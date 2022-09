iPhone 14 Pro: primeras impresiones al probarlo

El iPhone 14 Pro, que Apple presentó en el Steve Jobs Theater de California el 7 de septiembre, representa toda una mirada hacia el futuro (a diferencia del iPhone 14 (opens in new tab) y el iPhone 14 Plus).

Gracias a que nuestro equipo de TechRadar internacional pudo acudir al evento de presentación de Apple en persona, hemos podido tener ya los nuevos móviles de la gama iPhone 14 en nuestras manos, y podemos contaros qué nos han parecido.

Mientras que los iPhone 14 y iPhone 14 Plus se parecen mucho al iPhone 13 (opens in new tab)del año pasado, incluido el mismo chip A15 Bionic (aunque eso no quita que sigan siendo potentes, a pesar del anticuado chip), no pasa lo mismo con el iPhone 14 Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab)de 6,7 pulgadas.

Apple siempre se ha mantenido fiel a su clásico notch, que alberga la cámara frontal, incluso aunque su competencia claramente había avanzado en ese área. Sin embargo, a Apple ya no le quedaba otra que ponerse al día, aunque sea a medias (ya que los modelos básicos siguen viniendo con el notch), pero al menos, los Pro por fin han dejado atrás el notch.

Como resultado, los modelos superiores llegan con una novedad realmente interesante, a la que Apple ha puesto el nombre de "Dynamic Island". A diferencia de los típicos recortes que encontramos en la mayoría de móviles, esta nueva "isla dinámica" está situada en la parte superior de la pantalla Super Retina XDR, y es capaz de cambiar de forma, de tamaño, y moverse, según lo que estés haciendo con el iPhone Pro.

Otra novedad que por fin ha llegado a los iPhone es la pantalla Always-On, o pantalla siempre activa. Cuando decimos novedad nos referimos solo a Apple, ya que hay muchos móviles en los que ya encontramos esto desde hace años. La pantalla de los iPhone 14 Pro también cuenta con una tasa de refresco adaptativa, capaz de variar en un intervalo entre 1Hz y 120Hz.

Otra mejora que ha implementado Apple la encontramos en las cámaras. Ahora, la principal es de 48MP, y es capaz de combinar cuatro píxeles en uno solo más grande, por lo que consigue mejores resultados (y sí, esto también es algo que llevamos años viendo en los teléfonos Android).

Por otro lado, aunque los megapíxeles de la cámara ultra gran angular y el teleobjetivo no han cambiado, los sensores sí que han sido actualizados, al igual que la cámara frontal TrueDepth de 12MP, que ahora tiene enfoque automático. Todas las cámaras aprovecharán el nuevo sistema de tratamiento de imágenes de Apple llamado "Photonic Engine", destinado a mejorar las fotos en escenarios de poca luz.

Por dentro, encontramos el nuevo chip A16 Bionic, que cuenta con 6 núcleos de CPU, GPU de 5 núcleos, y Neural Engine (motor neuronal) de 16 núcleos. Apple ha afirmado que este chip es capaz de realizar 17 billones de operaciones por segundo.

Hay ciertas características nuevas que encontramos en toda la gama iPhone 14, como la compatibilidad con 4K en el Modo Cine, la detección de accidentes y las comunicaciones vía satélite.

En otras palabras, el iPhone 14 Pro de Apple cuenta con las mismas novedades de toda la gama, pero además añade la potente capacidad de nivel profesional que se espera, como las cámaras mejoradas, una pantalla repleta de funciones y la interesante nueva "Dynamic Island" (de la cual hablaremos más adelante).

Lamentablemente, todas estas mejoras que Apple ha conseguido implementar en su mejor iPhone, sumadas a la inflación, también han supuesto un aumento bastante notable en su precio respecto a su predecesor. Dicho esto, parece que merecerá la pena.

iPhone 14 Pro: precio y disponibilidad

Podrás reservar el iPhone 14 Pro a partir del 9 de septiembre a las 14:00, y se pondrá a la venta el 16 de septiembre.

Respecto al precio, parte de 1.319€ para su variante básica, que cuenta con 128GB de almacenamiento. Esto supone un aumento en el precio de 160€ respecto al iPhone 13 Pro (opens in new tab), que partía de 1.159€ para el mismo almacenamiento.

A diferencia del iPhone 14 estándar (que ha subido 100€ respecto al iPhone 13), este aumento de precio en el iPhone 14 Pro al menos llega acompañado con suficientes mejoras como para emocionarnos.

