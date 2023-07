Pronto podrás ver Guardianes de la Galaxia Vol 3 en Disney+ - y Across the Spider-Verse también llega al streaming

Si te has estado preguntando "¿Cuándo llega Guardianes de la Galaxia Vol 3 a Disney+?", la gran noticia es que no tienes que esperar mucho más. La última entrega de una de las mejores trilogías de Marvel se estrenará en Disney+ el 2 de agosto.

El calendario de estrenos se corresponde con los últimos lanzamientos del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en Disney+, que han tendido a ser unos 90 días después de su paso por taquilla. Y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 llega justo a tiempo. La película se estrenó en cines de todo el mundo el 5 de mayo, lo que significa que habrán pasado 89 días entre esa fecha y su debut en streaming.

Sin embargo, la película de la Fase 5 de Marvel lleva ya un tiempo disponible para alquilar. Guardianes de la Galaxia Vol 3 ya tenía fecha de estreno en streaming, pero no en Disney+. En su lugar, se puso a disposición en los escaparates digitales el 7 de julio, que es un calendario de lanzamiento similar al de Avatar: El Sentido Del Agua.

Y no sólo se estrena una película de Marvel el mes que viene...

Spider-Man: Across the Spider-Verse llega a las plataformas de vídeo bajo demanda

También se ha confirmado que Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en agosto, pero no estará disponible en Disney+ junto a otros personajes de cómic de Marvel.

Como parte del acuerdo de Sony Pictures con Netflix para el estreno de películas, el amistoso vecino de todos, Spider-Man, acabará llegando a la plataforma, pero no es probable que esto ocurra hasta mucho más tarde. The Direct estima que será el 30 de septiembre basándose en los plazos de lanzamiento anteriores.

Mientras tanto, podrás alquilar la película en plataformas de vídeo bajo demanda como Amazon Prime Video, Apple TV Plus, YouTube y Vudu a partir del 8 de agosto. Ya se puede reservar oficialmente en Prime Video.

Cuando ambas películas se puedan ver en streaming, es probable que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se añada a nuestra lista de mejores películas de superhéroes. Mientras tanto, echa un vistazo a nuestra guía de las mejores películas de Marvel para ver más películas del UCM.