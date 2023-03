Huawei P60: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones y todo lo que necesitas saber

En muchos sentidos, Huawei es uno de los fabricantes de móviles más destacados y consumados del planeta. Como tal, siempre merece la pena prestar atención a sus nuevos buques insignia, y la serie Huawei P60 acaba de ser presentada oficialmente en China el 23 de marzo.

La nueva línea de buques insignia está formada por el Huawei P60 estándar, junto con el Huawei P60 Pro y, en lugar del esperado Huawei P60 Ultra o Huawei P60 Pro Plus, un modelo de gama alta llamado Huawei P60 Art. También podría haber un Huawei P60E o P60 Lite más asequible en camino, pero eso todavía no se ha confirmado oficialmente.

Los nuevos teléfonos saldrán a la venta en China a partir del 30 de marzo, y dado que el modelo anterior, el Huawei P50 Pro, nos gustó mucho y destacó en varios aspectos, es probable que el nuevo tope de gama también nos sorprenda.

A continuación, encontrarás todo lo que sabemos sobre la serie Huawei P60, incluida la fecha de lanzamiento europea de la gama, así como las especificaciones y el precio que podrían tener los móviles cuando se lancen a nivel internacional.

Últimas noticias La serie Huawei P60 se lanzó en China el 23 de marzo, junto con el nuevo plegable de gama alta de la compañía: el Huawei Mate X3.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la nueva gama de móviles insignia de Huawei

23 de marzo se presentaron en China, allí salen a la venta el 30 de marzo, y hay un evento de lanzamiento europeo el 9 de mayo ¿Cuánto cuesta? Parte de 4.488 yuanes en China (607€ al cambio)

Huawei P60: fecha de lanzamiento y precio

Toda la familia Huawei P60 cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua (Image credit: Huawei)

Huawei presentó su gama P60 en China el 23 de marzo, y allí, el P60 y P60 Pro se pondrán a la venta el 30 de marzo, mientras que el P60 Art se pondrá a la venta un poco más tarde, el 7 de abril.

Esta confirmado que al menos el Huawei P60 Pro tendrá su lanzamiento europeo el 9 de mayo.

En cuanto a los precios, el Huawei P60 estándar parte de 4.488 yuanes (607€ al cambio), el Huawei P60 Pro parte de 6.988 yuanes (aproximadamente 945€ al cambio) y el Huawei P60 Art cuesta 8.988 yuanes (unos 1.216€ al cambio).

Huawei P60

128GB = 4.488 yuanes (unos 607€ al cambio)

= 4.488 yuanes (unos 607€ al cambio) 256GB = 4.988 yuanes (unos 675€ al cambio)

= 4.988 yuanes (unos 675€ al cambio) 512GB = 5.988 yuanes (unos 810€ al cambio)

Huawei P60 Pro

256GB = 6.988 yuanes (unos 945€ al cambio)

= 6.988 yuanes (unos 945€ al cambio) 512GB = 7.988 yuanes (unos 1.081€ al cambio)

Huawei P60 Art

512GB = 8.988 yuanes (unos 1.216€ al cambio)

= 8.988 yuanes (unos 1.216€ al cambio) 1TB = 10.988 yuanes (unos 1.487€ al cambio)

Naturalmente, conocer el precio que tendrán los móviles en España no es tan fácil como hacer la conversión a euros (sólo la hemos hecho a modo de referencia). Esto es debido a que los precios chinos siempre suben cuando los dispositivos se lanzan a nivel global.

Lo que sí que os podemos decir es que el precio de lanzamiento del Huawei P60 en China es el mismo que tuvo el Huawei P50 allí, por lo que es posible que este año se mantengan los mismos precios también aquí. También cabe recordar el Huawei P50 no se comercializó en España, pero el P50 Pro sí, y se lanzó por 1.199€.

Por otro lado, en la nota de prensa que nos ha enviado Huawei, nos han dicho que el 9 de mayo en Múnich (Alemania) habrá un evento de lanzamiento de "Huawei P60 Pro y la próxima generación de productos de vanguardia", por lo que falta por ver qué modelos de la gama P60 se presentarán en Europa, y si eso incluye el Huawei Mate X3, el nuevo plegable de la compañía, que se presentó junto a ellos.

Si echamos la vista atrás, la serie Huawei P50 debutó en China en agosto de 2021, pero tardó cinco meses en lanzarse en otras regiones; no hizo su debut internacional hasta enero de 2022 (con algunas zonas esperando aún más, hasta marzo de 2022). Afortunadamente, parece que el lanzamiento mundial del P60 no se hará de esperar tanto.

Huawei P60: diseño y pantalla

Resulta que las filtraciones y los renders que vimos (opens in new tab)antes de la presentación de la serie P60 dieron en el clavo.

Los tres teléfonos comparten un diseño casi idéntico, con una pantalla OLED LTPO de 6,67 pulgadas y una resolución de 1220 x 2700 píxeles con una tasa de refresco adaptable que puede variar de 1Hz a 120Hz, una tasa de respuesta táctil de 300Hz y atenuación PWM de 1440Hz para reducir la fatiga ocular, además de un sensor óptico de huellas dactilares integrado en la pantalla.

El elemento de diseño más notable en todas las versiones del P60 es, sin duda, su conjunto de cámaras, con un gran elemento central que alberga el sensor principal de 48MP del teléfono (en todos los modelos), mientras que un sensor ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico se sitúan desplazados en la protuberancia de la cámara por encima y por debajo. No es una disposición de sensores que hayamos visto antes y debería hacer que la serie P60 sea reconocible al instante, incluso a distancia.

El P60 y el P60 Pro vienen en cuatro colores (izquierda), mientras que el P60 Art está en dos acabados muy distintivos (derecha) (Image credit: Huawei)

En cuanto al resto del hardware, ese cuerpo con certificación IP68 consta de una parte frontal de cuatro bordes curvos, cubierto del mismo cristal KunLun endurecido que Huawei introdujo en el Mate 50 Pro del año pasado (al menos en el P60 Pro y en el Art). Por otro lado, hay un marco de metal pulido de color a juego y la parte trasera es de cristal.

El P60 y el P60 Pro están disponibles en cuatro colores: "Rococo Pearl" (Perla Rococó), violeta, negro y verde, siendo especialmente llamativo el acabado blanco del tono perla, que recuerda al nácar blanco del interior de la concha de una ostra. El P60 Art tiene sus propios acabados, en "Azure Blue" (azul Azure) o Seashore Gold (significa orilla de mar dorada), con una protuberancia de cámara de aspecto más orgánico.

Huawei P60: cámara y batería

El Huawei P60 Art en color azul (Image credit: Huawei)

Desaparece el diseño de cámara "Dual Matrix" de la serie P50 y en su lugar aparece la nueva y discreta configuración de triple sensor trasero. En los tres modelos de P60, encontramos el mismo sensor primario RYYB de 48MP (uno de los favoritos de Huawei, que esta vez promete una mayor sensibilidad a la luz), respaldado por OIS (estabilización óptica de imagen). Al igual que el Mate 50 Pro, también cuenta con una apertura física variable de diez niveles, que puede subir hasta f/4.0 y bajar hasta un impresionante f/1.4.

En el caso del P60, el sistema de cámara XMAGE también incluye un ultra gran angular de 13MP f/2,2 y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 5x de 12MP f/3,4 que alcanza un máximo de 50 aumentos. Por su parte, los modelos P60 Pro y P60 Art incorporan un teleobjetivo periscópico de 48MP con estabilización óptica y "visión nocturna", con una apertura f/2.1 mucho más amplia que debería permitir hacer mejores fotos con teleobjetivo en condiciones de poca luz que prácticamente cualquier otro teléfono del mercado, además de ofrecer un alcance máximo del zoom de 100x.

En cuanto al procesamiento, se ha dotado al sistema XD Fusion Pro de la empresa de un nuevo "motor de texturas" para ayudar a restaurar los detalles perdidos en las imágenes, con ejemplos como las facetas de un cristal claro, la textura de los tallos de una planta y las líneas oscuras que aparecen de forma natural en materiales como el cuero y el metal.

La captura de vídeo alcanza una resolución máxima de 4K, con grabación a cámara lenta Full HD de hasta 960 fps (mediante interpolación IA). Por delante, todas los modelos de la gama Huawei P60 cuentan con una cámara selfie de 13MP f/2,4.

(Image credit: Huawei)

El P60 y el P60 Pro cuentan con baterías de polímero de litio de 4.815mAh, mientras que el P60 Art cuenta con una batería de óxido de silicio de 5.100mAh, más grande y con mayor densidad energética (una tecnología que Honor, antiguo compañero de Huawei, introdujo en el mercado de la telefonía móvil con el lanzamiento en China del Honor Magic 5 Pro (opens in new tab), con una densidad energética un 12,8% superior a la de las alternativas basadas en litio). Esto significa que aunque los tres modelos incluyeran baterías de la misma capacidad, la del P60 Art duraría más gracias a la tecnología más nueva y avanzada.

En cuanto a la carga, aunque los tres P60 ofrecen carga inalámbrica de 50W, son el P60 Pro y el P60 Art los que vuelven a destacar, con sus velocidades de carga por cable de 88W (Huawei afirma que el P60 Pro puede alcanzar el 50% de carga en sólo diez minutos), mientras que el P60 estándar sigue ofreciendo una carga rápida por cable de 66W, lo cual también es rápido.

Huawei P60: especificaciones y características

Lo bueno de la serie P60 es que no hay una gran variación entre los tres modelos de dispositivos de la línea (todos comparten las mismas dimensiones, pantalla y chip, por ejemplo), lo que significa que podrás disfrutar de muchas de las mejores tecnologías de Huawei incluso aunque optes por el P60 básico.

Los tres teléfonos funcionan con una variante solo 4G del chip Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm de 2022 (aún no hay señales de un teléfono Huawei con Snapdragon 8 Gen 2), al igual que el Mate 50 Pro, lo que significa que puedes esperar un rendimiento similar al de otros móviles que equipan el Snapdragon 8+ Gen 1 (pero con 5G) como el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), el Xiaomi 12T (opens in new tab) o el Realme GT 3 (opens in new tab).

A continuación te dejamos la ficha técnica con las especificaciones de los tres modelos de Huawei P60:

Swipe to scroll horizontally Gama Huawei P60: ficha técnica Huawei P60 Huawei P60 Pro Huawei P60 Art Dimensiones: 161 x 74.5 x 8.3mm 161 x 74.5 x 8.3mm 161 x 74.5 x 8.3mm Peso: 197 gramos 200 gramos 206 gramos Pantalla: 6.67 pulgadas (1220 x 2700) 120Hz LTPO OLED 6.67 pulgadas (1220 x 2700) 120Hz LTPO OLED, protegida por cristal KunLun 6.67 pulgadas (1220 x 2700) 120Hz LTPO OLED, protegida por cristal KunLun Chip: Snapdragon 8+ Gen 1 4G Snapdragon 8+ Gen 1 4G Snapdragon 8+ Gen 1 4G RAM: 8GB 8GB / 12GB 12GB Almacenamiento: 128GB / 256GB / 512GB. Expandible con NM hasta 256GB 256GB / 512GB. Expandible con NM hasta 256GB 512GB / 1TB. Expandible con NM hasta 256GB SO: HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Global) HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Global) HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Global) Cámara principal: 48MP, de f/1.4 a f/4.0 con OIS 48MP, de f/1.4 a f/4.0 con OIS 48MP, de f/1.4 a f/4.0 con OIS Cámara ultra gran angular: 13MP, f/2.2 13MP, f/2.2 13MP, f/2.2 Teleobjetivo: 12MP, f/3.4 5x zoom óptico periscópico con OIS 48MP, f/2.1 3.5x zoom óptico periscópico con OIS 48MP, f/2.1 3.5x zoom óptico periscópico con OIS Cámara frontal: 13MP, f/2.4 perforada 13MP, f/2.4 perforada 13MP, f/2.4 perforada Batería: 4.815mAh (polímero de litio) 4.815mAh (polímero de litio) 5.100mAh (óxido de silicio) Carga: 66W por cable, 50W inalámbrica 88W por cable, 50W inalámbrica 88W por cable, 50W inalámbrica Colores: Perla, violeta, negro y verde Perla, violeta, negro y verde Azul "Azure" y "Dorado orilla de mar"

Curiosamente, HongMeng OS 3.1 es la experiencia de software que encontrarán los usuarios en China, pero en lugar de HarmonyOS, el sitio web global de Huawei indica que la versión internacional de la línea P60 ejecutará EMUI 13.1 (probablemente basado en Android 13 pero sin la Google Play Store).

En septiembre del año pasado ya informamos de que Huawei se había adelantado a Apple en la introducción de la conectividad por satélite en la serie Mate 50, y esa tecnología también se mantiene en la línea P60, al menos en China, donde el sistema se basa en la red de satélites china Beidou para permitir la mensajería bidireccional por satélite. Sin embargo, parece poco probable que esta función esté disponible a escala internacional.

En cuanto al resto de novedades de la serie P60, incluidos los precios y la disponibilidad en España, así como las diferencias en la experiencia de usuario, parece que tendremos que esperar hasta el 9 de mayo cuando los móviles sean presentados en el evento de lanzamiento europeo.

Es muy probable que estos móviles sean algunos de los mejores de 2023, aunque como siempre, seguirán teniendo en gran inconveniente de no contar con la Google Play Store ni ningún servicio de Google.