A continuación, puedes consultar todos los precios de todas las configuraciones:

Precios del iPhone 14 Pro en España Almacenamiento Precio 128GB 1.319€ 256GB 1.449€ 512GB 1.709€ 1TB 1.969€

iPhone 14 Pro: diseño, materiales y pantalla

Apple no ha cambiado apenas el diseño del iPhone 13 Pro (que también era el del iPhone 12 (opens in new tab)) para el iPhone 14 Pro. Sigue teniendo esa banda de acero inoxidable que rodea la parte trasera y delantera de cristal, y el reconocible módulo cuadrado de tres cámaras con un sensor LiDAr más pequeño. Las dimensiones son muy parecidas a las del iPhone 13 Pro, aunque no exactamente iguales. Con 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm, el iPhone 14 Pro es un poquito más largo y grueso que el iPhone 13 Pro (146,7 x 71,5 x 7,7 mm). Con 206 gramos, también es 2 gramos más pesado.

La verdad es que esto nos pareció prácticamente imperceptible cuando sujetamos el móvil en la mano. La sensación era prácticamente la misma que cuando se sostiene el iPhone 13 Pro (opens in new tab). Tal vez la única cosa que nos llamó la atención de primeras, además de la nueva "Dynamic Island" (de la que hablaremos más adelante), fue el hecho de que el iPhone 13 Pro que probamos no tenía ranura para la tarjeta SIM.

No os preocupéis, esto es algo que Apple no ha implementado en España. Pero claro, allí en California en el evento la unidad de iPhone 14 Pro que pudimos probar era la de EEUU, y allí, la compañía ha decidido que el móvil sea exclusivamente compatible con eSIM. Como decimos, aunque probablemente esto afecte a nuestro país en algún futuro, todavía no es el caso. Aquí lo nuevos iPhone 14 cuentan con ranura nano SIM, además de ser compatibles con eSIM. Esto quiere decir que aquí podremos elegir el tipo de SIM que queramos usar. Ahora bien, si quieres tener dos números de teléfono, tendrás que tirar de ambas opciones para tener una configuración de doble SIM.

Aclarado esto, Apple se esforzó mucho en el evento por demostrar que la configuración de la eSIM era un proceso muy fácil. Sea como sea, a nivel de estética, nos gustó ver ese borde largo y liso sin ninguna tapita interrumpiéndolo.

Respecto a otros interruptores, botones y puertos, todo está ubicado como en el iPhone 13 Pro, tanto el botón de encender/bloquear/Siri, como el interruptor para silenciar el móvil, el controlador de volumen, los micrófonos y los altavoces.

Lo que nos ha sorprendido un poco, o tal vez lo esperábamos, pero teníamos la esperanza de que Apple nos sorprendiera, es que la compañía ha mantenido su puerto Lightning en vez de usar por fin un puerto USB Tipo-C. Tal vez Apple haga finalmente este cambio para el iPhone 15 o iPhone 16. Sea como sea, tiene que pasar antes o después, ya que el reglamento de la Unión Europea les fuerza a hacerlo como muy tarde en 2024.

Pasando a hablar de la pantalla, aunque Apple no ha cambiado completamente la tecnología de la pantalla del predecesor, la OLED Super Retina XDR del iPhone 14 Pro sí que es diferente en varios aspectos clave. Para empezar, aunque los 460ppp se mantienen, la pantalla tiene ligeramente más píxeles en general. La resolución de la pantalla es de 2556 x 1179 (la del iPhone 13 Pro era de 2532 x 1170).

Apple ha aumentado significativamente el brillo con un nivel máximo de 2000 nits. Esto es algo que no pudimos poner a prueba entro del Steve Jobs Theater, obviamente, pero ese brillo realmente alto debería significar que tu iPhone 14 Pro no tendrá ningún problema en mostrarte los contenidos de manera súper clara incluso en exteriores cuando le esté dando el Sol de pleno.

Otra novedad que por fin llega a los iPhone 14 Pro es la pantalla Always-On, o pantalla siempre activa. Se ha hecho de rogar, pero ahora que tenemos esta opción, cabe señalar que parece que Apple la ha implementado de forma maravillosa, y tiene un diseño más cuidado que en la mayoría de otros móviles del mercado que ofrecen esta función. Se activa pulsando el botón de reposo una sola vez, y la ventaja de una pantalla de este tipo es que puedes echar un vistazo a distintas informaciones sin necesidad de desbloquear el teléfono, lo cual además ayuda a ahorrar batería. De momento, por lo que hemos visto, nos ha gustado mucho.

