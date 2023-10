Por qué deberías esperar antes de comprar un nuevo televisor

Si estás buscando una nueva tele, mejor espera un poco antes de hacer ese gasto. Además, da igual que le hayas echado el ojo a un televisor OLED, microLED o LCD, no es un buen momento para meter un televisor nuevo en casa. Esto se debe a que llega de nuevo el Black Friday (el 24 de noviembre es el día) y todos los años vemos grandes descuentos en todo tipo de televisores.

En los últimos años, hemos visto avalanchas de televisores 4K que han subido el listón cada vez. A menudo, esto significaba que el precio también subía, lo que significa que estos nuevos modelos no se ajustan a todos los presupuestos. Por ello, el Black Friday es el momento ideal para comprar un nuevo televisor.

Una tendencia 'tramposa' que vemos a menudo en las semanas previas al Black Friday es que los precios suben artificialmente. Así, el descuento final parece mejor. Por eso es mejor no comprar un televisor nuevo ahora. El televisor que encabeza su lista podría estar cientos de euros más barato dentro de unas semanas.

Para asegurarte de que pronto tendrás el televisor adecuado al mejor precio posible, te damos algunos consejos a continuación.

(Image credit: Future)

1. Echa un ojo a los televisores más antiguos

Cuanto más antiguo es un producto, más bajo es su precio. Esto se aplica a casi todo y, por consiguiente, también a los televisores. Además, en el caso de los televisores en particular, hay pocas desventajas si se compra un modelo antiguo. Con un smartphone, por ejemplo, no lo aconsejamos, ya que cada teléfono sólo recibe actualizaciones de software y seguridad durante un número limitado de años. Por supuesto, un televisor tampoco recibe actualizaciones infinitas, pero su impacto es menor.

La parte más importante de un televisor es sin duda la pantalla y ninguna actualización puede cambiarla (drásticamente). Las actualizaciones de software en los televisores afectan principalmente a la interfaz y a la experiencia del usuario, para que pueda encontrar más fácilmente determinados contenidos de los servicios de streaming. Aspectos como la calidad de la imagen, el audio, el brillo y la frecuencia de actualización seguirán siendo siempre los mismos.

(Image credit: Future)

2. El tipo de panel es importante

El número de tipos de paneles es cada vez mayor. Actualmente, los más comunes son LED-LCD y OLED, pero también hay microLED, QLED, QD-OLED y muchos más. Así que un televisor 4K definitivamente no es el otro, y especialmente el tipo de panel tiene un impacto en el precio. No vamos a discutir cada tipo de panel en detalle aquí. En su lugar, te damos una breve visión general de los pros y los contras.

LED-LCD es actualmente la tecnología de pantalla más débil que puedes encontrar en televisores y si estás buscando un televisor 4K con un presupuesto de 500€, estarás en este tipo de panel. La otra gran categoría es OLED, para la que tu presupuesto mínimo suele ser de 1.000 euros. Mientras que el LED-LCD suele tener problemas con los tonos negros, el contraste y los colores vivos, estos son los tres mayores puntos fuertes del OLED.

(Image credit: Future)

QLED es un término engañoso para muchos. Se podría pensar que es una variante de OLED, pero en realidad es una variante de LCD-LED. QLED sí ofrece una mejor reproducción general del color que LCD-LED y destaca especialmente por su mayor brillo frente a OLED. MicroLED, por su parte, es similar a OLED, pero esta tecnología es tan nueva que aún no esperamos descuentos astronómicos en estos televisores.

Este año, esperamos descuentos principalmente en los televisores OLED algo más antiguos, como el LG C2 OLED y el Philips OLED807. Aunque su calidad de imagen sigue siendo excelente, su mayor problema es la luminosidad limitada. Si quieres instalar tu televisor en una habitación muy iluminada, quizá sea mejor que te fijes en los televisores QLED.

3. La frecuencia de actualización no es importante para todos

Por último, algo que no importa a muchos es la tasa de refresco. Se expresa en hercios e indica el número de veces que se actualiza la imagen por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia de refresco, más fluida se verá la imagen. La mayoría de los smartphones actuales tienen una frecuencia de refresco de 120Hz, algo que se nota sobre todo al desplazarse por aplicaciones y menús.

(Image credit: Future)

Los televisores también empezaron a actualizarse de 50Hz o 60Hz a 120Hz hace unos años. Sin embargo, una mayor frecuencia de actualización en un televisor es menos útil de lo que podría pensarse. Sólo la PS5, la Xbox Series X/S y los PC gaming admiten actualmente 120Hz, lo que hace que esta característica sea especialmente importante para los gamers. Si no eres un jugador y sólo quieres ver la tele, definitivamente no necesitas 120Hz. Casi todas las películas y series se graban a 24fps. Por lo tanto, no notarás ninguna diferencia al ver Netflix a 60Hz o 120Hz.

Un problema "molesto" es que la mayoría de los televisores premium tienen ahora una frecuencia de actualización de 120Hz. Si quieres la mejor calidad de imagen, deberías optar por esa tasa de refresco más alta de todos modos, aunque no siempre le saques mucho partido. Si buscas un televisor de gama media y no quieres necesariamente la mejor imagen, puedes ahorrar dinero buscando televisores con una frecuencia de refresco de 50Hz o 60Hz.