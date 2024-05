El iPhone 16 podría llegar en un tono verde con el mismo truco de color que el iPhone 15

Una de las características de diseño más notables del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus es el cristal con infusión de color, que, como sugiere el término, incrusta totalmente los colores en el cristal, lo que da lugar a un acabado mate con colores bastante pálidos. Es un efecto que no se parece a nada que puedas encontrar en otros teléfonos. Bueno, al menos hasta el iPhone 16, ya que la última filtración sugiere que este teléfono utilizará la misma técnica.

Según un filtrador de la red social china Weibo (según Apple Insider), uno de los próximos modelos de iPhone vendrá en un tono verde con infusión de color. Ahora bien, no dicen qué modelo, pero anteriormente este filtrador (que se hace llamar Fixed Focus Digital) afirmó que el iPhone 16 Plus estará disponible en siete tonos, incluido el verde.

Es casi seguro que el iPhone 16 estándar estará disponible en los mismos tonos, y como no hemos oído hablar de una opción verde para el iPhone 16 Pro o el iPhone 16 Pro Max, es probable que se refieran al iPhone 16 y al iPhone 16 Plus.

En cualquier caso, suenan impresionados por este tono verde, describiéndolo (a través de Google translate) como «hermoso».

No es de extrañar, ya que el cristal de color del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus nos encantó. En nuestro análisis del iPhone 15 Plus, lo describimos como «uno de los acabados de iPhone más bonitos de los últimos tiempos.»

Siete tonos llenos de color

Por lo tanto, se trata de una filtración prometedora, sobre todo porque, si el tono verde tiene una infusión de color, es probable que los otros colores del iPhone 16 y del iPhone 16 Plus también lo tengan. Estos tonos, como referencia, se rumorea que incluyen rosa, amarillo, azul, negro, blanco y morado.

No está tan claro si el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max utilizarán cristal con infusión de color. Otro filtrador de Weibo afirma que sí, aunque sus predecesores no lo hicieron, así que no contaríamos con ello.

Anteriormente se había rumoreado que estos teléfonos aterrizarían en tonos Space Black, White, Gray y Rose. Así que, con colores o sin ellos, es probable que tengas menos opciones con los mejores teléfonos de Apple.

Por supuesto, nos tomamos todo esto con cautela, especialmente la información de Fixed Focus Digital, ya que todavía no tienen mucha experiencia. Pero todo debería aclararse en septiembre, ya que es cuando probablemente se presenten los cuatro modelos rumoreados del iPhone 16.