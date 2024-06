Olvídate de los plegables – Los wearables serán los protagonistas del próximo evento Samsung Unpacked

El próximo evento Samsung Galaxy Unpacked podría cambiar un poco el enforque respecto a años anteriores, y en vez de centrarse tanto en los teléfonos plegables Fold y Flip, centrarse en los wearables.

SamMobile dice que varias fuentes han informado de que el evento Unpacked, que se espera que tenga lugar el 10 de julio, contará con wearables como el Samsung Galaxy Ring.

Esto no quiere decir que el Samsung Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6 no vayan a ser presentados, sino que no tendrán un gran protagonismo en el Unpacked.

De esto se deduce que la próxima generación de teléfonos plegables de Samsung no supondrá una gran mejora con respecto a sus predecesores, lo que concuerda con los rumores que hemos oído hasta ahora. SamMobile también ha señalado que el rumoreado Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra no será revelado en el evento, lo que va en contra de la certificación de la batería que ha aparecido sugiriendo que un plegable de nivel Ultra vendrá pronto.

Smartwatches Galaxy y wearables

(Image credit: Samsung)

Tras habernos dado un avance en el último Galaxy Unpacked, el Galaxy Ring está llamado a ser el wearable que acapare la atención en la próxima presentación de Samsung. Será el primer producto de Samsung con un nuevo tipo de forma en mucho tiempo y parece que incluirá un buen conjunto de tecnologías de seguimiento del estado físico y el bienestar.

Si le añadimos los ajustes y actualizaciones de la plataforma Samsung Health, podríamos estar ante un anillo inteligente muy capaz que evita la necesidad de llevar una pulsera de actividad o un smartwatch.

Dicho esto, si los wearables son realmente el centro de atención del próximo Unpacked, entonces también podemos esperar ver el Samsung Galaxy Watch 7 y el Galaxy Watch 7 Ultra.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Se espera que el primero incorpore nuevas funciones a la gama Galaxy Watch, como la monitorización del azúcar en sangre, mientras que el segundo podría ser una versión de gama alta de los smartwatches de Samsung. No nos sorprendería que este reloj incorporara una batería de gran tamaño y posiblemente algo de titanio en su chasis para ayudar a mantener bajo el peso de la muñeca.

Recomendado para ti:

Aquí tienes toda la información sobre los dispositivos que esperamos que Samsung lance en su evento Unpacked de verano: