Cuidado este Black Friday: hemos probado muchas TVs 4K baratas, y no deberías comprar este tipo de paneles LED

Casi todo el mundo ha soñado alguna vez con tener su propio cine en casa en el salón, probablemente con un televisor gigante en la pared que ocupe demasiado espacio. Hasta hace poco, estos televisores gigantescos (de 75 pulgadas o más) eran inalcanzables para la mayoría de los bolsillos, pero en los últimos años estas grandes pantallas se han abaratado. Puedes encontrar algunos televisores de 75 pulgadas (con el descuento adecuado) por tan sólo 750€ o menos.

Ahora bien, estos televisores grandes más baratos no superarán a los mejores televisores del mercado en cuanto a calidad de imagen y rendimiento. El LG G3 y el Samsung S90C son dos de los mejores del mercado, con paneles OLED y QD-OLED respectivamente. Pero claro, ambos están lejos de ser asequibles, ya que la versión de 77 pulgadas del LG cuesta unos 5.199€ (aunque ahora la puedes comprar en oferta súper rebajada por 3.419€) y la Samsung del mismo tamaño tiene un precio de 4.149€ (ahora mismo rebajada a 2.499€). En otras palabras, eso es muchísimo dinero más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a gastar por una televisión.

Marcas económicas como TCL y HiSense, e incluso marcas más conocidas como LG y Samsung, venden ahora televisores de 75 pulgadas o más por menos de 1.000€. Ahora que se acerca el Black Friday, estos televisores serán aún más baratos. Puede sonar muy bien, pero también corres el riesgo de tener en casa un televisor gigante que acabe teniendo una calidad de imagen decepcionante. Por eso, compartimos nuestra experiencia con los televisores 4K baratos, para que no cometas un error de compra.

En condiciones de oscuridad, The Batman (en la imagen) sufría de una pobre uniformidad del negro debido al panel iluminado en los bordes. (Image credit: Future)

Hace poco probamos uno de los televisores más baratos de la gama Samsung, concretamente el Samsung CU8000 (lo puedes comprar en PcComponentes por 759€ de 65 pulgadas). Está equipado con un panel LED con iluminación en los bordes, que claramente no está al mismo nivel que los populares paneles QLED. Esos tipos de paneles suelen ser algo más caros, pero la verdad es que la diferencia se nota mucho.

Los televisores con paneles con iluminación en los bordes (conocidos como edge-lit) no siempre tienen la mejor calidad de imagen y la uniformidad de los tonos negros suele ser un verdadero problema. Esto se hizo evidente rápidamente durante nuestras pruebas con el Samsung CU8000. Y eso es algo que empeora cuanto más grande sea la televisión, ya que provoca una enorme cantidad de "screen clouding". Este término se utiliza para los paneles en los que se ven zonas más claras en los bordes debido al tipo de retroiluminación (son irregularidades de la retroiluminación).

Por muy tentador que sea un televisor grande, hay que pensar bien qué televisor comprar y, según nuestra experiencia, los televisores con retroiluminación en los bordes deberían estar al final de la lista.

Atención al tipo de retroiluminación

Cuando probamos el Samsung CU8000, nos sorprendieron gratamente los colores, que eran potentes y vivos para tratarse de un televisor LED más barato. No estaba al nivel de OLED o incluso QLED, pero hizo un buen trabajo. A continuación, pusimos una de nuestras películas favoritas, The Batman. No es una película que se vea a plena luz del día, así que apagamos las luces y eso nos dio inmediatamente la oportunidad de evaluar correctamente los niveles de negro. Ahí empezó el problema. Los negros y las sombras de The Batman eran grises, la luz parecía filtrarse por la pantalla y la imagen parecía turbia.

Aquí es donde vimos que la uniformidad de los colores negros era simplemente mala en la CU8000. Tuvimos que esforzarnos mucho para ver lo que se mostraba y eso no le gusta a nadie. Si la Samsung CU8000 tuviera una iluminación LED de matriz completa con atenuación local, este problema se suavizaría inmediatamente. De hecho, la atenuación local se utiliza para atenuar partes de la retroiluminación para mejorar los niveles de negro.

Hay que admitir que la Samsung CU8000 parece más potente en escenas o condiciones de visión más brillantes, como se muestra aquí en Top Gun: Maverick (Image credit: Future)

Atenuación local y matriz completa al rescate

Como señalamos antes, la atenuación local y el LED de matriz completa (Full Array) son dos elementos que pueden evitar este problema con la retroiluminación. Si crees que has encontrado una buena oferta en televisores, asegúrese de mirar las especificaciones. Casi todos los vendedores especifican qué tipo de panel utiliza el televisor y si dispone de atenuación local.

Desgraciadamente, la atenuación local a veces produce un efecto de retroiluminación (una especie de anillo luminoso alrededor de los objetos más brillantes en una escena oscura). El televisor intenta atenuar partes de la retroiluminación para que los negros sean más negros y, al mismo tiempo, aumentar el brillo de los blancos. El Samsung QN90C, uno de los televisores QLED más caros, por ejemplo, sufría un poco de esto.

Aun así, estas dos características no tienen por qué costar mucho dinero. El TCL QLED C74, por ejemplo, tiene un panel LED de matriz completa y atenuación local. La versión de 55 pulgadas de este televisor cuesta actualmente unos 799€, la de 65 pulgadas 999€ y, si quieres pasar a la versión de 75 pulgadas, gastarás algo más de 1.000€. Por cierto, puedes comprar todas ellas rebajadas ahora mismo.

El rendimiento de la atenuación local varía con cada televisor y, por desgracia, no podemos analizar todos los televisores del mundo. Sin embargo, hay dos cosas seguras: un televisor con atenuación local es mejor que uno sin atenuación local y un panel LED de matriz completa (Full Array) es mejor que un panel LED con iluminación en los bordes.

(Image credit: Future)

En definitiva: nuestro consejo

Por muy tentador que resulte comprar un televisor gigante por poco dinero este Black Friday, asegúrate primero de fijarte bien en las especificaciones. Para conseguir lo mejor, deberías buscar una TV con tecnología OLED, QD-OLED y mini-LED, pero entonces hazte a la idea de que tendrás que gastarte al menos 1.000€ y si quieres tamaños más grandes, incluso de 2.000€ o más (sí, aunque haya descuentos). No hay nada malo con una QLED o LED básicos, siempre que tengan las características adicionales adecuadas.

De hecho, nos atrevemos a desaconsejar por completo los televisores con iluminación en los bordes, sobre todo si te gusta ver películas en una habitación a oscuras. Comprar un televisor gigante por 500€ puede parecer genial hasta que ves la calidad de imagen real. Por muy bonitos que parezcan, cuando ves escenas oscuras, enseguida querrás arrancarte los pelos de la cabeza porque no podrás ver lo que está pasando. Eso... o al menos compra la tele, pero teniendo claro que tendrás que vivir con ello.

Por último, en este caso hay dos opciones. O aumentas tu presupuesto para comprar un televisor más grande con mejores especificaciones u optas por un televisor más pequeño. Aparte del tamaño, casi nunca hay diferencias entre los distintos tamaños del mismo televisor. Tienes el mismo tipo de panel, la misma atenuación local, los mismos conectores, el mismo software...