Siempre un segundón, nunca el protagonista. Esa ha sido mi impresión de la serie Galaxy Z Flip desde que el Samsung Galaxy Fold original debutó en 2020.

Nunca ha tenido el mismo 'no-sé-qué' que la serie Galaxy Fold, más cara y con un tacto más premium, y en los últimos años, teléfonos plegables rivales como el Motorola Razr Ultra se han comido el poco factor sorpresa que la serie Z Flip aún tenía entre los mejores teléfonos plegables.

Todo eso cambia con el Galaxy Z Flip 7. No sólo salí de mi sesión de pruebas pre-Unacked sintiendo casi tan emocionado con el último teléfono Flip de Samsung como lo estoy con su más reciente Fold, pero también estoy convencido de que Samsung ha abordado mi mayor preocupación con Flips del pasado: sí, gente, la pantalla de la tapa es ahora tan buena como la mejor de Motorola.

Vale, volvamos atrás. Sólo he pasado una hora con el Galaxy Z Flip 7, por lo que no es justo hacer una afirmación tan audaz todavía, pero Samsung sin duda ha ido a la ciudad en la pantalla del nuevo teléfono de una manera que simplemente no lo ha hecho con los modelos Flip anteriores.

La pantalla FlexWindow (como la llama Samsung) mide ahora 4,1 pulgadas, frente a las escasas 3,4 pulgadas del Galaxy Z Flip 6. Este aumento es mucho más significativo de lo que parece sobre el papel. Este aumento es mucho más significativo de lo que parece sobre el papel, entre otras cosas porque la tapa de la pantalla del Z Flip 7 ahora envuelve los dos anillos de la cámara trasera (¡por fin!).

La frecuencia de actualización de FlexWindow también se ha duplicado, pasando de 60Hz a 120Hz, y los biseles son ahora mucho más finos que antes. De hecho, son tan finos que la pantalla del Galaxy Z Flip 7 parece, al menos, más impresionante que la del Motorola Razr Ultra (no me atrevo a decir que sea mejor, porque aún no he probado la experiencia de mensajería o desbloqueo de patrones en la nueva pantalla de Samsung).

Todo este espacio extra en la pantalla hace que Z Flip 7 sea mucho más utilizable cuando está cerrado. Puedes acceder a la Now Bar e incluso a Gemini Live directamente desde la FlexWindow, y hay un montón de nuevas funciones de cámara que también puedes probar, como el Encuadre automático, que ajusta el campo de visión para mantener el sujeto enfocado dentro del encuadre, y los Filtros en tiempo real, que te permiten probar diferentes estilos fotográficos directamente desde la FlexWindow.

Las mejoras continúan en el interior. Al abrir el Galaxy Z Flip 7, encontrarás una pantalla más grande y ancha, de 6,9 pulgadas, que hace que el teléfono se parezca más a un Galaxy S25 Ultra y menos a un extraño plegable en la mano. Si no fuera por los gruesos biseles internos de la pantalla del Flip, sería difícil notar la diferencia entre los dos dispositivos en una superficie plana.

El Galaxy Z Flip 7 mide 13,7 mm cuando está plegado y 6,5 mm cuando está desplegado, lo que sigue siendo bastante voluminoso para los plegables (el Galaxy Z Fold 7 mide unos increíbles 4,2 mm), pero supone una reducción considerable del grosor con respecto al Galaxy Z Flip 6.

Lo que es más, a pesar de este marco más delgado, Samsung ha logrado empacar una batería más grande, 4.300mAh en el Galaxy Z Flip 7, y que, junto con el nuevo chip Exynos 2500 centrado en la eficiencia, debería garantizar que el último teléfono Flip de Samsung ofrece la mayor duración de la batería para un modelo Z Flip (logramos 11 horas en nuestras pruebas del Galaxy Z Flip 6).

La durabilidad es similar. El Galaxy Z Flip 7 sigue teniendo la misma resistencia IP48 que su predecesor, pero gracias a los biseles más finos de la pantalla, Samsung ha conseguido una mayor impermeabilidad de los circuitos del teléfono. La nueva bisagra Armor FlexHinge también es más fina y duradera que la bisagra equivalente del Z Flip 6.

La única decepción real del Galaxy Z Flip 7 es que no ha cambiado el conjunto de cámaras. Tiene un objetivo gran angular de 50MP, un objetivo ultra gran angular de 12MP y una cámara selfie de 10MP. Las pocas instantáneas que tomé con cada una de estas lentes estaban perfectamente bien, pero el Flip 7 no va a hacer mella en nuestra lista de los teléfonos con mejor cámara.

Eso sí, si Samsung tenía que elegir entre ofrecer una pantalla más grande y usable y un módulo de cámara trasera que se come la pantalla (pero que mejora la fotografía) en el Galaxy Z Flip 7, me alegro de que haya dado prioridad a lo primero. De eso trata este nuevo teléfono, de pantallas más grandes y mejores, y la serie Flip ya no se siente un paso por detrás de la competencia gracias a estos importantes cambios de diseño.

En cuanto al precio, el Galaxy Z Flip 7 cuesta lo mismo que el Galaxy Z Flip 6 en todas las regiones, en concreto 1.209€ para el modelo de 256 GB y, de momento, mismo precio para el de 512GB, así que aporvecha si lo tienes claro. Ya se puede reservar en los colores Blue Shadow, Jetblack y Coral, y estará disponible a partir del 25 de julio.