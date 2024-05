Parece que Samsung presentará su Galaxy Z Fold 6 Ultra en el próximo Unpacked: te contamos por qué

Otro indicio de que el Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra podría estar al caer ha aparecido en forma de certificación de batería publicada en Internet.

MySmartPrice descubrió referencias a baterías de smartphone con los números de modelo EB-BF959ABE y EB-BF959ABY en el sitio web de la Oficina de Estándares de la India, y explicó que la parte «BF» indicaba que se trataba de baterías relacionadas con el Fold. Esto se debe a que en certificaciones anteriores «BF9» se refería a los teléfonos Galaxy Fold y «BF7» a los teléfonos plegables Galaxy Flip.

El hecho de que haya dos números aquí con la parte BF9 indicaría que Samsung tiene dos modelos Fold en preparación. Uno es probable que sea el Samsung Galaxy Z Fold 6 y el otro podría ser el Galaxy Z Fold 6 Ultra, del que tantos rumores hay. Además, el Galaxy Z Fold 6 Ultra se inclina a tener el número de modelo SM-F958, por lo que la certificación de la batería se alinearía con eso.

En cuanto a las baterías en sí, no hay ninguna palabra sobre los tamaños en esta certificación, pero rumores anteriores han sugerido que el Fold 6 tendrá una capacidad total de batería de 4.400 mAh repartida en un diseño de dos celdas como el del Galaxy Z Fold 5. Idealmente, nos gustaría ver una mayor capacidad, dado que las baterías tienen que alimentar un dispositivo con doble pantalla. Pero la duración de la batería del Fold 5 era aceptable, así que no será un fracaso si Samsung no equipa su nuevo Fold con una batería de mayor capacidad.

En lo que respecta al Fold 6 Ultra, esperamos una batería que esté al menos en línea con los 5.000mAh del Samsung Galaxy S24 Ultra. Y también nos gustaría ver un aumento de otras especificaciones, como una cámara principal de 200 megapíxeles, un potente chip y un diseño de titanio para reducir el peso del teléfono plegable y hacerlo más resistente a golpes, abolladuras y arañazos.

Si estas certificaciones de batería se mantienen, podemos esperar que el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Fold 6 Ultra se desvelen en el próximo evento Samsung Galaxy Unpacked; aún no hay fecha oficial para ello, pero esperamos que tenga lugar en julio, ya que Samsung tiende a lanzar nuevos teléfonos Fold y Flip en los meses de verano.

La competencia está aumentando en el sector de los plegables, con modelos como el OnePlus Open y el Google Pixel Fold en nuestras listas de mejores teléfonos plegables, así que Samsung tendrá que aportar algo especial.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores