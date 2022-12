La Nvidia RTX 4070 Ti podría ser la tarjeta gráfica perfecta para los que estén hartos del enorme tamaño de las GPU actuales

Un nuevo rumor afirma que el chip de la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, que en un principio estaba destinado a usarse en la RTX 4080 de 12GB (opens in new tab), será un 30% más pequeño que el chip que tenía la RTX 3070Ti (opens in new tab), y un 50% más pequeño que el AD102 de la RTX 4090 (opens in new tab).

Esta información proviene de MEGAsizeGPU en Twitter, que ha publicado una imagen del increíblemente pequeño chip AD104, que tiene un área de 296mm^2. La RTX 4070 Ti contará con este chip emparejado con 12GB de memoria GDDR6X, y supuestamente se lanzará con un precio de 899 dólares a principios de enero (puedes esperar que mucho más en euros), sustituyendo a la ya cancelada RTX 4080 de 12GB.

AD104 pic.twitter.com/D8uwwNgWAyNovember 30, 2022 See more

El precio seguirá siendo bastante elevado. Si observamos la diferencia de configuraciones entre la RTX 4090 (que utiliza el AD102) y la RTX 4070 Ti (que supuestamente utilizará un chip AD104), hay algunas discrepancias bastante grandes en cuanto a las capacidades para renderizar.

Por ejemplo, el número de unidades shader (de sombreado) de la RTX 4090 es de 18.432, que es lo que se espera de una tarjeta gráfica de gama alta actual. La RTX 4070 Ti, sin embargo, tiene 7.680 unidades shader, lo cual es menos de la mitad que la RTX 4090, eso es una gran diferencia, que lamentablemente no se refleja en el precio de la GPU.

Una gráfica más pequeña está bien, pero preferiríamos que el recorte fuera en el precio

Si los rumores son ciertos, la RTX 4070 Ti podría ser ideal para todos los que quieren montar un PC gaming de tamaño mas pequeño. La serie RTX 40 ha recibido muchas críticas, no solo por su elevado precio, sino por el enorme tamaño físico de las tarjetas gráficas disponibles actualmente, que hace que sea difícil que quepan en ciertas torres de PC.

Esto obliga a los usuarios a doblar el cable de alimentación de la GPU en ángulos muy forzados para poder meterla en la caja, y se sospecha que ese es el motivo del polémico problema actual que hace que los cables de la gráfica literalmente se derritan.

Un tamaño más pequeño del chip que mueve la GPU debería traducirse en una menor producción de calor, lo que significa que las tarjetas podrán fabricarse más pequeñas; es probable que veamos algunos modelos con dos ventiladores, en vez de los tres que suelen llevar casi todas las tarjetas RTX 4080 y 4090 de los vendedores de terceros. Este es un paso en la dirección correcta; con un consumo máximo de 300W, el chip AD104 consume mucho menos que el AD102.

Sin embargo, todo el trabajo que supuso "retirar" y rebautizar la RTX 4080 de 12GB en una RTX 4070 Ti parece un poco inútil si el rendimiento y el precio no se reflejan de una manera satisfactoria para el consumidor. Si esta nueva GPU se lanza por un precio demasiado alto, un tamaño más compacto no será suficiente para que podamos recomendarla.