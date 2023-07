Olvídate del Pixel Fold y del iPhone 14 Pro, el Galaxy S23 Ultra es el teléfono que no puedo dejar de usar

Como analista de tecnología, pruebo la mayoría de teléfonos de primeras marcas que se lanzan, y mientras no esté en medio de un análisis (cuando no uso nada más que el teléfono a analizar), puedo elegir qué teléfono usar. No es difícil. Cuando puedo elegirlo todo, sigo usando mi Galaxy S23 Ultra. No hay ningún otro teléfono que se acerque a todo lo que puedo hacer con mi S23 Ultra, y en un viaje reciente me dio la razón más que nunca.

Cuando digo que tengo los mejores teléfonos, lo digo en serio. A mis amigos y familiares no les impresiona mi colección de muestras de análisis, pero cuando quiero presumir, cojo mi Motorola Razr Plus. Es el teléfono más chulo que tengo y el más compacto, así que se adapta perfectamente a ciertas situaciones. A veces necesito un teléfono para cada situación, no sólo para presumir en fiestas y cenas.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cuando necesito que mi teléfono sea mi entretenimiento principal, cojo mi Google Pixel Fold. Me gusta más el software plegable de Samsung en el Galaxy Z Fold 4, pero para el uso diario, el Pixel Fold es mucho más fácil de usar tanto cerrado como abierto. Además, las cámaras son bastante buenas, pero no son las mejores.

A veces necesito grandes cámaras, y aunque el Galaxy S23 Ultra no puede igualar la gran pantalla de 7,6 pulgadas del Pixel Fold y el Galaxy Z Fold 4, su enorme y rápida pantalla es brillante, nítida y más grande que casi cualquier otra cosa que no se pliegue por la mitad. No echo de menos el espacio extra de pantalla.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Por supuesto, también tengo un iPhone 14 Pro, porque necesito estar al día tanto de iOS como de Android. El próximo iOS 17 se ve muy emocionante, y ya estoy usando la Beta Pública. Incluso con todas las nuevas mejoras, no echo de menos nada del iPhone cuando volví a usar mi Galaxy a tiempo completo. Me gusta sobre todo el iPhone porque me permite conectar mejor con otros usuarios de iPhone.

Dejé todo en casa excepto mi Galaxy S23 Ultra

Está claro que tengo demasiada tecnología y tiendo a llevar demasiada encima. Llevo demasiadas cosas conmigo: un portátil de trabajo, un teléfono (o dos), una tablet o mi mejor Kindle, además de cargadores para todo. Llevo mi gran paquete de baterías Anker 733, uno de mis smartwatches, puertos USB-C y dongles. No tengo ansiedad por estar conectado, me da ansiedad perder el iPhone.

¿Y si pudiera llevarme un solo dispositivo?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lo probé hace poco en un viaje para visitar a familiares y amigos en mi pueblo. Me tomaba el lunes libre, así que pensé en dejarlo todo. Sin portátil ni tablet. Nada aparte de mi Galaxy S23 Ultra. Iba lo más minimalista posible, y era la menor cantidad de tecnología que llevaba encima desde hace 20 años.

Todo iba de maravilla hasta el sábado por la mañana, cuando me invitaron a una reunión virtual el lunes por la mañana que requería la firma de un acuerdo de confidencialidad. Francamente, no podría haber diseñado un caso de prueba mejor para el Galaxy S23 Ultra, y no me preocupaba lo más mínimo lo que había dejado en casa. Incluso estaba algo emocionado.

Abrí el acuerdo de confidencialidad, lo firmé y lo envié cuanto antes. Mi firma parecía como si hubiera utilizado un bolígrafo de verdad, no mi dedo. Luego pasé un fin de semana divertido. El sábado, a la hora de acostarme, me di cuenta de que se me había olvidado cargar el móvil. Había estado desenchufado desde el viernes por la noche. Todavía tenía más del 40% de energía.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El lunes por la mañana, conecté mi teléfono a un monitor externo mediante el puerto USB-C. Conecté un ratón y un teclado Bluetooth. Apareció DeX de Samsung. Es un entorno similar al de un portátil que facilita la apertura de varias ventanas en un monitor más grande.

Podría haber usado el portátil de mi novia, pero el teléfono ya tiene mis cuentas precargadas. No tengo que preocuparme de la autenticación de dos factores para entrar en mi correo electrónico, mi calendario y mi reunión importante. Tengo todas mis aplicaciones, incluidas Slack y Airtable, listas para usar, sin necesidad de descargar ni iniciar sesión en nada nuevo.

No solo todo funcionó sin problemas, sino que mi videochat podría haber quedado incluso mejor con el Galaxy S23 Ultra, que tiene una cámara selfie mucho mejor que la de mi portátil de trabajo, un mísero Microsoft Surface Laptop Go que no puede seguirle el ritmo a mi smartphone en la mayoría de las tareas.

