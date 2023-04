Huawei Mate X3: fecha de lanzamiento, especificaciones y todo sobre el nuevo plegable tipo libro

Huawei lleva años causando sensación en el mercado de los teléfonos plegables, y la presentación del nuevo Mate X3, junto con la serie convencional Huawei P60, ha impresionado a más de uno, gracias a unas hojas de especificaciones repletas en ambos casos.

Mientras que el Huawei P60 (opens in new tab)y sus variantes Pro y Art ofrecen una experiencia de móvil más tradicional, el Mate X3, por su parte, parece que podría ser el siguiente salto emocionante para los teléfonos plegables tipo libro. Esto se debe a la considerable reducción de peso respecto a dispositivos como el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y al hecho de que ofrece unas especificaciones impresionantes, lo que hace que sea un dispositivo al que sin dudas los entusiastas de la tecnología querrán echar un vistazo.

Aunque por el momento solo se comercializa en China, está prácticamente confirmado que el plegable se presentará en Europa, y por tanto en España, junto con los Huawei P60 (y para eso ya tenemos fecha confirmada). Teniendo esto en cuenta, hemos recopilado toda la información que se conoce actualmente sobre el Huawei Mate X3, incluida la fecha de lanzamiento, su impresionante peso, la tasa de refresco de la pantalla y mucho más.

Últimas noticias El lanzamiento europeo del Huawei Mate X3 será el 9 de mayo (junto con el Huawei P60), mientras que en China se pone a la venta el 13 de abril.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del nuevo móvil plegable de Huawei

Del nuevo móvil plegable de Huawei ¿Cuándo sale a la venta? El lanzamiento en Europa es el 9 de mayo. En China se pondrá a la venta el 13 de abril.

El lanzamiento en Europa es el 9 de mayo. En China se pondrá a la venta el 13 de abril. ¿Qué precio tendrá? En España no lo sabemos todavía, pero en China cuesta 12.999 yuanes (unos 1732€ al cambio).

Huawei Mate X3: fecha de lanzamiento y precio

El Huawei Mate X3 es resistente al agua (Image credit: Huawei)

El Huawei Mate X3 fue presentado en China el 23 de marzo, y allí se pondrá a la venta el 13 de abril.

En cuanto al precio chino, el plegable está disponible a partir de 12.999 yuanes para la variante básica de 256GB, lo que convertido a euros son unos 1732€. También se puede optar por 512GB y 1TB de almacenamiento, lo que eleva el precio del dispositivo.

Por supuesto, conocer los precios en España del plegable no es tan fácil como fijarnos en la conversión, y no conoceremos el precio definitivo hasta la presentación europea del Huawei Mate X3.

Pasando a hablar de la fecha de lanzamiento en Europa, y por tanto, en España, la compañía ha confirmado un evento de presentación el 9 de mayo, que se celebrará en Múnich, Alemania.

En este evento, Huawei en su nota de prensa ha concretado específicamente que presentará "el Huawei P60 Pro y la próxima generación de productos de vanguardia", y dado que el Huawei Mate X3 fue presentado en China junto con la gama insignia P60, es de esperar que el plegable también sea presentado en Europa el 9 de mayo.

(Image credit: Huawei)

Huawei Mate X3: diseño y pantalla

Dado que el Huawei Mate X3 es un teléfono plegable, ofrece no solo una, sino dos pantallas, y ambas son impresionantes por derecho propio.

Cada panel OLED ofrece una tasa de refresco de 120Hz, con una pantalla exterior de 6,4 pulgadas con una resolución de 2504 x 1080 píxeles (y una relación de aspecto de 20,9:9). Si abrimos el teléfono, nos encontramos con una pantalla de 7,85 pulgadas con una resolución de 2496 x 2224 píxeles y una relación de aspecto casi cuadrada de 8:7,1.

La pantalla "de cubierta" está reforzada con cristal Kunlun para protegerla de roturas y arañazos, como ya tenía en el Mate 50 Pro (y también en la gama P60).

El Huawei Mate X3 estará disponible en cinco colores: negro, violeta, blanco, dorado y verde oscuro. (Image credit: Huawei)

Huawei llama a estas pantallas "X-True", un apelativo no del todo atractivo con el que la marca designa un cristal resistente a los golpes, que además ofrece una precisión y proyección del color certificadas. En conjunto, es una forma agradable de decir que estás recibiendo una pantallas precisas pero resistentes, y eso nos parece genial.

La compañía promete que la protección Kunlun Glass de la pantalla exterior la hace hasta diez veces más resistente a las caídas que la pantalla equivalente del anterior Mate X2, mientras que la pantalla principal plegable es ahora cuatro veces más resistente a los impactos que antes.

En cuanto al resto del diseño, el Huawei Mate X3 es ahora resistente al agua, con certificación IPX8 que significa que el Galaxy Z Fold 4 finalmente tiene un competidor digno de mención en este departamento. El tema de la durabilidad también está presente en la bisagra del teléfono. Está pensada para ser más flexible y permitir una pantalla más plana cuando el móvil esté abierto, pero también permite abrir el teléfono al estilo de un portátil para hacer videollamadas y selfies.

