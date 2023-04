El Samsung Galaxy Z Fold 6 podría venir con un enorme cambio de diseño

Este parece ser un gran año para los teléfonos plegables, ya que se espera el aterrizaje del Google Pixel Fold (opens in new tab) y OnePlus también está trabajando en su primer plegable. Pero potencialmente será menos significativo para Samsung, porque el Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) será supuestamente muy similar al Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab). Sin embargo, podríamos ver cambios mucho mayores con el Samsung Galaxy Z Fold 6.

Esto es según el filtrador @Tech_Reve (a través de Android Police), que afirmó (en respuesta a una filtración sobre el Z Fold 5 que tiene dimensiones casi idénticas al Z Fold 4) que el Samsung Galaxy Z Fold 6 tendrá un "cambio importante en el factor de forma."

No especificaron más que eso, pero sí dijeron que recomendarían esperar al Samsung Galaxy Z Fold 6 en lugar de comprar el Z Fold 5.

This is because Samsung will keep the current form factor until Fold 5,but there will be a major form factor change starting with the Fold 6.I would recommend waiting for the Fold 6 rather than buying the Fold 5. https://t.co/2YxBajKlvbApril 25, 2023 See more

Sin embargo, hay que tomar esta filtración con cautela, porque aunque la fuente ha filtrado cosas con precisión en el pasado, todavía no tiene un historial extenso. Además, es muy pronto para las filtraciones del Samsung Galaxy Z Fold 6, ya que es probable que el teléfono no llegue hasta julio o agosto del 2024.

Aun así, dado que los principales cambios con respecto al Galaxy Z Fold 5 son, según los informes, la construcción de la bisagra y el chip, y que el Pixel Fold supuestamente tiene un precio elevado, este podría no ser el año para comprar un plegable de gama alta, por lo que podría merecer la pena esperar para ver si hay algo de verdad en esta filtración del Z Fold 6.

¿Qué forma podría adoptar el Galaxy Z Fold 6?

Esta filtración nos hace preguntarnos cuál podría ser el cambio en el factor de forma. Una posibilidad es que se cambie la forma para permitir una pantalla más ancha, como la del Oppo Find N2.

Esto haría que la cubierta se pareciera más a la pantalla de un smartphone normal, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 4 tiene una tapa estrecha que es un poco más incómoda de usar.

De hecho, Samsung ha hecho la pantalla ligeramente más ancha en ese teléfono que en el Samsung Galaxy Z Fold 3, por lo que la compañía es claramente consciente del problema, pero sigue sin ser lo suficientemente ancha.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (izquierda) con pantalla plegable interna, junto al Huawei Mate Xs 2 (derecha), con su pantalla plegable externa. (Image credit: Future)

Por otra parte, si realmente se trata de un cambio "importante" en el factor de forma, quizás Samsung se inspire en el actual Huawei Mate Xs 2, que tiene una única gran pantalla plegable, pero sigue siendo utilizable cuando se dobla por la mitad, ya que la pantalla está en el exterior en lugar de en el interior. Sin embargo, lo dudamos, puesto que es un diseño que incluso Huawei ha abandonado (a juzgar por el reciente lanzamiento del Huawei Mate X3).

También hemos visto a Samsung experimentar con otros factores de forma plegables en forma de concepto, incluido uno mucho más grande que se abre más como un portátil, y algunos conceptos deslizables y enrollables.

Creemos que estos cambios son demasiado importantes para que Samsung sustituya el formato actual y, en el caso de las opciones enrollable y deslizable, el nombre Fold no encajaría.

Por lo tanto, nuestra mejor suposición por ahora es simplemente un cambio en la relación de aspecto para permitir una pantalla de cubierta más amplia, pero cualquiera que sea el cambio, podría hacer que el mejor teléfono plegable de Samsung contendiente del 2024 sea mucho más emocionante que el próximo modelo del 2023.