No es sólo una cámara del Galaxy S23 Ultra, son todas

Ya se trate de una situación de trabajo, un plan de viaje o simplemente un momento de diversión, el Galaxy S23 Ultra es el teléfono en el que más confío. Hablo de las cámaras del S23 Ultra todo el tiempo, pero la alegría del Galaxy S23 Ultra es no preocuparse nunca por ello.

El Galaxy S23 Ultra es el teléfono definitivo para los momentos de "¡Eh, mira ese pájaro tan raro!". Cuando tengo tiempo para planificar mis fotos, prefiero el OnePlus 11, que hace fotos muy chulas y elegantes. Me encanta experimentar con ángulos inusuales utilizando teléfonos plegables como el Motorola Razr Plus. Sin embargo, mi vida tiene sorpresas y tengo que estar preparado.

Cuando me entero del baile del colegio que mi sobrina olvidó mencionar, necesito saber que mi cámara será capaz de capturar esos momentos fugaces de coreografías y ovaciones.

Me has decepcionado, pequeño Razr Plus (Image credit: Future / Philip Berne)

Analicé el Motorola Razr Plus hace un tiempo. Me arrepiento de mi política de análisis de utilizar sólo el móvil en cuestión. El Razr Plus no era capaz de hacer grandes fotos ni con el más mínimo zoom desde la parte trasera del patio de butacas. En las fotos resultantes, mi sobrina es una mancha borrosa y llena de bloques, y no volveré a tener la oportunidad de capturar ese momento.

No cometeré el mismo error cuando llegue la graduación del instituto. Si no llevo mi gran cámara Nikon D750, sin duda llevaré un móvil con superzoom como el que sustituya al Galaxy S23 Ultra (¿el Galaxy S27 Ultra?).

De acuerdo, esa situación juega a favor de las capacidades de zoom óptico 10X del Galaxy S23 Ultra, pero la cámara es simplemente más capaz en general que cualquier otro teléfono. Cuando horneo una tanda de deliciosos bollos, sé que el S23 Ultra hace unas fotos de comida increíbles que parecen un sueño, en el mejor de los sentidos. Cuando mi perrita está dormitando adorablemente, sé que mi Galaxy S23 Ultra tomará la foto con poca luz rápidamente, antes de que adopte una nueva pose.

Image 1 of 6 La comida tiene una pinta deliciosa (Image credit: Future / Philip Berne) Estaba muy oscuro en el coche, el S23 Ultra hace HDR muy bien (Image credit: Future / Philip Berne) En otros teléfonos sería un borrón total (Image credit: Future / Philip Berne) ¿Sabes? Este pájaro estaba REALMENTE lejos (Image credit: Future / Philip Berne) Cuando te fijas en el baile de año nuevo de Times Square (zoom 10X) (Image credit: Future / Philip Berne) La bola ampliada, menos de 50X (el S23 Ultra llega a 100X) (Image credit: Future / Philip Berne)

El Galaxy S23 Ultra siempre tiene una buena acogida

Una de las razones más esotéricas por las que prefiero el Galaxy S23 Ultra al resto de mis teléfonos es simplemente la fiabilidad. Francamente, el equipo necesario para probar adecuadamente la intensidad de la señal de red y la calidad de las llamadas está fuera del alcance de todos los presupuestos, salvo de las publicaciones tecnológicas más especializadas. Puedo decir por experiencia propia que cuando necesito un teléfono para comprobar la potencia de la red, utilizo mi Samsung Galaxy S23 Ultra.

Como antiguo monitor de campamentos de verano, he pasado tiempo en las montañas de Pensilvania rodeado de amigos aferrados a los mejores iPhones. Cuando ellos no podían captar ni una sola barra de servicio, yo no tenía problemas para enviar mensajes y navegar por Internet.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Cuando en PCMag.com necesitaron probar las Mejores Redes Móviles en 2022 en todo el país, recurrieron al Samsung Galaxy S22 Plus, y a menudo utilizan uno de los mejores teléfonos Samsung para esta prueba perenne. Samsung no paga por este privilegio. PCMag utiliza teléfonos Galaxy S porque los teléfonos Samsung obtienen de forma fiable el mejor servicio.

Hay muchos teléfonos estupendos para comprar, y todo el mundo tiene prioridades diferentes que son igualmente válidas. Yo priorizo demasiado. Todo es demasiado importante. Necesito un teléfono que pueda hacer todo lo que hacen los demás smartphones, y mucho más. El Galaxy S23 Ultra es el mejor teléfono que puedes comprar, y es el teléfono que uso antes que el resto.