen una nueva dirección de correo electrónico).

Como parte del proceso de solicitud, tendrás que proporcionar tu foto, detalles sobre la empresa para la que trabajas y tu función en ella, y una prueba de tu afiliación a la industria.

¿Qué marcas van al CES?

Samsung

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Como una de las mayores marcas presentes en el CES 2023, Samsung celebrará, como es habitual, una rueda de prensa dedicada a anunciar cosas. El lema de la compañía surcoreana para la edición de este año es "Bringing Calm to Our Connected World" (Trayendo la calma a nuestro mundo conectado), lo que sugiere que se centrará en productos inteligentes para el hogar más que en nuevos y ostentosos televisores u ordenadores portátiles.

Eso no quiere decir que no vayan a anunciar novedades en el ámbito del QD-OLED o de los Galaxy, pero la reciente integración entre el protocolo de hogar inteligente Matter y la gama de dispositivos SmartThings de Samsung, nos hace pensar que el protagonismo de los anuncios de Samsung lo tenga una serie de revelaciones relacionadas con el hogar inteligente.

Sony

(Image credit: Sony)

Sony es un auténtico enigma cuando se trata de sus planes para el CES: nunca se sabe si van a anunciar un televisor tradicional o algo revolucionario como un coche eléctrico. Por lo tanto, es difícil predecir lo que la compañía japonesa podría presentar en el CES 2023.

Sabemos que el Vision-S EV de Sony hará acto de presencia de una forma u otra, ya que la compañía confirmó en un tuit (opens in new tab)que Sony Honda Mobility (compañía que se dedica a los coches eléctricos) subirá al escenario junto a Sony, pero queda por ver si nos dirán algo más sobre el esperadísimo casco PlayStation VR 2 (opens in new tab) o la rumoreada (aunque aún sin confirmar) consola PS5 slim (opens in new tab). Lo más probable es que, como mínimo, Sony desvele unas cuantas pantallas 4K y 8K nuevas para despertar el interés por su gama de televisores de 2023.

LG

(Image credit: LG Display)

El historial de LG en el CES es de lo más variado que hemos visto. Al igual que Sony, el fabricante suele sorprender a todo el mundo revelando productos extravagantes junto a algunos televisores más tradicionales, y no esperamos que el CES 2023 sea diferente.

Por ejemplo, esperamos saber más su rumoreado monitor gaming OLED de 27 pulgadas, así como del televisor LG C3 OLED, pero la nueva y alucinante tecnología de pantalla extensible de alta resolución de la marca podría acabar robando el protagonismo a todo lo demás si se presenta como es debido. En cuanto a los electrodomésticos, es posible que LG presente nuevas lavadoras, secadoras y otros productos para el hogar en CES 2023 (ya se ha confirmado la aparición de un frigorífico transparente).

Hisense

(Image credit: Future)

Hisense también estará presente en el CES 2023, con una exposición en el LVCC Central Hall (que es un espacio dedicado a empresas centradas en el gaming, el metaverso, XR y tecnología de audio/vídeo).

El año pasado, la marca presentó un montón de nuevos televisores para todos los presupuestos. Lo más destacado fue el televisor de gama alta L9G TriChroma Laser, pero también presentó los modelos Hisense U7H, U8H y U9H, que fueron los primeros televisores Hisense en beneficiarse de la retroiluminación mini-LED, que ayudó a mejorar la capacidad de contraste del televisor. Nos quedamos tan impresionados que, en su momento, especulamos con que Hisense acababa de anunciar el mejor televisor de gama media de 2022, siendo el Hisense U7H un gran compañero para la PS5 (opens in new tab)y la Xbox Serie X (opens in new tab).

Este año, esperamos que Hisense nos sorprenda una vez más con un nuevo lote de pantallas impresionantes, y la marca podría desvelar también alguna barra de sonido para demostrar el potencial de una configuración AV completa de Hisense. Además, dada su postura entre las tecnologías de realidad mixta, es posible que veamos a Hisense mostrar algunas nuevas herramientas de realidad aumentada o realidad virtual, aunque no esperamos mucho en este área.

Intel

(Image credit: Getty Images)

Intel estará presente en el CES 2023 con exposiciones en la Venetian Expo.

Durante su aparición en el evento del año pasado, Intel presentó un nuevo lote de procesadores móviles (los chips de la serie H que han aparecido en muchos de los mejores portátiles (opens in new tab) de 2022), incluido el buque insignia Core i9-12900HK. Intel también aprovechó la oportunidad para hablar de su trabajo en IA y aplicaciones como los coches autónomos.

