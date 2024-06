Samsung Galaxy Z Fold 6: las 5 mejoras que necesita para que merezca la pena (y más si va a ser casi igual que el Fold 5)

Queda muy poco para el esperado lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 6, que es la línea de móviles plegables tipo libro de la compañía, además de su móvil más caro y su mejor plegable. Según los rumores, es posible que los nuevos plegables de Samsung sean presentados el 10 de julio.

Si deseas informarte sobre todo lo que se sabe hasta ahora del Samsung Galaxy Z Fold 6, tenemos un artículo recopilatorio al que puedes acceder pinchando aquí.

Aquí lo que vamos a hablar es de otra cosa, y es que estamos algo preocupados por el nuevo Z Fold 6, ya que según las filtraciones, parece que viene con muy pocos cambios o mejoras respecto a su predecesor, el Galaxy Z Fold 5.

Por si fuera poco, a pesar de lo bueno que es el Samsung Galaxy Z Fold 5, también fue actualización bastante conservadora, por lo que si ahora otra vez el Galaxy Z Fold 6 llega casi igual... ¿qué motivos podría haber para que merezca la pena compararlo?

Con eso en mente, a continuación, hemos enumerado los cambios y mejoras mínimos que creemos que Samsung necesita ofrecer para que su próximo plegable tipo libro pueda triunfar.

1. Una pantalla de cubierta más ancha

El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene una pantalla de cubierta muy estrecha (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene una pantalla de cubierta de 6,2 pulgadas, por lo que puedes usar una pantalla del tamaño de un móvil estándar cuando la pantalla plegable está cerrada, lo cual es genial. Sin embargo, es una pantalla mucho más estrecha de lo normal, lo que la hace más incómoda de usar y no permite mostrar las aplicaciones con la misma elegancia.

Como tal, para el Samsung Galaxy Z Fold 6 queremos una pantalla de cubierta más ancha. Esto no debería ser demasiado complicado, dado que otros teléfonos plegables como el Google Pixel Fold lo han logrado. Tenemos buenas esperanzas de que esto sea así porque se ha rumoreado que la relación de aspecto de la pantalla de cubierta cambiará.

2. Las mismas cámaras que el S24 Ultra

Las cámaras del Galaxy Z Fold 5 son las mismas que tenía del Galaxy Z Fold 4, y lo cierto es que, aunque no son malas, no es que sean las mejores cámaras del mercado, por lo que es decepcionante que no encontremos ninguna mejora.

El Fold es el teléfono más caro de la compañía, y cualquiera que se gaste el dinero que cuesta querrá lo mejor de lo mejor, y ahora mismo las cámaras no lo son.

Por lo tanto, nos gustaría que las cámaras del Samsung Galaxy Z Fold 6 sean tan buenas como las del Samsung Galaxy S24 Ultra de este año, o sino, como las del Samsung Galaxy S23 Ultra del 2023, que tiene una cámara principal de 200MP, una ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y un periscopio de 10MP con zoom óptico 10x. Y eso es prácticamente lo que pedimos.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que probablemente el motivo por el que Samsung recorta un poco las cámaras de su plegable es para poder evitar que el precio del dispositivo se dispare más todavía, ya que la tecnología necesaria para que el móvil sea plegable ya es mucho más cara que en el caso de un teléfono más tradicional. En otras palabras, las cámaras son una mejora que queremos ver, pero tampoco queremos que el Z Fold 6 suba más todavía de precio... así que habrá que ver cómo busca Samsung el equilibrio en eso.

3. Un S Pen incluido

El Samsung Galaxy Z Fold 5 no viene con lápiz óptico incluido (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy Z Fold 5 es compatible con el lápiz óptico S Pen de Samsung, pero no viene con uno incluido: lo tienes que comprar por separado.

Es una pena, dado lo caro que es el Z Fold 5, y sobre todo porque Samsung sí que incluye un lápiz óptico con el Galaxy S24 Ultra (y anteriores Ultra) y las tablets Samsung Galaxy Tab S9. Así que nos gustaría que Samsung incluyera también el S Pen con el Galaxy Z Fold 6.

4. Resistencia al polvo

Los mejores teléfonos plegables de Samsung ofrecen resistencia al agua, pero no al polvo, lo que significa que existe el riesgo de que el polvo y otras partículas pequeñas interfieran con el intrincado mecanismo de bisagra del teléfono.

La resistencia al polvo es una característica estándar en los teléfonos no plegables de gama alta, así que nos gustaría que también lo fuera en los plegables, aunque es comprensible que sea más difícil de conseguir en este tipo de terminales, dadas todas las piezas móviles que tienen.

Aun así, Motorola lo ha conseguido con sus nuevos plegables Razr 40 y 40 Ultra, y Samsung ha dicho que está trabajando en ello, así que es posible que con el Samsung Galaxy Z Fold 6 por fin veamos esa deseada resistencia al polvo.

5. Que no se vea el pliegue

El pliegue del Samsung Galaxy Z Fold 5 se sigue viendo (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un problema al que se enfrentan todos los plegables en mayor o menor medida es un pliegue en la pantalla, que se puede ver y sentir al pasar el dedo por encima.

Este es un efecto secundario aparentemente inevitable de tener una pantalla que se dobla por la mitad, pero nos gustaría que Samsung consiguiera, o reducir significativamente o deshacerse por completo del pliegue para el Galaxy Z Fold 6.

