NVIDIA RTX 4070 Ti: las especificaciones al completo han sido desveladas – y las noticias son buenas

La rumoreada tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 Ti (opens in new tab) se ha vuelto a filtrar, y la fuente vuelve a ser un fabricante de GPUs. En este caso hemos podido ver unas imágenes de las gráficas de PNY, junto con las especificaciones completas de la 4070 Ti. Pues bien, esta nueva información son buenas noticias para todos aquellos que estaban preocupados por los recientes rumores que hablaban de una gran reducción de núcleos CUDA en la GPU.

Esta última filtración ha sido difundida por VideoCardz (opens in new tab), y muestra sus tarjetas Verto, que tienen especificaciones idénticas a las de la anterior filtración de Colorful: reloj base de 2.310 MHz, 12GB de VRAM GDDR6X (con bus de 192 bits). Por supuesto, no debéis olvidar que esto no es información oficial; es un rumor, aunque lo cierto es que viene respaldado por un montón de imágenes de los modelos RTX 4070 Ti de PNY.

Esta última filtración añade que el reloj boost es de 2.610 MHz y el controvertido número de núcleos CUDA es de 7.680.

Todos estos datos coinciden exactamente con las especificaciones de la cancelada RTX 4080 de 12GB, hasta el último detalle, incluidas las mismas frecuencias de reloj, así que, por decirlo de otro modo, esto apunta una vez más que NVIDIA le ha puesto el nuevo nombre de RTX 4070 Ti a la tarjeta gráfica (opens in new tab)RTX 4080 de nivel inferior que al final fue cancelada.

Esto ya suena mejor... ahora falta ver el precio por el que la lanzan

No es que no nos lo esperáramos, pero sí que pensábamos que tal vez NVIDIA modificara algún detalle que otro para demostrar que ha hecho al menos algo para pulir la gráfica y hacer que esta GPU fuera ligeramente diferente a aquella que tras anunciarla, fue cancelada antes incluso de su lanzamiento al mercado. Ya sabes, aunque sea ajustar un poco las velocidades de reloj.

O, como algunos sugirieron, recortar un poco los núcleos CUDA, o incluso mucho, porque como mencionamos al principio, hubo un rumor reciente de que la 4070 Ti reduciría el número de núcleos a 5.888, lo cual es una gran reducción con respecto a los 7.680 que tenía la RTX 4080 de 12GB. Ahora bien, esto no significa que no pueda ocurrir, quizá el rumor anterior fuera el que estaba en lo cierto. Pero este nuevo rumor tiene más peso, procede de un minorista y viene acompañado de un montón de imágenes que le dan más más peso.

También es posible que aquel filtrador que habló de los 5888 núcleos CUDA en realidad se liara y que esa cantidad correspondiera a la RTX 4070 (a secas, sin Ti). Sea como sea, esto es solo pura especulación por nuestra parte.

Si estás pensando, "pero bueno, ¿por qué tendría NVDIDA que modificar la RTX 4070 Ti para diferenciarla de la cancelada RTX 4080 de 12GB?" Pues bien, el motivo es básicamente su precio. La idea era que si NVIDIA lanzaba la 4070 Ti a un precio inferior a lo que iba a costar la RTX 4080 12GB, la gente se preguntaría: ¿por qué se presentó esta última a ese precio, si la 4070 Ti es prácticamente la misma tarjeta, y no necesita ser tan cara?

Parece que lo que al final va a hacer NVIDIA es bajar el precio de la RTX 4080 de 16GB (que es la que sí que se ha lanzado al mercado). Y eso es algo necesario por muchas razones, entre ellas para impulsar las bajas ventas que está teniendo, y competir mejor con la recién lanzada AMD RX 7900 XTX, que (en gran medida) supera a la RTX 4080 a un precio inferior (para los gamers, al menos, dejando a un lado el trazado de rayos). Una vez que la 4080 de 16GB cueste menos, es lógico que la 4070 Ti tenga un precio más bajo que la cancelada 4080 de 12GB, aunque tenga las mismas especificaciones.

Está claro que NVIDIA tiene que hacer algo para contrarrestar la buena impresión inicial causada por la AMD RX 7900 XTX, y hacer que la RTX 4080 sea más competitiva... y lanzar una opción de gama media-alta en forma de una 4070 Ti más asequible, parece un plan probable. Sin embargo, en el mundo de las GPU, a veces el sentido común no funciona, así que tendremos que esperar. Se rumorea que la RTX 4070 Ti saldrá a la venta el 5 de enero, por lo que en teoría solo faltan unas semanas para salir de dudas.