Lo más probable es que Intel aproveche el CES 2023 para anunciar novedades en el campo de las CPU, incluida su línea Intel Raptor Lake, que es especialmente importante para Intel ya que debe demostrar su valía frente a los impresionantes chips Zen 4 de AMD.

AMD

(Image credit: AMD)

Según el directorio de expositores del CES 2023 (opens in new tab), puede que AMD no tenga mucha presencia en la feria, ya que de momento no aparece en la lista. Dicho eso, la compañía celebrará al menos una presentación principal, según un comunicado de prensa.

Al igual que Intel, lo más probable es que AMD anuncie en el CES 2023 sus nuevas CPU móviles para portátiles, como ya ha hecho en años anteriores (como cuando presentó la serie Ryzen 6000 el año pasado).

La línea AMD Zen 4 incluirá los nuevos chips AMD Ryzen serie 7000 y, según las filtraciones, estos componentes suenan bastante impresionantes, por lo que podrían presentar una fuerte competencia a Intel.

NVIDIA

(Image credit: Nvidia)

Al igual que pasó en el CES 2022, es posible que NVDIA no tenga una gran presencia en el CES 2023, pero la compañía ha anunciado que dará un discurso especial el 3 de enero de 2022.

NVIDIA no ha dicho qué anunciará exactamente, pero esperamos que presente la RTX 4070 Ti, que, según las últimas filtraciones (opens in new tab), será una GPU bastante sólida. La GeForce RTX 4090 (opens in new tab) (lanzada en octubre de 2022) es más potente de lo que pensábamos que era posible para una GPU, y aunque se espera que la 4070 Ti sea un escalón inferior en términos de rendimiento, también costará menos dinero, lo cual agradecerán muchos.

También podríamos ver alguna otra GPU hacer acto de presencia junto a otros anuncios, pero lo más probable es que la gran revelación sea una RTX 4070.

Nuestras predicciones para el CES 2023

Además de lo que hemos comentado hasta ahora sobre lo que esperamos que anuncie cada gran compañía, hay algunas otras predicciones que podemos hacer.

Móviles en el CES 2023

En los últimos años, los anuncios de nuevos móviles durante el CES han ido disminuyendo. La mayoría de las marcas han optado por lanzar sus últimos y mejores teléfonos en eventos propios dedicados a los nuevos dispositivos. Un claro ejemplo de ello es el esperado lanzamiento de los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)en febrero.

Dicho esto, las presentaciones de móviles no están del todo descartadas este año. TCL tiende a presentar nuevos teléfonos Android asequibles durante la feria, y si el CES 2022 sirve de referencia, podríamos ver incluso un nuevo Nokia de HMD Global. Sin embargo, los que esperen un sucesor asequible del Galaxy S21 FE (opens in new tab)presentado en el CES 2022 no tendrán suerte.

Televisiones en el CES 2023

El CES 2022 fue una edición atípica para los televisores, ya que grandes marcas como LG y Sony estuvieron presentes en la feria pero decidieron no exponer sus productos. CES 2023 será diferente, las grandes compañías volverán a la acción y volverán a mostrar sus novedades y productos rodeados de toda la gente asistente.

Las pantallas más grandes siempre son un éxito en el CES, pero este año esperamos que las tendencias sean pantallas mejores y más brillantes. La tecnología QD-OLED debutó en 2022 en manos de Samsung con su S95B y de Sony con su XR-A95K, y esperamos ver televisores QD-OLED con distintos tamaños de pantalla, más allá de los actuales de 55 y 65 pulgadas, además de modelos presentados por otras marcas.

Habrá televisores con mini-LED de todas las marcas, una tecnología de retroiluminación que ofrece un brillo de pantalla mejorado y negros similares a los de OLED, y también podremos ver esta tecnología en TVs más asequibles como la serie U8H de Hisense, presentada en 2022.

Samsung y Sony expondrán televisiones MicroLED de más de 100 pulgadas, y también deberían aparecer prototipos en los puestos de algunas otras marcas. Sea como sea esperamos que los precios de estos televisores sigan siendo increíblemente altos durante años, aunque eso no quita que no sea fascinante ver toda esta tecnología durante el CES.

Informática en el CES 2023

Como ya hemos comentado antes, NVIDIA será una de las compañías de informática más importantes que veremos durante el CES. Además de la esperada RTX 4070 Ti, algunos creen que también veremos la menos potente RTX 4070. El precio de estas gráficas será crucial, ya que AMD le está metiendo mucha caña actualmente a NVIDIA con unos precios muy agresivos en su nueva GPU insignia, la excelente Radeon RX 7900 XTX.