Otro cambio de la pantalla es la tasa de refresco variable que puede cambiar en un intervalo entre 1Hz y 120Hz. Esto significa que el iPhone 14 Pro ahora es capaz de reducir o aumentar los refrescos por segundo de la pantalla según lo que estés haciendo con el móvil, por lo que podrás disfrutar de toda la fluidez que aportan los 120Hz, pero el iPhone 14 Pro bajará la tasa cuando, por ejemplo, leas un artículo como este, y lo hará de forma que no te darás ni cuenta... pero estarás ahorrando batería.

Lo hemos comentado antes: el cambio más obvio en la pantalla es la desaparición del notch, que ha evolucionado. Ahora lo que tenemos es lo que Apple llama "Dynamic Island". Tenemos que decir que nos parece que Apple ha elegido muy bien el nombre de esta novedad; en español eso significa "isla dinámica", y es que es básicamente eso: una isla o mancha negra, situada en la parte superior de la pantalla Super Retina XDR OLED del iPhone 14 Pro y Pro Max, y que es capaz de cambiar de tamaño, de forma, y de moverse para abarcar más espacio de la pantalla.

Ahora, la rediseñada cámara frontal TrueDepth de 12MP y los sensores están literalmente rodeados de píxeles. Obviamente, tener una pequeña perforación en la pantalla para la cámara selfie no es nada nuevo, pero ninguno de los móviles que tienen esto tienen lo que trae el iPhone 14 Pro.

Lo que ha hecho Apple, es que mediante algo que puede verse como un truco de magia, o visto técnicamente, gracias al software, ha unido el recorte a la pantalla, aparentemente haciéndola crecer y encogerse a voluntad. Pero es una ilusión. Hemos visto la "Dynamic Island" en acción, y obviamente, el recorte en sí mismo tiene siempre el mismo tamaño, pero claro, al estar rodeado de zonas de píxeles negros que pueden adoptar distintas formas y tamaños, parece que el recorte se encoge y se agranda. Y Apple anima la transición.

El efecto es aún más impactante porque se activa con tus gestos. Un simple toque o deslizamiento sobre la Dynamic Island puede activar algún comportamiento y cambiar la forma de esta isla dinámica.

Es difícil explicar lo curiosa que es esta nueva "Dynamic Island" en acción. Este truco de software hace que parezca que la apertura del módulo TrueDepth sea de goma. Es un brillante salto de innovación y estamos desando seguir probándolo. Para que podáis haceros una idea mejor de cómo es, os dejamos a continuación un pequeño vídeo de Apple donde muestran esta novedad:

iPhone 14 Pro: cámaras y duración de batería

Vamos con las cámaras. Apple por fin ha decidido añadir más megapíxeles a las cámaras de los iPhone Pro. No creemos que hayan tardado tanto por cabezonería o pereza, simplemente parece que Apple se sentía perfectamente cómoda confiando en sus lentes tal y como estaban, junto con sus sensores y el formidable procesamiento de imágenes de la compañía, más que capaz de producir imágenes de máxima calidad. Aun así, no podía mantener los "eternos" 12MP para siempre, y ahora ha llegado el momento: el iPhone 14 Pro (y Pro Max) cuentan con una cámara principal de 48MP.

El conjunto de tres cámaras traseras de los Pro queda de la siguiente manera:

Cámara principal de 48MP, 24 mm y apertura de ƒ/1.78

Ultra gran angular de 12MP, 13 mm y apertura ƒ/2.2, con un campo de visión de 120°

Teleobjetivo de 12MP, con capacidad de zoom 3x, 77 mm y apertura de ƒ/2.8

Todas estas cámaras han sido mejoradas respecto a las del iPhone 13 Pro, incluso aunque las dos complementarias hayan mantenido la misma cantidad de megapíxeles.

La cámara principal es capaz de juntar cuatro píxeles y combinarlos en uno más grande para ofrecer mejores imágenes y fotografías en escenarios de poca luz. Y sí, una vez más, esto es lo que llevan años haciendo las cámaras de muchos móviles Android. Es lo que se conoce como "pixel-binning".

Por otro lado, todas las cámaras tienen distancias focales más largas que antes, y todas están respaldadas por el fantástico procesamiento de imágenes de Apple, lo cual incluye el nuevo "Photonic Engine", un sistema de tratamiento de imágenes destinado a mejorar notablemente las fotos en escenarios con poca luz.