Hay cinco colores entre los que elegir, con negro, blanco y dorado como opciones más básicas, y el violeta y verde oscuro como acabados más atractivos. Las opciones en negro, dorado y verde oscuro son de cuero vegano, mientras que las demás variantes del X3 tienen la parte trasera de cristal.

Por último en el apartado de diseño, el Huawei Mate X3 es más ligero que el Samsung Galaxy Z Fold 4, con un peso de 239g frente a los 263g del plegable de Samsung.

Huawei Mate X3: cámaras y baterías

Ya hemos mencionado esa bisagra que facilita hacer fotos en una superficie plana o disfrutar de videollamadas, pero eso sigue dependiendo de que el móvil tenga unas cámaras impresionantes. A juzgar por la hoja de especificaciones, parece que el Huawei Mate X3 está preparado para estar a la altura y cumplir en ese aspecto.

Hay cámaras selfie de 8MP en cada una de sus pantallas, lo que significa que podrás hacer videollamadas fácilmente con tus seres queridos tanto si el móvil está abierto como si está cerrado.

Naturalmente, la configuración de cámaras traseras es impresionantemente potente, con una cámara principal de 50MP f/1,8, que ofrece mucho con lo que trabajar. También hay una ultra gran angular de 13MP con una apertura de f/2,2 y un teleobjetivo de 12MP que utiliza lentes periscópicas para alcanzar un zoom óptico de 5 aumentos en este chasis relativamente delgado.

También se incluyen los accesorios habituales, con grabación de vídeo 4K disponible a 30 o 60 fps.

Algo que destaca a la vista es la disposición rectangular de las cámaras, que se eleva desde el chasis sobre una protuberancia circular.

(Image credit: Huawei)

El Huawei Mate X3 viene con una batería de polímero de litio de 4.800mAh, que es una algo más pequeña que la de 4.815mAh de los modelos P60 y P60 Pro.

Aunque no hemos podido probar su duración, sabemos que admite una carga rápida de 66W a través de una conexión por cable o de hasta 50W de forma inalámbrica.

Una vez que la batería alcanza el 1%, el modo de emergencia de batería baja puede proporcionar 12 minutos de tiempo de llamada o tres horas en espera, algo que esperas no necesitar, pero es bueno tenerlo ahí. en caso de necesidad

También soporta carga inversa, con una salida de energía inalámbrica de 7,5W para cargar otros dispositivos.

Huawei Mate X3: especificaciones y características

Mientras que hay tres modelos dentro de la gama Huawei P60, solo hay un tipo de Huawei Mate X3 (con diferentes opciones de almacenamiento disponibles), que incluye un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Es el mismo chip que se encuentra en el P60, y viene acompañado de 12GB de RAM. Lamentablemente, no hay conectividad 5G, lo que puede ser un factor decisivo para aquellos que buscan la conexión más rápida.

Ese chip sugiere una potencia similar a la del Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab)o el Realme GT 3 (opens in new tab), ninguno de los cuales se queda atrás.

Aquí tienes el desglose completo de especificaciones de los modelos:

Swipe to scroll horizontally Huawei Mate X3: ficha técnica Row 0 - Cell 1 Dimensiones (plegado): 156.9 x 72.4 x 11.8mm Dimensiones (abierto): 156.9 x 141.5 x 5.3mm Peso: 239g Pantalla principal: 7.85 pulgadas 120Hz 8:7.1 2504x1080 OLED Pantalla externa: 6.4 pulgadas 120Hz 20.9:9 1080x2504 OLED Chip: Snapdragon 8+ Gen 1 4G RAM: 12GB Almacenamiento: 256GB / 512GB / 1TB. Expandible con tarjeta NM hasta 256GB SO: HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Global) Cámara principal: 50MP, f/1.8 con OIS Cámara ultra gran angular: 13MP, f/2.2 Teleobjetivo: 12MP, f/3.4 5x zoom óptico periscópico con OIS Cámara frontal: Dos de 8MP, f/2.4 (una para cada pantalla) Batería: 4.800mAh Carga: 65W (por cable), 50W (inalámbrica) Colores: Negro, blanco, dorado, violeta, verde oscuro

En China, el Huawei Mate X3 viene con el software HarmonyOS 3.1, pero el plegable ejecutará EMUI cuando se lance a nivel internacional.

Eso significa que, independientemente de la versión que compres, te faltará la Google Play Store y los servicios de Google asociados en el Huawei Mate X3 (tal y como lamentablemente pasa en todos los móviles Huawei desde que en EEUU banearon la compañía).

La variante china mantiene la conectividad por satélite SDE del Mate 50 para mensajería y llamadas, pensada principalmente para situaciones de emergencia. Sin embargo, actualmente no es una opción internacional.

Esperamos con impaciencia más información para actualizar esta página en los próximos días antes de su lanzamiento internacional, y estamos deseando ver cómo queda el Huawei Mate X3 en comparación con los mejores plegables (opens in new tab)disponibles en la actualidad.