Hablando de AMD, también esperamos grandes cosas de esta compañía en el CES. Su consejera delegada, Lisa Su, pronunciará un discurso inaugural y, según filtraciones recientes, es posible que veamos la nueva generación de caché 3D V en las nuevas CPU Ryzen 7000.

En cuanto a las CPU, algunas informaciones indican que Intel tiene previsto presentar un abanico de nuevos chips de 13ª generación en el evento de Las Vegas.

Aparte de los procesadores y las tarjetas gráficas, muchos de los grandes nombres del sector de los portátiles asistirán al CES, desde Dell a Asus, pasando por Lenovo. Hemos tenido la oportunidad de conocer el próximo hardware de Dell y Lenovo y, aunque aún no podemos compartir los detalles, podemos afirmar que estamos impacientes por ver lo que estos fabricantes tienen preparado para 2023.

Audio en el CES 2023

Todas las miradas están puestas en un nuevo formato físico de música, basado en el vinilo pero más parecido a un disco compacto de 12 pulgadas. Dado el continuo resurgimiento del vinilo, sin duda esperamos ver formas más innovadoras de reproducir tu creciente colección de discos que no requieran múltiples cajas y un conjunto de altavoces abarrotando tu estudio.

En cuanto al audio inalámbrico portátil, los códecs de alta resolución avanzan a pasos agigantados, pero también lo hacen los chips que lo mueven todo. Oppo ya ha presentado un nuevo chip que pretende elevar la resolución inalámbrica Bluetooth a unos niveles que hasta los audiófilos consideran aceptables y, lo que es más importante, el chip cabe en unos auriculares.

¿Podríamos ver unos nuevos auriculares true wireless (opens in new tab) con cancelación de ruido que cuenten con este increíble chip, aunque sea en forma de prototipo?

Wearables en el CES 2023

En el CES de este año habrá algunos grandes nombres de la tecnología de la salud, pero en el ámbito de los smartwatches, creemos que serán los relojes híbridos los que acaparen los titulares, o smartwatches que parezcan modelos analógicos tradicionales con manecillas físicas. El año pasado, Garmin presentó su gama híbrida de relojes inteligentes Vivomove, que combina estilo y funcionalidad.

Desde entonces, la compañía ha continuado con el Instinct Crossover, y ahora que Garmin se está codeando con fabricantes tradicionales de relojes de buceo como Citizen, esperamos que salgan más relojes híbridos del CES 2023 de este año. Llevamos mucho tiempo lamentándonos de que los smartwatches no tengan una identidad de estilo propia, y la gente está harta de ver una pantalla más, igual que las demás, en la muñeca. El CES es un espacio seguro donde las marcas pueden jugar y explorar, y seguro que veremos algunos diseños de relojes híbridos más divertidos.

Por otra parte, Philips estará presente, por lo que podemos esperar algunas novedades en su excelente gama Sonicare de los mejores cepillos de dientes eléctricos, y la empresa matriz de Renpho, Joicom, probablemente mostrará sus últimas novedades de su creciente cartera de productos de salud, ya sea una nueva báscula inteligente, un dispositivo de masaje o una bicicleta estática controlada por inteligencia artificial. También es posible que como la gente está un poco harta de máquinas para hacer deporte dentro de casa, este año veamos más innovaciones que apoyen y fomenten las actividades al aire libre.

Dispositivos de hogar inteligente en el CES 2023

Cuanto más conectados, mejor conectados. Nuestros hogares serán mucho más inteligentes este año gracias a un nuevo estándar llamado Matter. Asistimos a la presentación oficial a principios de noviembre en Ámsterdam, donde se anunciaron algunos productos nuevos, pero la sensación que tenemos es que va a haber una oleada de "novedades" en el CES. Por ejemplo, todos los ojos están puestos en la compañía Nanoleaf. Están a punto de presentar una serie de productos compatibles con Matter que permitirán automatizar aún más la iluminación del hogar. Este es un momento realmente emocionante para los hogares inteligentes porque (en pocas palabras) significa que en lugar de tener varias aplicaciones (Alexa, HomeKit y Siri) para controlar un dispositivo, los dispositivos compatibles pueden ser controlados por Matter, y solo Matter, y todos esos dispositivos compatibles en la red pueden hablar entre sí, creando el hogar inteligente de nuestros sueños.

Dejando a un lado el protocolo Matter, parece que va a haber muchas demostraciones en torno a los robots aspiradores con más inteligencia y mejores prestaciones para que puedas conseguir una limpieza automatizada absoluta. También es probable que se presenten los habituales dispositivos inteligentes para el hogar, como cámaras de seguridad, timbres con vídeo y cerraduras inteligentes, todos ellos mejorados y con inteligencia artificial más inteligente (valga la redundancia).