Un aspecto en el que Apple no ha implementado las mejoras que esperábamos es en la capacidad de zoom: sigue ofreciendo un zoom óptico de 3x, lo cual parece quedarse muy corto en comparación con el zoom óptico de 10x del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab). Aun así, sí que hay una novedad interesante: Apple ofrece ahora una nueva opción intermedia de zoom de 2x. Al parecer, lo que hace es coger el sensor completo de 48MP y usa los 12MP intermedios para ofrecer 2x de calidad óptica y vídeo 4K de calidad inmejorable.

Durante nuestro tiempo con el iPhone 14 Pro, pudimos probar todas estas lentes, y disfrutamos mucho cambiando entre la ultra gran angular y el zoom de 1x, 2x y 3x. En general, las fotos que hicimos se veían muy bien. Por supuesto, pondremos a prueba las cámaras con tiempo y precisión cuando hagamos el análisis en profundidad del móvil, y ya os contaremos qué nos han parecido las cámaras y os mostraremos resultados.

Cambiando de tema, Apple afirma que la batería ofrece una duración de 23 horas de reproducción de vídeo, lo que suena muy bien y estamos deseando comprobarlo. La compañía no ha mejorado su capacidad de carga rápida, y eso es algo que nos ha decepcionado un poco: esperábamos algo más. Sea como sea, esto significa que podrás cargar la batería hasta el 50% en 30 minutos si usas un cargador de 20W.

iPhone 14 Pro: rendimiento y software

El iPhone 14 Pro y Pro Max equipan el nuevo chip A16 Bionic de Apple, que tiene 6 núcleos de CPU, 5 núcleos de GPU y un motor neuronal (conocido como "Neural Engine") de 16 núcleos. Apple afirma que es más potente que el anterior chip A15 Bionic, que es el que equipaba la gama iPhone 13 del año pasado, y lamentablemente, se ha mantenido en el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus.

Aunque no tenemos ninguna razón por la que dudar de las palabras de Apple, al fin y al cabo, sus chips siempre suelen ser lo mejor de lo mejor, no podremos saber lo potente que es el nuevo chip hasta que lo probemos a fondo. Ahora bien, durante el rato que pudimos estar con el móvil, solo podemos decir que el iPhone 14 Pro respondió rápidamente y bien a todas las acciones y toques. Sin embargo, esto no es suficiente para daros nuestra opinión definitiva: os la daremos cuando publiquemos nuestro análisis en profundidad.

La otra gran ventaja de todos estos nuevos teléfonos de la gama iPhone 14 es que vienen con un sistema totalmente nuevo: iOS 16 (opens in new tab).

Ya habíamos pasado semanas probando la beta pública de iOS 16, y nos gusta mucho, la verdad. La nueva pantalla de bloqueo es un disfrute, y la capacidad de superponer parte de la foto de fondo sobre el reloj de la pantalla nos parece muy chula. Los nuevos widgets personalizables pueden estar llenos de información útil, las indicaciones de varias paradas en los mapas son increíbles, y ¿a quién no le gusta la idea de poder deshacer el envío de un mensaje que no debería haber mandado?

Todo esto y más, es lo que nos ofrece iOS 16, por lo que hay mucho con lo que jugar, y creemos que esto aporta valor al uso del iPhone 14 Pro.

Por cierto, también han implementado otras características destacables, como la detección de accidentes y, por primera vez en el sector, el SOS de emergencia por vía satélite. Estas son cosas que, si funcionan tan bien como dice la compañía, podrían salvar vidas.

iPhone 14 Pro: primer veredicto

El iPhone 14 Pro de Apple llega con lo mejor de lo mejor que Apple puede ofrecer, tanto a nivel de rendimiento gracias a su nuevo chip, como las cámaras, las pantallas y la innovación vía satélite en un móvil. Por otro lado, también da la sensación de que Apple se está poniendo al día, ofreciendo por fin cosas que ya llevamos años viendo en los teléfonos Android, como el pixel binning, las pantallas Always-On y la tasa de refresco adaptativa. Sea como sea, en su conjunto, el iPhone 14 Pro es una opción realmente emocionante, aunque no podremos confirmar nuestra opinión hasta que pongamos a prueba el móvil largo y tendido, lo cual estamos deseando hacer.

También hay que señalar que no nos gusta que haya subido tanto de precio. Ahora bien, esto es sobre todo debido a la inflación y a la subida de los costes de producción, y a diferencia del iPhone 14 estándar, al menos en este caso sí que vemos mejoras suficientes como para compensar ese coste extra del móvil.