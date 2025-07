Ha habido rumores de una suscripción a Galaxy AI

Samsung acaba de confirmar que muchas funciones seguirán siendo gratuitas

Pero no está claro cómo podría evolucionar Galaxy AI en el futuro

Samsung no ha sido tímido a la hora de incluir funciones de IA en sus teléfonos y otros dispositivos en los últimos años, y ha habido cierta incertidumbre sobre si estas funciones podrían llegar a costar dinero, pero ahora tenemos un poco más de claridad.

En declaraciones a Android Police en el evento Galaxy Unpacked de esta semana, un representante de Samsung dijo que las funciones de IA de Galaxy que están "en tu teléfono por defecto" siempre van a estar disponibles de forma gratuita.

Esto incluye Live Translate, Note Assist, Zoom Nightography, Writing Assist, Drawing Assist, Now Brief y Audio Eraser. Aquí tienes una lista completa de todo lo que obtienes, en cuanto a IA, cuando compras un nuevo teléfono o tableta Samsung.

Lo que no queda claro de inmediato es qué funciones de IA podrían no estar incluidas: por el momento, no hay ningún complemento de IA de Galaxy que no venga incluido con los dispositivos, aunque quizás veamos la introducción de alguno en el futuro.

El modelo Gemini

Samsung ha introducido numerosas funciones de IA (Image credit: Samsung)

Por supuesto, existe un modelo freemium para el asistente de IA Gemini que ahora aparece en la mayoría de los dispositivos Android, incluidos los teléfonos y tabletas Samsung. Pagando por Google AI Pro o Google AI Ultra se obtienen más funciones y acceso a mejores modelos de IA.

Google AI Pro cuesta a partir de 21,99€ e incluye extras como 2 TB de almacenamiento en la nube de Google, pero a menudo se obtienen algunos meses gratis. Si compras uno de los teléfonos Google Pixel 9, obtienes un año completo de uso antes de tener que empezar a pagar.

Los recién anunciados Samsung Galaxy Z Fold 7 y Samsung Galaxy Z Flip 7 vienen con seis meses gratis, y está claro que Google espera que, para cuando termine ese periodo gratuito, no seas capaz de vivir sin todas las bondades de la IA que obtienes con una suscripción.

Samsung ha insinuado la introducción de un paquete de suscripción a Samsung Health, que ofrece funciones adicionales por una cuota mensual, por lo que es posible que se incluyan algunas herramientas de IA adicionales, aunque tendremos que esperar para verlo.