Samsung no ha incluido un S Pen dentro del Galaxy Z Fold 5 por una razón muy comprensible

El Samsung Galaxy Z Fold 5 podría haber incluido un S Pen. Y no, no son referimos al que viene actualmente de la funda opcional, sino dentro del propio cuerpo del plegable más grande y productivo de Samsung. Esto no son conjeturas, sino que el equipo de diseño de Samsung nos contó que lo consideró, llegando incluso a crear una maqueta de aluminio con el S Pen integrado. Nosotros pudimos verla, tocarla e incluso sacar el S Pen.

Sin embargo, Samsung eligió otro camino. De hecho, el camino hacia los actuales Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5 estuvo lleno de consideraciones de diseño de este tipo. Nos enteramos de esto cuando fuimos al Samsung Unpacked y escuchamos hablar al equipo de diseño de móviles de la compañía en la sede de Samsung en Corea del Sur.

Elige tu relación de aspecto. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La línea plegable de Samsung fue desarrollada e influenciada por mucho más que el modelo del año pasado o la gama Samsung Galaxy S23 más reciente.

Según el hombre que ha trabajado en todos los smartphones de Samsung desde el año 2000, Tae-joong Kim, Jefe de Diseño de Smartphones Plegables de Samsung, los nuevos plegables tienen influencias de todo tipo, desde el primer teléfono plegable de doble pantalla de la empresa hasta los delgados Ultra Edition 5.9 y Armani Phone, ambos lanzados en 2007. Este último fue la primera colaboración con una empresa de diseño externa.

Para sus últimos Z Fold 5 y Z Flip 5, el equipo pasó por innumerables prototipos y nos mostró muchos de ellos en su estudio de simulación de diseños.

Junto con el lápiz, Samsung consideró una amplia variedad de relaciones de aspecto para el Z Fold 5, incluidas algunas que hacían que la pantalla de la cubierta pareciera considerablemente más ancha y, sí, más parecida a un Google Pixel Fold.

Algunas maquetas plegables que muestran el impacto potencial de diferentes relaciones de aspecto de la pantalla. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El equipo de diseño de Samsung decidió quedarse con una forma relativamente estrecha porque creen que ofrece la mejor "usabilidad y agarre y portabilidad".

El hecho de que Samsung haya estudiado esas otras proporciones me hace preguntarme si veremos un cambio en un futuro no muy lejano. Cuando Samsung era el único gran fabricante de dispositivos plegables, podía permitirse decir a los consumidores cómo debía ser su experiencia con ellos. Ahora, sin embargo, los consumidores han visto el Google Pixel Fold y Samsung podría tener que volver a estudiar todos los posibles diseños cuando llegue el momento de diseñar el Galaxy Zold 6.

Image 1 of 2 ¿Lo veis? En este prototipo hay un S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Estos plegables, incluido el S Pen de la izquierda, parecen reales, pero no son más que bonitos bloques de metal. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aun así, la posible inclusión del S Pen nos intrigó mucho. Basándonos en el Galaxy S23 Ultra, sabemos que Samsung puede integrar fácilmente el lápiz en el cuerpo de un smartphone no demasiado grueso. Además, tal y como le dijimos a Hubert Lee, Jefe de Diseño MX de Samsung, creemos que Samsung debería considerar la posibilidad de incluir un S Pen en el precio de 1.909€ que cuesta el Z Fold 5. Al fin y al cabo, pocas personas se han pasado a los plegables, y aún menos entienden el potencial de productividad del Z Fold 5.

¿Qué mejor manera de mostrárselo a los consumidores que tener a los primeros usuarios corriendo con un S Pen que sacan del teléfono o de la funda y que lo utilizan para dibujar, tomar notas o marcar un documento en la pantalla principal desplegada? No sabemos qué harán en el futuro, pero Lee no descartó nuestra idea y su asistente pareció tomar notas.

Image 1 of 6 Los diseñadores del estudio de diseño simulado de Samsung trabajando (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Este tipo pasó mucho tiempo trabajando el conjunto de cámaras del Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung dedica mucho tiempo a estudiar colores y materiales para todo, desde las placas frontales hasta las tapas de las bisagras. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Z Fold 5 colores que han barajado (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Algunos trabajos de diseño del cuerpo del Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Algunas frases de las paredes de Samsung. Palabras por las que vivir y diseñar. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En fin, nos parecería una maravilla tener un Z Fold 6 que ofreciera un lápiz integrado.

Cuando preguntamos por qué Samsung no siguió adelante con esa idea esta vez, Lee nos dijo: "Hay mucho que considerar. No se puede meter un S Pen sin más. Si metes un lápiz, hay otras consecuencias económicas. Por ahora, hemos decidido no meter el S Pen en el Fold".

Esas consecuencias son probablemente el peso, el grosor y la duración de la batería del dispositivo. Todo cambiaría con un S Pen integrado en el cuerpo. El teléfono podría volverse más grueso, podría ser un poco más pesado, y sin duda perdería algo de capacidad de batería. Esto último es especialmente preocupante porque el actual Z Fold 5 tiene la misma capacidad y duración de batería que el último modelo. Realmente, el plegable no puede permitirse perder unas horas de rendimiento por un S Pen integrado.

Como nos dijo más tarde Won-Joon Choi, Vicepresidente Ejecutivo de Samsung y jefe de la oficina de I+D, cuando se desarrollan estos productos, "cada milímetro, cada gramo, importa."